Перші леді та підбори: хто кого?
"Хоча лідери Франції і США приїхали в Париж на заходи з нагоди 100-річчя від дня закінчення Першої світової війни, у перших леді була своя битва. Чиї підбори вищі?" - пише Times.
Для урочистих заходів в Єлисейському палаці Меланія Трамп обрала туфлі від Christian Louboutin на 12-сантиметровому підборі.
Підбори синіх туфель Бріджит Макрон були не меншими.
Стиль 65-річної Бріджит Макрон і її хода на високих підборах захоплюють багатьох.
Всім відома любов Меланії Трамп до високих підборів. Під час візиту до Польщі у 2017 році діти зробили їй подарунок - пару взуття на високих підборах, надруковану на 3D-принтері.
Першу леді США не раз критикували за те, що її високі підбори далеко не завжди доречні. У минулому році її поява на тоненьких підборах в Техасі під час урагану "Харві" обурила соціальні мережі.
Меланія Трамп також привернула до себе увагу, коли на високих підборах вийшла, щоб посадити дерево на території Білого дому.
Колишня перша леді Мішель Обама високі підбори не любила і завжди надавала перевагу туфлям-човникам на маленьких підборах.
Проте після того, як Мішель Обама переїхала з Білого Дому, то знову взулася в туфлі з високими підборами.
Колишня цивільна дружина французького президента Франсуа Олланда журналістка Валері Трієрвейлер, навпаки, дуже любила високі підбори.
Французькі ЗМІ навіть одного разу критикували її за те, що на тлі Валері Франсуа Олланд виглядав невисоким.
Дружини колишніх президентів Росії і Франції Світлана Медведєва і Карла Бруні іноді надягали високі підбори, але найчастіше надавали перевагу маленькому каблуку.
Але взуття перших леді не завжди привертало стільки уваги ЗМІ. Багато дружини президентів не намагалися виділятися за рахунок підборів.
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