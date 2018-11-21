Книга року ВВС: Складна дружба Сови і Жайворонка

Рецензія члена журі Світлани Пиркало на казку Галини Вдовиченко "Сова, яка хотіла стати жайворонком", яка увійшла до довгого списку Книги року ВВС-2018.

Книга Галини Вдовиченко - про дружбу нічної птахи Сови та денного птаха Жайворонка і про те, як вони намагалися пізнати нову для себе пору дня.

Натхненна оповідями Жайворонка про дивовижний, сповнений життя і гамору день, Сова намагається не спати, щоб познайомитися з сонцем, іншими пташками і денними делікатесами, включно з насінням та комарами.

Але хоч як не намагається Сова полюбити все це, а денне життя видається їй гамірним, надто яскравим, та й незнайома їжа не смакує.

Тоді вже Жайворонок пробує перебути ніч у товаристві Сови, полюбити тишу, місяць, нічний ліс. Але йому страшно, і раціон Сови йому також не підходить.

Що ж робити двом друзям?

Вони вирішують, як кажуть англійці, agree to disagree - погодитись, що вони мають різні погляди, і з цим нічого не поробиш.

Копирайт изображения Svitlana Pyrkalo Світлана Пиркало - постійний член журі премії Книга року ВВС, яка нині представляє Культурну програму Європейського Банку Реконструкції і Розвитку, партнера премії. Вже два десятиліття працюю в журналістиці, літературі та сфері корпоративних комунікацій. Попри це - а можливо, й завдяки цьому, - досі вірю в казки та байки, тому дуже люблю читати дитячу літературу.

Спілкування Сови і Жайворонка віднині будується на засадах того, що і ніч, і день мають свої переваги, а перетинаються двоє птахів лише рано вранці і пізно ввечері. Кількох хвилин для спілкування їм цілком вистачає. А висновок оповіді такий, що кожному своє.

Ця казка - приємна оповідка для дітей з політкоректною мораллю.

Як дорослій читачці, мені все ж хотілося б дізнатися, як познайомилася така малоймовірна парочка друзів.

Чи не намагалася Сова з'їсти Жайворонка, скажімо, і чому саме не з'їла? (Ця тема заявлена, але не розкрита).

І в чому для кожного з них привабливість такої дружби, якщо з другом ні трапезу не розділиш (жайворонок навіть заверещав, коли сова вполювала мишу-полівку), ні поговориш по-людськи, ні навіть на одне і те ж небесне світило не подивишся. А решта птахів якось косо на це все поглядує?

Якась складна дружба виходить.

Хотілося б кінцівки, де двоє птахів не просто погоджуються, що в них різні смаки, а й знаходять, як повернути свої відмінності на користь одне одному і своїй дружбі.

Але назагал книжку читати легко і приємно, як і всі книжки Галини Вдовиченко для дітей.

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