"В ДНР лідирує картопля, в ЛНР - капуста" - соцмережі про "вибори" на Донбасі

Копирайт изображения Getty Images/Anadolu Agency Image caption Овочами торгували і на "виборах" у Донецьку в листопаді 2014 року

Представники так званих виборчкомів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" оголосили про успішне проведення "виборів" керівництва "республік".

Як на них відреагували соцмережі - у підконтрольних Києву та не підконтрольних районах України - в огляді від BBC News.

"У традиціях пізнього СРСР"

"За даними екзитполів, на цю хвилину у "ДНР" лідирує картопля, а в "ЛНР" - капуста. Друге місце посідають морква та цибуля відповідно", - пожартував у Facebook журналіст та блогер Денис Казанський, який мусив залишити Донецьк 2014 року.

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Він супроводив свій допис фотографіями черг людей, що стоять поряд з мішками овочів, які звезли до "виборчих дільниць" як стимул для "виборців".

"У Донецьку "ДНР" заборонила журналістам показувати порожні ділянки. А ввечері в кращих традиціях пізнього СРСР залучають людей на святковий концерт на честь "волевиявлення", - відзначив редактор "Новости Донбасса" Олексій Мацука.

А інший журналіст - Євген Спірін - який чотири роки тому виїхав з Луганська, ділився своїми даними про "день виборів" у "ЛНР": "У подарунок тим, хто проголосував, пополняха "ЛугаКом" (Мобільний оператор у невизнаній "ЛНР", - Ред.) на 100 російських рублів. Як сказав головний чекіст Пасічник (Самопроголошений голова "ЛНР". - Ред.): "Ми приготували їх 30 тис.".

"Тим, хто голосує вперше і по паспорту їм не більше 22 років, видають обкладинки на паспорти з… гербом "ЛНР". У Перевальську і Алчевську на дільницях тусуються упороті казаки в шапках. Там, утім, як і в Лузі, голосують одні пенсіонери", - додав блогер.

"Як стверджують псевдо організатори фейкових виборів в ОРДЛО, а їхні заяви дублюють залежні кримські спостерігачі з посиланням на несправжніх міжнародних: "Ніяких порушень законодавства, що вплинули б на результат, зафіксовано не було". Цю тезу варто трактувати, як ніякого законодавства, яке можна було б порушувати, зафіксовано не було. Ну, як і виборів. Тому обговорювати теж нема чого", - написала голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

З іншого боку

"Виборчий процес" критикували і у самих "ДНР" та "ЛНР" - зокрема ті місцеві діячі, яких не допустили до виборів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишній командир підрозділу СБУ "Альфа" на Донеччині, а згодом - командир сепаратистського батальйону "Восток" Олександр Ходаковський також не в захваті від "виборів" у "ДНР"

Наприклад, екс-командир батальйону донецьких сепаратистів "Восток" Олександр Ходаковський, якому, за його словами, порадили не повертатися до Донецька з Росії для участі у "виборах", написав у своєму блозі: "Вітаю новий склад народної ради ("Парламенту ДНР", - Ред.) зі стабільним робочим місцем й високою за мірками ДНР заробітною платою на найближчі роки. Правила збереження цього привілею прості: уважно слухати команду на підняття рук й швидко на неї реагувати".

"Ніколи не знаєш, де знайдеш, де втратиш: не зміг з об'єктивних причин взяти участь у голосуванні - уникнув кримінального переслідування в Україні за явку на вибори", - пожартував він.

Інший донецький блогер та прихильник відокремлення від України Олександр Жучковський ще за кілька днів до "виборів" писав про те, що "абсолютна більшість не готова голосувати за Пушиліна" (Самопроголошений голова "ДНР", - Ред.).

"За минулий місяць я не зустрів ЖОДНОЇ людини (а у мене широке коло спілкування, в тому числі в армії і держустановах), яка висловилася б на підтримку Пушиліна Дениса Володимировича. Як буде забезпечена явка і потрібний результат за "фаворита" - зрозуміло. Я сам чув від бюджетників, і соцмережі заповнені свідченнями того, як пенсіонерів, студентів, військовослужбовців, держслужбовців примушують (де погрозами, де підкупом) зробити "правильний вибір" 11 листопада. Втім, нічого іншого ми і не чекали", - писав блогер, який згодом зізнався, що на вибори не ходив.

Копирайт изображения "Другой Луганск"

А у пабліку "Другой Луганск" (більше 18 тис. підписників) нарікали, що "вибори" не були "референдумом щодо входження до складу РФ": "На ділі ж, виборцю запропонувати більше немає чого, окрім заяложеного і затертого "З Росією в серці" (навіки, назавжди, разом потрібне підкреслити). Віщали, що РФ хоча б визнає вибори".

Згодом у тому ж пабліку описали концерт в Луганську, присвячений завершенню "виборів": "Люди проявляли патріотизм як могли: прапорці ЛНР стирчали з кишень, чіплялися в наплічники або просто були в руках, проте потім деякі успішно викидалися".

На фото, яке супроводжувало пост, видно викинутий кимось прапорець "республіки".

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