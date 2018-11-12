Книга року ВВС: Детектив про пристрасті в селі

Рецензія члена журі Світлани Пиркало на роман Лесі Демської "Літо психіатра", який увійшов до довгого списку Книги року ВВС-2018.

На зворотній обкладинці детектива про пристрасті сільської глибинки Лесі Демської - позитивні відгуки про те, яке це класне чтиво. Буває, що з ними не погоджуєшся, але в цьому випадку я готова під ними підписатися. І сюжет, і герої, і тло - все це просто класика жанру.

Львівський психіатр Андрій Левинський перепрацьовує, і друг-кардіолог відправляє його в село відпочити. Але не так сталося, як гадалося: до міського доктора спершу починає йти потік пацієнтів, а потім йому доводиться розслідувати одну підозрілу смерть за іншою.

В книзі є все, що треба: загадки і відьми, любов, секс і одруження, які часто не співпадають одне з одним, барвисті персонажі, побічні лінії, які всі знаходять своє розв'язання. Все як належиться.

Ніби після цього вже й рецензію нема про що писати, але ще висловлю дві думки.

Копирайт изображения Svitlana Pyrkalo Світлана Пиркало - постійний член журі премії Книга року ВВС, яка нині представляє Культурну програму Європейського Банку Реконструкції і Розвитку, партнера премії. Вже два десятиліття працюю в журналістиці, літературі та сфері корпоративних комунікацій. Попри це - а можливо, й завдяки цьому, - досі вірю в казки та байки, тому дуже люблю читати дитячу літературу.

Вже кілька років в українській літературі повелася мода вплітати в сюжет якусь психіатрію. І дуже рідко трапляються тексти, де автор чи авторка хоч приблизно б собі уявляли, про що вони говорять.

Демська в цьому сенсі вчинила правильно: зробивши головного героя психіатром, все ж не стала занурюватися в деталі професії, а перейшла майже одразу до мертвих тіл і міцно заплутаних сюжетних ліній.

Деталей із життя правоохоронців також небагато, але вони виглядають правдоподібними.

Географічно також зрозуміло, де дія відбувається, і побутові деталі додають реалістичності оповіді. За рахунок цього можна зосередитися на смачному сюжеті.

Бо коли починаєш читати книжку, де герой живе біля Дніпра, а в гості пішки прийшов у Карпати, то вже в його інші неймовірні пригоди не дуже віриться.

Ну й наостанок, щоб уже не зовсім була бочка меду: варто було б дати читачам можливість самим помітити нестиковку, з якої потім випливає розв'язка, - але дуже побіжно, так, щоб на неї не звернули увагу, але щоб усе-таки читач і детектив мали схожу інформацію для роздумів.

Так би зробила Агата Крісті.

Але в кожному разі "Літо психіатра" вдалося. Порекомендую його своїй мамі, психіатру на пенсії.