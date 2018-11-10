Подружні труднощі, викидень та образа на Трампа: що пише в мемуарах Мішель Обама

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У вівторок у США розпочнуться продажі книги колишньої першої леді Мішель Обами "Становлення" (Becoming). У ній вона розповіла про стосунки з чоловіком, про перервану вагітність та про те, чого ніколи не пробачить президенту Дональду Трампу.

Мемуари Мішель Обами мають три частини - "Стаючи мною", "Стаючи нами" і "Стаючи великим".

Вони охоплюють все її життя, від тісної квартирки в Чикаго до "місця, де так багато сходинок, що порахувати їх так і не вдалося".

Обама розповідає про злети й падіння, про те, як її звеличували як найвпливовішу жінку в світі і як скидали з цього п'єдесталу, називаючи "сердитою чорною жінкою".

Цей зворот, який зараз всіляко осуджують, з'явився понад століття тому, коли в американському суспільстві був поширений досить образливий стереотип нахабної і невихованої темношкірої жінки, яка ігнорує суспільні норми.

Мішель Обаму надзвичайно засмучував цей стереотип, вона навіть пояснювала в телепрограмі Опри Вінфрі, що не має з ним нічого спільного.

Обама розповідає в своїй книзі також про гіркоту втрати близьких їй людей - друга і батька.

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У першій частині своєї книги Мішель Обама проводить глибоке, багато в чому соціологічне, дослідження Чикаго, його жителів і громадських інститутів, йдеться в рецензії Washington Post.

Міркування автора про джентрифікацію, державну освіту, раси і громадські класи нагадують нам про те, що вона отримала ступінь магістра соціології в Принстонському університеті.

Друга частина - це романтична історія її стосунків з 44-м президентом США Бараком Обамою.

Мішель Обама розповідає, як вони стали сім'єю і як вона шукала роботу до душі. Washington Post зазначає, що ще ніколи перша леді не писала так відверто про свого чоловіка.

У третій частині книги Мішель Обама зосередилася на житті їхньої пари як публічних фігур. Вона пише про спадок, який вони залишили після себе, і свої досягнення на посту першої леді.

Обама розповіла, як їй жилося під пильним наглядом громадськості.

Під час кампанії з переобрання Барака Обами в 2012 році вона відчувала, що її переслідують через критику на її адресу, пов'язану в тому числі з її кольором шкіри.

Що вона не пробачить Трампу

У своїх мемуарах Мішель Обама розповіла про те, як в 2016 році її шокувала перемога Трампа на президентських виборах. Вона зізналася, що намагалася не думати про це.

Колишня перша леді заявила, що ніколи не пробачить Трампу його підтримку чуток про те, що Барак Обама народився не в США. За два місяці до президентських виборів 2016 року Трамп в інтерв'ю газеті Washington Post відмовлявся визнати, що Барак Обама народився в Америці.

Трамп наполегливо підтримував теорію про те, що Обама насправді уродженець Кенії і тому не може бути президентом США.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трамп розповів, що йому теж є за що прощати Обаму

Сам Барак Обама називав ці чутки дурницями, а Білий дім опублікував копію його свідоцтва про народження, де місцем народження президента вказані Гаваї.

"Вся ця історія була божевільною та підлою, а в її основі лежали ксенофобія і нетерпимість, - пише Мішель Обама. - Що було б, якби хтось з нестабільною психікою зарядив пістолет і поїхав до Вашингтону?"

"Що якби ця людина вирушила шукати наших доньок? Дональд Трамп своїми гучними і безрозсудними натяками поставив під загрозу безпеку моєї родини", - обурюється колишня перша леді.

Обама також пише, що була у нестямі від люті, почувши, як Трамп хвалився можливістю "хапати жінок за промежину".

За місяць до виборів 2016 року The Washington Post опублікувала запис 2005 року зі зйомок телепрограми Access Hollywood.

"Я відразу цілую красунь. З ходу, навіть не чекаю. Коли ти зірка, вони дозволяють тобі це робити, що завгодно дозволяють. Схопити за промежину. Вони дозволяють тобі все", - говорив Трамп.

Після публікації він вибачився за ці слова, проте втратив прихильників навіть у Республіканській партії, від якої висувався.

У своїй книзі "Страх" журналіст Боб Вудворд розповів, що в штабі Трампа після публікації запису розглядали варіант його виходу з перегонів.

Трамп уже прокоментував книгу Обами. Він хоч і зізнався, що не читав її, сказав, що він теж ніколи не пробачить своєму попередникові деякі речі.

"Не пробачу йому те, що він зробив зі збройними силами США, не фінансуючи їх належним чином, - сказав президент журналістам у п'ятницю. - Те, що він зробив з нашою армією, поставило під загрозу безпеку цієї країни".

Трамп не розповів, чи є у нього образи на першу леді, але зазначив, що Обама отримала багато грошей за книгу.

У 2017 році колишній президент США Барак Обама і його дружина уклали договір з видавництвом Penguin Random House щодо випуску мемуарів.

Суму оцінювали в 60 млн доларів. Коли вийде книга Барака Обами, поки не відомо. Родина Обами обіцяла пожертвувати дохід від мемуарів у свій благодійний фонд.

Барак і Мішель Обама відвідували психіатра

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Мішель Обама в мемуарах зізналася, що були часи, коли її стосунки з чоловіком переживали труднощі, особливо коли він поїхав працювати в генеральну асамблею Іллінойсу, Чикаго.

"Психотерапія для нас стала одним зі способів навчитися обговорювати наші суперечки", - розповідала Обама в інтерв'ю ABC, присвяченому публікації книги.

"Я знаю дуже багато молодих пар, які страждають і думають, що з ними щось не так. І я хочу, щоб вони знали, що Мішель і Барак Обама, у яких чудовий шлюб і які люблять одне одного, що ми працювали над своїм шлюбом. І ми звертаємося по допомогу, коли нам це необхідно ", - зазначила колишня перша леді.

У книзі Мішель Обама розповіла і про те, як вона закохалася в Обаму.

"Як тільки я дозволила собі відчути щось до Барака, почуття звалилися на мене - це був вибух пристрасті, вдячності, звершення та захоплення, що збивав з ніг", - пише вона.

У Мішель Обами був викидень

Мішель Обама в книзі зізналася, що понад 20 років тому у неї був викидень, і для зачаття обох дітей - Малії та Саші - вона вдалася до екстракорпорального запліднення.

Обама розповіла в програмі "Доброго ранку, Америка" на телеканалі ABC, що відчувала себе розгубленою та самотньою після викидня.

"Я відчувала, що зазнала невдачі, тому що не знала, наскільки поширені викидні, тому що ми не говоримо про них, - зізналася вона в інтерв'ю телеканалу. - Ми залишаємося наодинці з власним болем, думаючи, що з нами щось не так ".

Копирайт изображения AFP Image caption Обама зізналася, що змогла зачати дітей тільки за допомогою ЕКЗ

Колишня перша леді зазначила, як важливо говорити з молодими матерями про те, що викидні трапляються. У розмові на ABC Обама розповіла, що в 34 роки зрозуміла, наскільки реальним є біологічний годинник.

"Я думаю, найгірше, що ми робимо один з одним як жінки, - це те, що ми не ділимося правдою про наші власні тіла, про те, як вони працюють", - сказала Обама.

Мемуари Мішель Обами на 426 сторінок надійдуть в продаж на 24 мовах. Крім того, вона начитала аудіоверсію книги.

Вже на наступному тижні колишня перша леді почне промотур на підтримку книги Сполученими Штатами та іншими країнами. Вона відвідає 10 міст, в тому числі і Лондон.

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