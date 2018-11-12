Чужі поля в новому світлі - фотогалерея сучасних свідчень війни

Копирайт изображения Jonathan Beamish

З нагоди сторіччя з дня закінчення Першої світової війни фотограф Джонатан Біміш відвідав місця, де збереглися свідчення протистояння на Західному фронті.

Біміш зафіксував за допомогою інфрачервоної фотографії сформований війною ландшафт деяких полів найзапекліших битв у Франції та Бельгії.

"У багатьох місцях на землі досі видно шрами, борозни та тріщини, які залишили бої", - говорить Біміш.

"Інфрачервоне фото завжди цікавило мене, оскільки воно може дозволити вам бачити за межами звичайного діапазону, та сприймати кольори, які є, як правило, невидимими й навіть дає можливість бачити в темряві".

Копирайт изображения Jonathan Beamish Image caption Село Бомон-Амель знаходилось близько до лінії фронту в битві при Соммі, одному з найбільших наступів союзників у Першій світовій війні. До 1918 року село було майже повністю зруйноване. 1 липня 1916 року німецький вогонь майже знищив Королівський Ньюфаундлендський полк, коли бійці рушили в атаку по відкритій території.

"Я розпочав свою роботу в Сольферіно поблизу озера Гарда в Італії, де у 1859 році відбувся жахливий одноденний бій з майже 40 тисячами вбитих та поранених. Жахи Сольферіно, особливо повна відсутність піклування про поранення, призведуть пізніше до створення Міжнародного червоного Хреста", - говорить Біміш.

Мені здалося ідеальним продовженням цієї роботи - зафіксувати поля давніх битв Першої світової війни та сліди конфлікту, якому виповнюється 100 років.

Копирайт изображения Jonathan Beamish Image caption Величезний кратер у Вімі-Рідж створив вибух британської міни під німецькими укріпленими позиціями, який стався о 21:50, 27 листопада 1916 року. Битва за Аррас розпочалася у великодній понеділок, 9 квітня 1917 року, і в ній вперше билися чотири дивізії з канадського корпусу. Вони здобули велику тактичну перемогу, захопивши Вімі-Рідж.

"Попри те, що в сільській місцевості та на сільськогосподарських угіддях Західного фронту багато що вже виросло, у багатьох місцях земля все ще несе на собі шрами, борозни й тріщини", - говорить Біміш.

"Я хотів здійснити якийсь акт пригадування і, хоч й незначне, але відтворення та ознайомлення з руйнівною історією. Як і у багатьох інших, у мене є предки, які померли на Західному фронті. Як багато з нас мали приголомшливий досвід побачити наші прізвища на Мененських воротах або Тьєпвальському меморіалі (монументи в пам'ять про загиблих у Першій світовій)?"

"А як бути зі зниклими людьми, селами та досі поцяткованим кратерами пейзажем?"

Копирайт изображения Jonathan Beamish Image caption Фронтові та траншеї підтримки британських та німецьких армій залишалися в Санкчуарі Вуд і навколо нього до 31 липня 1917 року, коли англійці почали повномасштабний наступ на німецькі позиції, розпочавши битву під Пашендейле.

Біміш відчував, що, використання інфрачервоного фото, можливо, дозволить виявити щось, що, зазвичай, залишається невидимим, або дасть інший кут зору.

"Інфрачервона техніка фотографування робить можливим широкий спектр візуальних опцій, особливо за допомогою нових цифрових технологій. Візуально вона робить фото повітряним і додає глибини зображенню", - каже фотограф.

"Колір може здатись неземним".

Він використовував два процеси для фільтрування зображення, один з яких підкреслював червоний та синій кольори, а другий, залишав небо блакитним, але листя робив світлим і блідим.

Копирайт изображения Jonathan Beamish Image caption 22 серпня 1914 року в цій лісовій місцевості в Россіньолі сотні чоловіків поховали там, де вони померли, безпосередньо після бою. Цього дня у Прикордонній битві французькі солдати воювали з німецькими військами на п'яти окремих ділянках. Більше ніж 27 тисяч французьких солдатів загинули, що було найбільшими втратами Франції за один день.

Копирайт изображения Jonathan Beamish Image caption У лютому 1916 року німецькі війська захопили форти Дуомон і Во, важливі пункти, які охороняли підступи до міста Верден. Форти не вдавалося відбити до жовтня 1916 року. Битва при Вердені стала найдовшим і найкривавішим протистоянням Першої світової війни, внаслідок якого загинули та отримали поранення більше ніж 700 000 людей.

Копирайт изображения Jonathan Beamish Image caption Битва за Белло Вуд під час Великого весняного наступу німецької армії була першою великомасштабною битвою війни, у якій брали участь американські солдати. 26 червня 1918 року американці перемогли, але ціною перемоги стали близько 10 000 вбитих, поранених та зниклих безвісти.

Копирайт изображения Jonathan Beamish Image caption 31 жовтня 1918 року поет Вілфред Оуен написав останнього листа додому з підвалу будинку лісника в Орі біля каналу Самбр-Уаза. Його вбили разом із більшістю його рейд-групи, яка намагалася подолати канал Самбр-Уаза на півночі Франції 4 листопада 1918 року, всього за тиждень до підписання перемир'я.

Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Усі фото Джонатана Біміша.