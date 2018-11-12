Чужі поля в новому світлі - фотогалерея сучасних свідчень війни
З нагоди сторіччя з дня закінчення Першої світової війни фотограф Джонатан Біміш відвідав місця, де збереглися свідчення протистояння на Західному фронті.
Біміш зафіксував за допомогою інфрачервоної фотографії сформований війною ландшафт деяких полів найзапекліших битв у Франції та Бельгії.
"У багатьох місцях на землі досі видно шрами, борозни та тріщини, які залишили бої", - говорить Біміш.
- У Парижі згадують жертв Першої світової війни
- Початок ери розвідників. Як Перша світова війна змінила спецслужби
- Перша світова: війна нових технологій
"Інфрачервоне фото завжди цікавило мене, оскільки воно може дозволити вам бачити за межами звичайного діапазону, та сприймати кольори, які є, як правило, невидимими й навіть дає можливість бачити в темряві".
"Я розпочав свою роботу в Сольферіно поблизу озера Гарда в Італії, де у 1859 році відбувся жахливий одноденний бій з майже 40 тисячами вбитих та поранених. Жахи Сольферіно, особливо повна відсутність піклування про поранення, призведуть пізніше до створення Міжнародного червоного Хреста", - говорить Біміш.
Мені здалося ідеальним продовженням цієї роботи - зафіксувати поля давніх битв Першої світової війни та сліди конфлікту, якому виповнюється 100 років.
"Попри те, що в сільській місцевості та на сільськогосподарських угіддях Західного фронту багато що вже виросло, у багатьох місцях земля все ще несе на собі шрами, борозни й тріщини", - говорить Біміш.
"Я хотів здійснити якийсь акт пригадування і, хоч й незначне, але відтворення та ознайомлення з руйнівною історією. Як і у багатьох інших, у мене є предки, які померли на Західному фронті. Як багато з нас мали приголомшливий досвід побачити наші прізвища на Мененських воротах або Тьєпвальському меморіалі (монументи в пам'ять про загиблих у Першій світовій)?"
"А як бути зі зниклими людьми, селами та досі поцяткованим кратерами пейзажем?"
Біміш відчував, що, використання інфрачервоного фото, можливо, дозволить виявити щось, що, зазвичай, залишається невидимим, або дасть інший кут зору.
"Інфрачервона техніка фотографування робить можливим широкий спектр візуальних опцій, особливо за допомогою нових цифрових технологій. Візуально вона робить фото повітряним і додає глибини зображенню", - каже фотограф.
"Колір може здатись неземним".
Він використовував два процеси для фільтрування зображення, один з яких підкреслював червоний та синій кольори, а другий, залишав небо блакитним, але листя робив світлим і блідим.
Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.
Усі фото Джонатана Біміша.