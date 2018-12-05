Між США і Росією починається нова ракетна гонка. Як це вплине на Україну?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поки що Росія лякає ворогів "Іскандерами", дальність яких не перевищує 500 км. В НАТО вважають, що в Росії вже є ракета з більшою дальністю, яка порушує радянсько-американські договори

Увечері 4 грудня міністри закордонних справ країн НАТО ухвалили заяву, у якій звинуватили Росію в порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). В НАТО зазначили, що документ має вирішальне значення для безпеки понад 30 років.

Одночасно держсекретар США Майк Помпео повідомив, що країна зупинить свої зобов'язання за ДРСМД, якщо Росія за 60 днів не повернеться до його виконання.

У Росії заперечують ці закиди і звинувачують саме США в порушенні договору.

ДРСМД підписали 1987 року лідераи СРСР та США Михайло Горбачов і Рональд Рейган. До червня 1991 року дві держави ліквідували всі наземні ракети малої (500-1000 км) та середньої дальності (1000-5500). Європейці зітхнули з полегшенням. Імовірність того, що Європа стане першою ареною для ядерної війни суттєво зменшилася.

Останні п'ять років Росія та США обмінюються звинуваченнями щодо порушень ДРСМД. Наприкінці жовтня Дональд Трамп оголосив про намір вийти з договору.

Він пояснив своє рішення тим, що Росія порушує договір, а Китай, який ніколи його не підписував, досяг великого успіху в розробці ракет середньої дальності.

"Якщо Росія робить це, якщо Китай робить це, а ми дотримуємося угоди, це неприйнятно", - зазначив Трамп.

4 грудня США та їхні союзники по НАТО висунули ультиматум Росії.

BBC News Україна поспілкувалася з експертами з питань зброї масового ураження з США, Росії та України про мотивації учасників конфлікту, наслідки краху ДРСМД для світової безпеки та вплив цієї події на Україну.

Взаємні звинувачення

"Росія розробила і випустила ракету 9М729, яка порушує ДРСМД та створює значний ризик для євроатлантичної безпеки. Ми рішуче підтримуємо висновок США про те, що Росія суттєво порушує свої зобов'язання за ДРСМД. Ми закликаємо Росію терміново повернутися до повного та контрольованого дотримання. Відтепер від Росії залежить доля ДРСМД", - наголошується в заяві НАТО від 4 грудня.

Генсек Єнс Столтенберг був більш категоричним: "НАТО дає Росії останній шанс для порятунку договору. Або вона повинна готуватися до світу без ДРСМД".

У доповіді директор Національної розвідки США Ден Коутс повідомив, що розробляло ракету 9М729, яка може нести як звичайну, так і ядерну боєголовку, російське конструкторське бюро Новатор в Єкатеринбурзі.

"Росія почала випробування ракети наприкінці 2000-х років і до 2015 року завершила комплексну програму польотних випробувань, що складається з кількох випробувань ракети 9М729 як з стаціонарних, так і мобільних пускових установок", - зазначив Ден Коутс.

За його словами, випробування проводилися так, щоб приховати ракету, що порушує умови ДРСМД.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Існування Договору про ракети середньої та малої дальності, підписаного лідерами СРСР та США у грудні 1987 року, добігає кінця

У відповідь на звинувачення заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що ракета 9М729 не порушує договору.

"У Росії дійсно є ракета наземного базування 9М729. Вона є модернізованим варіантом ракети для комплексу "Іскандер-М". Модернізація даної ракети має відношення, перш за все, до її бойової частини", - сказав він.

За його словами, у вересні 2017 року ракету випробували на максимальну дальність 480 км.

У МЗС Росії вважають, що США порушують договір через розміщення в Румунії установок Мk-41 в складі комплексів Aegis Ashore, що забезпечують оборону НАТО.

"Пускові установки дозволяють здійснювати бойове застосування з землі крилатих ракет середньої дальності "Томагавк" та інших ударних озброєнь. Вважаємо це прямим і порушенням ДРСМД", - зазначають в МЗС Росії.

