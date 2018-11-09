Порошенко не пустив Луценка у відставку

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Президент Петро Порошенко не прийняв відставку Юрія Луценка з посади генпрокурора.

Про це ВВС News Україна повідомила прес-служба адміністрації президента.

"Президент повернув заяву гепрокурору з огляду на те, що Юрій Луценко отримав вотум довіри у парламенті", - заявили в АП.

У відомстві нагадали, що під час рейтингового голосування у парламенті за відставку Луценка проголосували лише 38 голосів депутатів.

"Перед ним (Луценком - Ред.) стоять важливі завдання", - додали в прес-службі.

Чому Луценко подав у відставку?

Юрій Луценко заявив, що подає у відставку у вівторок з парламентської трибуни.

Таке рішення він пояснив ситуацією навколо розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк, яка померла в лікарні через три місяці після облиття кислотою.

Луценко заявив, що громадські активісти та деякі депутати, які критикують правоохоронців за бездіяльність, "бездоказово знищують правоохоронні органи".

Також він звинуватив громадськість у тому, що активісти "злили" інформацію про одного з підозрюваних, який, імовірно, пов'язаний із замовником нападу на Гандзюк.

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