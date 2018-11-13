Чи варто запитувати колег, скільки вони заробляють?

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"Cкільки ти заробляєш?" - не те питання, яке більшість з нас хоче поставити колезі за столом переговорів чи у черзі в їдальні.

Так само це й не те питання, на яке багатьом з нас хотілося б відповідати, кажуть борці за права жінок з Fawcett Society.

Але, припускають вони, якщо ми дійсно хочемо боротися з нерівністю в оплаті праці, то прийшов час стати більш прозорими в тому, що стосується наших заробітків. Треба покласти край існуючій "культурі секретності" у цьому питанні.

Результати дослідження, проведеного Fawcett Society, кажуть про те, що 61% людей відчувають дискомфорт від самої думки про те, що їм доведеться запитувати в інших, скільки вони заробляють.

При цьому більша частина з нас так само не зрадіє необхідності розповісти про розміри власної зарплатні.

Проте саме розкриття цієї інформації є найкращим способом впевнитися в тому, щоб жінки мають змогу отримувати справедливу оплату за свою роботу.

Як приклад, представники Fawcett Society наводять історію кухаря Кей Коллінз, яка дізналася, що її колега-чоловік отримує більшу зарплатню, хоча й займає ту ж саму посаду.

За її словами, розмова про доходи сталася випадково: "Ми працювали разом. Це був спокійний день. Кріс щось читав і сказав, що там є стаття про механіка, який заробляє 25 тисяч фунтів на рік. Він сказав, що це на чотири тисячі більше, ніж заробляє він".

Копирайт изображения Kay Collins Image caption Кей Коллінз з чоловіком

Так Кей дізналася, що зарплатня Кріса на кілька тисяч більша за її - попри те, що вона мала 15-річний досвід роботи, а Кріс займав цю посаду лише близько року.

"В нас не виникло жодної проблеми в тому, аби обговорити це. Кріс був настільки ж шокований, як і я", - каже пані Коллінз.

Наслідком тієї розмови став позов до роботодавця і суд, який жінка зрештою виграла. Щоправда, тоді ж жінка втратила роботу і з того часу нового місця так і не знайшла.

Попри це, каже пані Коллінз, вона все одно обирає відкритість в питанні заробітків.

Сем Смезерс з Fawcett Society каже, що закритість в обговоренні зарплатні дозволяє роботодавцям хитрувати.

"По всій країні дискримінація в оплаті праці зустрічається набагато частіше, ніж люди думають. А все через культуру секретності, яка існує й понині", - каже він.

За оцінками Fawcett Society, розрив у рівні оплати праці чоловіків та жінок складає близько 13,7%.

Саме тому вони запропонували щороку визначати так званий День рівної оплати праці - дату, коли річні доходи чоловіків і жінок вирівнюються, і після якої перші продовжують заробляти далі, а другі - формально починають працювати безкоштовно.

Проте підрахунки Fawcett Society критикують в Інституті економічних справ. Його спеціалісти кажуть, що Fawcett Society визначають різницю в оплаті праці за середніми показниками доходів, що є не зовсім правильним.

Наприклад, Національна статистична служба Британії для підрахунків використовує показник медіанної, а не середньої зарплатні.

Для цього порівнюються лише доходи чоловіків і жінок, що знаходяться всередині спектру, а не усі одразу.

Такий підхід дозволяє відкинути викривлення, які створюються надмірно високими і надмірно низькими зарплатами.

Якщо рахувати таким чином, то виявиться, що розрив в оплаті чоловіків та жінок менший, і складає тільки 8,6%.

Проте Fawcett Society стверджують, що навмисно використовують показник середньої, а не медіанної зарплатні: "Аби показати, що надмірно високу зарплату частіше отримують жінки, а не чоловіки, тоді як надмірно низьку - навпаки".

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