Росія також оголосила, що країни, які розмістять на своїй території американські ракети середньої та малої дальності у випадку карху ДРСМД, можуть зазнати удару. "Якщо договір про РСМД буде зруйнований, то це не залишиться без відповіді з нашого боку… Не територія США, а країни, що розмістили у собі американські комплекси з ракетами малої та середньої дальності, стануть об'єктами ураження за відповідних дій Росії", - заявив 5 грудня під час брифінгу перед військовими аташе іноземних держав начальник Генштабу російської армії Валерій Герасимов.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Директор Національної розвідки США Ден Коутс заявив, що Росія почала розробку ракети, що порушує умови ДРСМД

В НАТО закиди на адресу США заперечують. "Сполучені Штати залишилися в повній відповідності зі своїми зобов'язаннями згідно з ДРСМД", - йдеться в заяві від 4 грудня.

В коментарі BBC News Україна Василь Кашин, старший науковий співробітник Центра комплексних та міжнародних розслідувань Вищої школи економіки (Росія), переконує, що складно довести порушення ДРСМД саме через ракету 9M729.

"Крилата ракета є по суті невеликим безпілотнім літаком з турбореактивними двигуном, в якої дальність визначається місткістю баків пального. Росія постачає на експорт ракети "Калібр" зі зменшеним баком та дальністю у 300 кілометрів. Для себе Росія може виробляти ракети з іншими характеристиками, на навчаннях їх випробували на дальність до 500 км. Саме ракети 9М729 США використали, щоб перекласти на Росію відповідальність за крах договору", - каже Василь Кашин.

На його думку, США не могли просто так вийти з договору, оскільки він важливий для країн ЄС і може зіпсувати відносини з ними, тому й знайшли привід.

Сергій Галака, професор Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, вважає, що конфлікт США та Росії щодо ДРСМД назрівав давно. Після зупинки обмежень та контролю за ракетами середньої та малої дальності зросте ймовірність ескалації, яка є більш невигідною Росії.

За його словами, ДРСМД був радикальним кроком щодо роззброєння, але поставив США в невигідне становище щодо Китаю, а Росію - щодо Китаю та Ірану, які подібні озброєння продовжили розвивати.

"Росія дивиться на деяких сусідів і розуміє, що для їхнього стримування потрібні ракети середнього радіуса дії, тому виробляє системи подвійного використання. Тому і потрібні ракети 9M729, які номінально до 500 км дальності, а реально дальність їхня більша", - говорить науковець.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росія неодноразово закидала США, що розміщений в південній Румунії на базі Девеселу наземний комплекс Aegis Ashore включає обладнання, яке можна використовувати для пуску морських крилатіх ракет

На його думку, у випадку ескалації США можуть розгорнути "стратегічно невигідні Росії" озброєння, враховуючи невелику тривалість польоту ракет з території центральноєвропейських членів НАТО до РФ.

"У 1980-х ракети Першинг-2 (США розгорнули їх у Західній Німеччині у 1983 році, а зняли з озброєння 1989 року завдяки реалізації ДРСМД. - Ред.) могли долетіти до кордонів СРСР за 4 хвилини, до Києва - за трохи більший час. Цього явно недостатньо, щоб оцінити загрозу і ухвалити рішення про відповідь. Навіть було питання про передачу функцій ухвалення рішень щодо пуску ракет автоматизованій системі, тобто електронно-обчислювальна машина мала вирішити, чи існувати далі людству", - нагадує Сергій Галака.

Він вважає, що Росія не хотіла відкрито відмовлятися від договору, розуміючи, що фінансово не витримає нову гонку озброєнь. ВВП Росії становить лише 7% від ВВП США та 10% від ВВП Китаю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розміщення "Першинг-2" у Західній Німеччині викликало акції протесту. У 1980-х німці боялися, що країна стане жертвою ядерного протистояння США та СРСР

Ядерні перегони між США та Китаєм

Конфлікт між США та Росією є причиною можливого краху ДРСМД, але чимало експертів переконані, що договір приречений ще й через протистояння США та Китаю, який до ДРСМД не приєднувався.

