НеПроґавте: прощання з Гандзюк, вибори у США і ще один крок до Томоса

Пропустили новини цього тижня? Надолужте втрачене із нашим коротким, але вичерпним дайджестом.

Головні теми тижня:

Померла Катя Гандзюк

У неділю, 4 листопада, в київській лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк, яку три місяці тому облили кислотою.

Через її смерть на вулиці багатьох міст вийшли активісти, вимагаючи справедливого розслідування справи.

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У середу в Херсоні відбулося прощання з Катериною. Наші кореспонденти були на місці події.

Генпрокурор Юрій Луценко, доповідаючи про хід розслідування справи активістки Катерини Гандзюк, заявив, що подає у відставку. Але президент відставку не прийняв.

"Євробляхи": зміни, які не влаштовують?

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На тлі акції активістів та власників автівок з європейськими номерами Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового Кодексу, які знизили вартість легалізації авто із "єврономерами". Втім, власники таких машин все одно лишилися незадоволені.

"Дике поле" за Жаданом

Копирайт изображения FILM.UA Image caption Зйомки фільму про рейдерське захоплення заправки на Донбасі знімали у Стробільську, рідному місті Жадана. Фото з кіномайданчика

На екрани вийшов фільм "Дике поле" - пригодницький екшн з найвідоміших романів Сергія Жадана "Ворошиловград". Як сприйняли його глядачі?

Ексклюзив:

Крок до Томоса

Копирайт изображения АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇ

3 листопада Петро Порошенко та патріарх Варфоломій підписали важливу угоду про співпрацю між Україною і Вселенським патріархатом. Коли може відбутись об'єднавчий Собор помісної церкви та з'явитись Томос?

Президент України Петро Порошенко заявив, що Російській православній церкві "немає чого робити" в Україні.

Також ми дослідили ситуацію з державним фінансуванням українського кіно. То які є проблеми?

Міжнародні новини:

Вибори у США

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У США завершилися так звані проміжні вибори, які багато хто називав "перевіркою для Трампа." Американці обирали 35 зі 100 сенаторів, 36 губернаторів штатів і 435 членів Палати представників.

Демократи вперше з 2010 року отримали контроль над Палатою представників, тоді як республіканці продовжують утримувати Сенат.

Стрілянина у Каліфорнії

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Внаслідок стрілянини в барі у місті Таусенд Оукс (штат Каліфорнія), загинули 12 людей.

Референдум у Новій Каледонії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Франції Еммануель Макрон відвідував острови у травні, заявивши, що без них Франція буде "менш красивою"

Жителі французької заморської території вирішували чи залишатися у складі Франції або ж обрати незалежність. Більшість обрала лишитися у Франції.

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