Порошенко не пустив Луценка у відставку
Президент Петро Порошенко не прийняв відставку Юрія Луценка з посади генпрокурора.
Про це ВВС News Україна повідомила прес-служба адміністрації президента.
"Президент повернув заяву гепрокурору з огляду на те, що Юрій Луценко отримав вотум довіри у парламенті", - заявили в АП.
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У відомстві нагадали, що під час рейтингового голосування у парламенті за відставку Луценка проголосували лише 38 голосів депутатів.
"Перед ним (Луценком - Ред.) стоять важливі завдання", - додали в прес-службі.
Чому Луценко подав у відставку?
Юрій Луценко заявив, що подає у відставку у вівторок з парламентської трибуни.
Таке рішення він пояснив ситуацією навколо розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк, яка померла в лікарні через три місяці після облиття кислотою.
Луценко заявив, що громадські активісти та деякі депутати, які критикують правоохоронців за бездіяльність, "бездоказово знищують правоохоронні органи".
Також він звинуватив громадськість у тому, що активісти "злили" інформацію про одного з підозрюваних, який, імовірно, пов'язаний із замовником нападу на Гандзюк.
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