"Причинами рішення Дональда Трампа (вийти з ДРСМД. - Ред.) були порушення умов договору Росією та бажання США розглянути можливість розміщення в Азії ракет малої та середньої дальності проти Китаю", - зазначає директор Центру воєнно-політичного аналізу в Інституті Хадсона Річард Вайц.

Василь Кашин взагалі називає китайсько-американське суперництво головною причиною руйнації ДРСМД.

За його словами, Китай накопичив вже понад 2 тисяч неядерних балістичних та крилатих ракет наземного базування дальністю до 4000 км. Вони дозволяють КНР завдати нищівного удару по військовій інфраструктурі США та їхніх союзників в Азіатсько-тихоокеанському регіоні.

"Зупинити такий удар неможливо. Одночасно у Китаю дуже сильно прогресують й стратегічні ядерні сили - міжконтинентальні ракети, ракети морського базування, ракети середньої дальності. Американці зрозуміли, що вони опинилися в невигідному становищі", - наголошує науковець.

"Азійсько-тихоокеанський регіон - місце, де йде боротьба за майбутнє світу. Раніше світові війни велися за панування в Європі, зараз велика боротьба буде за панування в АТР", - пояснює він.

На його думку, Китай не може піти на договір з США про обмеження ракет середньої та малої дальності, оскільки вони займають важливе місце в структурі збройних сил і на них витрачені великі гроші.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китайські протикорабельні ракети Дунфен 21D здатні вражати американські авіаносці класу Nimitz в Тихому океані

"Китайські ракети середньої дальності, такі як Дунфен 26, Дунфен 21C, деякі з них просто абсолютно унікальні. Є балістичні ракети середньої дальності, здатні вражати мобільні цілі - кораблі. Китай розуміє, що це дає йому перевагу в АТР, і китайці не будуть обмежувати ці озброєння", - зазначає Василь Кашин.

За його словами, Китай хоче виграти цю гонку озброєнь з США.

"Гонка озброєнь вже йде. А Росія важлива для Китаю, бо може відвернути американські сили в Європі в той час, як щось важливе вирішується в Азії. І загалом Східна Європа - другорядний фронт, яким раніше була Азія", - вважає російський науковець.

Водночас Василь Кашин вважає, що в Європі США нова гонка рактених озброєнь не вигідна. "Можливо вони намагатимуться досягти якогось тимчасового компромісу з Росією, щоб її уникнути. Але це буде важко", - говорить він.

Сергій Галака вважає, що заявами про вихід із договору США реагують на зростання ролі Китаю.

"Американців турбує саме Китай. Кондоліза Райс (радник з нацбезпеки президента США у 2001-2005 роках, держсекретар США у 2005-2009 роках. - Ред.) ще 2000 року сказала, чому ми маємо дотримуватися договорів", - зазначає він.

Як відповідатиме Росія і до чого тут Україна

Василь Кашин каже, що для Росії припинення ДРСМД може мати позитивний ефект завдяки економії бюджетних коштів.

"Росія ухвалила концепцію неядерного стримування. Вона ґрунтується на великому арсеналі крилатих ракет середньої дальності, які розміщені на морських кораблях та бомбардувальниках. А коли країна не буде пов'язана умовами договору, вона може почати розгортання ракетної промисловості, більшої кількості наземних крилатих ракет на мобільних пускових установках, мобільних шасі, які дешевше, ефективніше і краще захищені, ніж ракетні комплекси повітряного і морського базування", - говорить він.

Росія може наростити кількість ракет, здатних вражати цілі в Східній і Центральній Європі.

"Гонка не ослабить Росію, бо ми не прагнемо досягти балансу. Американці витрачають великі гроші на експедиційні ударні групи за кордоном. Росія виключно прагне воювати у своєму регіоні. До того ж великі сили американців буде відволікати гонка озброєнь з Китаєм", - наголошує російський науковець.

Пан Кашин вважає, що Росія не може допустити гіпотетичного розгортання американських ракет в Україні, яке на його думку, скоріше за все, супроводжуватиметься появою прямої американської військової присутності.

