Олександр Усик: якщо серце скаже - після бою станцюю гопак

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У суботу, 10 листопада, у Манчестері відбудеться бій між українським боксером, абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Олександром Усиком та британцем Тоні Белью.

На кону стоятимуть чотири пояси WBC, WBO, IBF і WBА, якими володіє українець.

До цього Усик провів 15 поєдинків серед професіоналів, у всіх переміг. В 11-ти випадках боксер виграв нокаутом. У 2012 році став олімпійським чемпіоном, здолавши у фіналі італійського боксера Клементе Руссо.

BBC поспілкувалася напередодні бою з українським боксером, аби дізнатися, чи станцює він гопак у разі перемоги, як часто їздить до Криму та чому відмовився від Героя України.

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BBC: У 2012 році у Лондоні після перемоги на Олімпіаді ви станцювали гопак. У суботу будете танцювати?

Олександр Усик: Не знаю, буду, не буду - все залежить від внутрішнього стану. Якщо серце скаже мені це робити, то так, мабуть, щось зроблю.

BBC: Ваша сім'я зараз мешкає у Києві?

Олександр Усик: Ми живемо в Києві зараз.

BBC: Ви часто їздите до Симферополя?

Олександр Усик: Як тільки у мене виходить, я із задоволенням їду, бо дуже багато моїх друзів, у мене сестра живе там, племінники мої, племінниці, куми, друзі. Це ж мій дім, ну як же, звичайно, я їжджу туди.

Як тільки у мене з'являється можливість, час, я одразу ж сідаю в машину та їду в Сімферополь.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2012 році Усик виборов олімпійське золото, після фінального бою українець станцював гопак

BBC: Вас не затримують у контрольних пунктах?

Олександр Усик: Ні, дуже з повагою ставляться з обох боків, навіть сприяють швидкому проходу. Я швиденько пересідаю в машину, яка мене зустрічає, і їду додому.

BBC: Паспорт російський ви зробили?

Олександр Усик: Ні, у мене один паспорт - паспорт громадянина України, тому що за законодавством ми не маємо права мати в Україні подвійне громадянство. Потрійне - можемо, а подвійне - ні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олександр Усик володіє поясами WBC, WBO, IBF і WBА

BBC: А в Москву ви часто їздите?

Олександр Усик: Ну ось останній раз був на поєдинку. До цього їздив до товариша на день народження, так.

BBC: Вам запропонували звання Героя України після перемоги у Москві. Чому ви відмовилися?

Олександр Усик: А тому що я не є героєм насправді. Є багато людей, які зробили більше за мене. Лікарі рятують життя людей. Вчителі, які навчають дітей. Учені, які роблять якісь відкриття.

Багато людей, які дійсно заслуговують на якісь зірки, на елементарну увагу і вдячність.

Дякую, для свого народу я і так є героєм, отож мені не потрібні зірки. Я звичайний парубок - "з району". Не зрозуміло було б - приїхав "на район", а мені б сказали - "Саня, ну ти що!".

BBC: Крим чий?

Олександр Усик: Крим божий. Я вже про це казав. Крим - тих людей, які там живуть, які люблять Крим, які народилися там…

Розмовляла Ольга Мальчевська.

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