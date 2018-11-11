Київ у тумані та перші морози - фотогалерея
- 11 листопада 2018
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Прохолодний, загадковий, та дуже романтичний - осінній Київ у тумані. Ми зібрали фотографії української столиці, яка весь тиждень ховалася під імлою. Батьківщина-Мати, лівий берег Києва, Бессарабська площа і перші морози на околицях - у фотогалереї.
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