"Чернігівська та Сумська області дуже наближені до центру Росії, це маленький підльотний час. Якщо ми не отримуємо гарантій, що в Україні не з'являється американська військова інфраструктура, ми опинимося перед істотною, хоч і не смертельною небезпекою. Інтерес Росії до того чи іншого вирішення української кризи різко зростає", - говорить експерт.

"Є загальна точка зору в Росії, якщо США захочуть розмістити ці ракети на українській території - вони їх розмістять. Єдиною перешкодою може бути загроза неконтрольованої ескалації", - додає він.

Науковець додає, що Росія вже перестрахувалася, відновивши радянську систему автоматизованого ракетного ядерного удару, але розміщення ракет на території України не може дозволити.

"Працює система Периметр (в США її називають Dead Hand або "Мертва рука". - Ред.), яка дозволить в разі удару по органах управління Росії завдати у відповідь ядерний удар по США в автоматичному режимі. Ризики є. Як тільки з'являються ракети середньої дальності, держава має не допустити скорочення підльотного часу", - пояснює Василь Кашин.

Річард Вайц говорить, що не чув про існування планів щодо розміщення американських ракет на території України. "Вони будуть як провокаційними, так і дуже вразливими для першого удару. Це буде немов запрошення Росії атакувати їх", - зазначає він.

Він прогнозує, що Росія, як і Китай, будуть засуджувати США і виробляти й надалі ракети середньої та малої дальності. "Оскільки для США буде потрібно багато років для розробки, виготовлення та розміщення великої кількості цих ракет, навіть якщо вони це вирішать зробити, я не очікую серйозних змін", - говорить Річард Вайц.

На його думку, відкрита гонка озброєнь у світі вже почалася.

"Проте вона є складнішою, ніж гонка озброєнь Холодної війни. Вона включає не тільки ядерні ракети, а й кібервійни, гіперзвукові системи, протиракетну та ракетну зброю тощо", - додає американський науковець.

Сергій Галака вважає, що імовірною відповіддю Росії на крах ДРСМД буде розгортання більшої кількості ракетних комплексів "Іскандер". Іншу гонку озброєнь Москві буде важко витримати.

Він зазначає, що деякі ідеї про відповідь США, які зараз звучать в Росії, зовсім не нові. Про них говорили в часи СРСР, але тоді від них відмовилися.

"Наприклад, ідея створення 100-мегатонної бомби. На Північній Землі в 1961 році випробували 58-мегатонну "Цар-бомбу". Її навіть не могли підняти на літак, спеціально вирізали частину фюзеляжу. Говорили, що вона здатна знищити європейську країну середнього розміру. Коли з'явилася ідея випробувати 100-мегатонну бомбу, Сахаров написав керівництву, що можливе утворення розлому земної кори", - згадує він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так виглядала "Цар-бомба", випробувана 1961 року. Ядерний гриб після її вибуху піднявся на 67 км

"Був ще проект створити 500-мегатонний фугас, затопити його в Атлантиці і підірвати у випадку конфлікту. Хрущову сказали, що велике цунамі накриє половину Європи, а потім хвиля ще й США затопить. Але здорового глузду вистачило. За чутками, Хрущов відповів: "Але якщо всі загинуть, як нам потім з американськими робітниками комунізм будувати?" - додає науковець.

Сергій Галака вважає, що для США немає сенсу розміщувати в Україні ракети: "В них достатньо високоточних неядерних засобів, щоб нанести шкоду Росії. А якщо сторони використають стратегічне ядерне озброєння, буде взаємне знищення".

"Російські залякування переходять раціональну межу. "Рай, так в рай", але забули в самих росіян спитати. Нагадує ізраїльську доктрину Самсона - "Зруйнувати стіни храму і поховати себе з ворогами", але ж Росія в іншому становищі, ніж Ізраїль", - зазначає пан Галака.

Він вважає, що наступною жертвою суперечностей між США та Росією стане договір СНО-3 про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. У 2020 році цей договір, підписаний на 10 років, можуть не продовжити, й гонка озброєнь посилиться.

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