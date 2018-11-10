#НеПроґавте: прощання з Гандзюк, вибори у США і ще один крок до Томоса
Пропустили новини цього тижня? Надолужте втрачене із нашим коротким, але вичерпним дайджестом.
Головні теми тижня:
Померла Катя Гандзюк
У неділю, 4 листопада, в київській лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк, яку три місяці тому облили кислотою.
- Активістка Катерина Гандзюк померла
- "Горіть у пеклі": смерть Гандзюк шокувала соцмережі
- Катерина Гандзюк: що робила за життя і як загинула
Через її смерть на вулиці багатьох міст вийшли активісти, вимагаючи справедливого розслідування справи.
- У Києві та інших містах влаштували акції пам’яті Гандзюк
- Вбивство Катерини Гандзюк: як іде розслідування і що з ним не так
У середу в Херсоні відбулося прощання з Катериною. Наші кореспонденти були на місці події.
Генпрокурор Юрій Луценко, доповідаючи про хід розслідування справи активістки Катерини Гандзюк, заявив, що подає у відставку. Але президент відставку не прийняв.
- Луценко подає у відставку: чому?
- "Блеф" чи "достойний крок"? Соцмережі про відставку Луценка
- Порошенко не пустив Луценка у відставку
"Євробляхи": зміни, які не влаштовують?
На тлі акції активістів та власників автівок з європейськими номерами Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового Кодексу, які знизили вартість легалізації авто із "єврономерами". Втім, власники таких машин все одно лишилися незадоволені.
"Дике поле" за Жаданом
На екрани вийшов фільм "Дике поле" - пригодницький екшн з найвідоміших романів Сергія Жадана "Ворошиловград". Як сприйняли його глядачі?
- "Дике поле": кадри, яких в українському кіно не бачили
- "Ми хочемо, щоб українці заговорили фразами із "фільму Жадана"
Ексклюзив:
Крок до Томоса
3 листопада Петро Порошенко та патріарх Варфоломій підписали важливу угоду про співпрацю між Україною і Вселенським патріархатом. Коли може відбутись об'єднавчий Собор помісної церкви та з'явитись Томос?
- Що підписали Порошенко і Варфоломій та коли буде Томос
- Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацю: про що в ній йдеться
Президент України Петро Порошенко заявив, що Російській православній церкві "немає чого робити" в Україні.
Також ми дослідили ситуацію з державним фінансуванням українського кіно. То які є проблеми?
Міжнародні новини:
Вибори у США
У США завершилися так звані проміжні вибори, які багато хто називав "перевіркою для Трампа." Американці обирали 35 зі 100 сенаторів, 36 губернаторів штатів і 435 членів Палати представників.
Демократи вперше з 2010 року отримали контроль над Палатою представників, тоді як республіканці продовжують утримувати Сенат.
- Вибори у США: чим завершилось протистояння республіканців з демократами
- Проміжні вибори у США: 5 фактів, про які ми дізналися
- Чому проміжні вибори в США важливі для всього світу?
Стрілянина у Каліфорнії
Внаслідок стрілянини в барі у місті Таусенд Оукс (штат Каліфорнія), загинули 12 людей.
- Стрілянина у барі в Каліфорнії: щонайменше 12 загиблих
- Стрілянина в Каліфорнії: поліція встановила підозрюваного. Хто він?
Референдум у Новій Каледонії
Жителі французької заморської території вирішували чи залишатися у складі Франції або ж обрати незалежність. Більшість обрала лишитися у Франції.
- Нова Каледонія може вийти зі складу Франції
- Нова Каледонія проголосувала проти незалежності від Франції
- У Британії заарештували жінку, яка витратила 16 млн фунтів на шопінг: чому?
- Чи варто дивитись "Богемну рапсодію"?
- "Я думав, що це лялька": як рибалка врятував малюка з океану
- Пенсіонер з Берліна хотів м'яса. Він забив вепра у лісі, але його спіймала поліція
- Молодята з Техасу розбилися в гелікоптері дорогою з весілля
- Чи заважає вібратор насолоджуватися сексом?
- Чи пов'язані проблеми зі шкірою з певними харчовими продуктами?
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