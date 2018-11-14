Життя, як у принца: 70 років принца Чарльза у 70 фото

  • 14 листопада 2018

Аби відзначити 70-й день народження Принца Уельського ми представляємо фотографії з архіву Press Association - по світлині за кожен рік його життя.

1948

Прицеса Єлизавета тримає на руках свого сина, принца Чарльза, після хрестин у Букінгемському палаці Копирайт изображения PA
Image caption Чарльз Філіп Артур Джордж народився 14 листопада 1948 року, за п'ять років до того, як його мати стала королевою

1949

Герцог Единбурзький підіймає свого сина Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз зі своїм батьком, Герцогом Единбурзьким, у тодішньому заміському маєтку принцеси Єлизавети та герцога у графстві Суррей

1950

Принцеса Єлизавета зі своїм дворічним сином принцем Чарльзом Копирайт изображения PA
Image caption Чарльз разом із мамою стежить за процесією за участю Кролеви Джуліани та нідерландського принца Бернарда, які проходять повз Клеренс-гаус

1951

Король Георг VI з онуком принцем Чарльзом Копирайт изображения PA
Image caption Король Георг VI з онуком принцом Чарльзом святкує його третій день народження в Букінгемському палаці. Це була перша фотографія короля, зроблена після його операції на легенях.

1952

Принц Чарльз і королева Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз святкує свій четвертий день народження разом із матір'ю, яка на той час вже стала королевою Єлизаветою II

1953

П'ятирічний Принц Чарльз Копирайт изображения PA
Image caption Офіційний портрет принца Чарльза у його п'ятий день народження

1954

Принцеса Анна і принц Чарльз з бабусею, королевою-матір'ю Копирайт изображения PA
Image caption Принцеса Анна та Принц Чарльз разом із їхньою бабусею королевою-матір'ю у Роял Лодж у Віндзорі, Беркшир. Фотографію зробили перед тим, як вони відправилися у Лівію до своїх батьків, аби взяти участь у турне країнами Співдружності.

1955

Принц Чарльз у свій сьомий день народження. Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз у свій сьомий день народження

1956

Чарльз позує з кіньми Копирайт изображения PA
Image caption Чарльз позує з кіньми в Великому парку Віндзора, де його батько герцог Единбурзький грав в поло

1957

Принц Чарльз і його батько герцог Единбурзький Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз і його батько герцог Единбурзький пливуть на моторному човні по річці Медіна

1958

Принц Чарльз по дорозі в школу Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз дорогою в школу в Беркширі. До 8 років принц отримував домашню освіту.

1959

Сімейний портрет в Віндзорському замку. Копирайт изображения PA
Image caption Сімейний портрет в Віндзорському замку. Поруч з королівською родиною - Шугар, один з коргі королеви.

1960

У принца Чарльза і принцеси Анни з'явився молодший брат, принц Ендрю
Image caption У принца Чарльза і принцеси Анни з'явився молодший брат, принц Ендрю

1961

Принц Чарльз і королева Єлизавета прогулянці верхи по околицях Віндзорського замку Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз і королева Єлизавета на прогулянці верхи околицями Віндзорського замку

1962

Принц Чарльз приїхав в свою нову школу Гордонстун разом з батьком, герцогом Единбурзьким, і головою ради школи капітаном Яном Теннантом Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз приїхав до нової школи Гордонстоун разом з батьком, герцогом Единбурзьким, і головою ради школи капітаном Яном Теннантом

1963

Королівська родина їде в Вестмінстерське абатство Копирайт изображения PA
Image caption Королівська родина їде в Вестмінстерське абатство на церемонію одруження принцеси Олександри і Ангуса Огілві

1964

Принц Чарльз у Великому парку Віндзора Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз, котрий щойно перехворів запаленням легенів, у Великому парку Віндзора

1965

Принц Чарльз в ролі Макбета в шкільній постановці Шекспіра. Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз в ролі Макбета в шкільній постановці Шекспіра. Виставу прийшли подивитися його батьки.

1966

Портрет принца Чарльза в кілті Копирайт изображения PA
Image caption Портрет принца Чарльза в кілті, присвячений його вісімнадцятиріччю

1967

Принц Чарльз поруч з Кембриджським університетом Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз поруч з Кембриджським університетом, де принц вивчав археологію і антропологію

1968

Принц Чарльз грає в крикет в Кенті Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз грає в крикет в Кенті

1969

Королева Єлизавета II проводить процедуру інвеститури свого старшого сина Чарльза Копирайт изображения PA
Image caption Королева Єлизавета II проводить процедуру інвеститури свого старшого сина Чарльза, коли оголошує його принцом Уельським

1970

Чарльз в ролі метеоролога в скетчі на прослуховуванні в Кембриджському університеті Копирайт изображения PA
Image caption Чарльз в ролі метеоролога в скетчі на прослуховуванні в Кембриджському університеті

1971

Принц Чарльз за кермом свого Aston Martin Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз за кермом свого Aston Martin

1972

Королівська родина в Букінгемському палаці. У родині на той час вже четверо дітей - принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард. Копирайт изображения PA
Image caption Королівська родина в Букінгемському палаці. У родині на той час вже четверо дітей - принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард.

1973

До 1973 року принц Чарльз став підпоручиком королівського флоту. На фото - на борту фрегата "Мінерва" в Девенпорті. Копирайт изображения PA
Image caption До 1973 року принц Чарльз став підпоручиком королівського флоту. На фото - на борту фрегата "Мінерва" в Девенпорті.

1974

Роком пізніше принц вирушив у свій перший політ на вертольоті разом з інструктором, лейтенантом Аланом Макгрегором Копирайт изображения PA
Image caption Роком пізніше принц вирушив у свій перший політ на вертольоті разом з інструктором, лейтенантом Аланом Макгрегором

1975

Принц Чарльз здійснює занурення Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз здійснює занурення під арктичні льоди біля узбережжя Канади

1976

Принц Чарльз в новому образі - з бородою Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз в новому образі - з бородою

1977

Комічний дует Моркам і Уайз на сцені разом з принцом Чарльзом
Image caption Комічний дует Моркам і Уайз на сцені разом з принцом Чарльзом

1978

Принц Чарльз бере участь в віндсерфінговой регаті біля берегів острова Уайт Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз бере участь у регаті біля берегів острова Уайт

1979

У 1979 році здійснилася мрія принца - йому вдалося політати на довоєнному біплані Копирайт изображения PA
Image caption У 1979 році здійснилася мрія принца - йому вдалося політати на довоєнному біплані

1980

Чарльз на своєму 10-річному ірландському скакуні Копирайт изображения PA
Image caption Чарльз на своєму 10-річному ірландському скакуні посів друге місце в змаганнях по стіпль-чезу в Ладлоу

1981

Молодята принц Чарльз і принцеса Уельська Діана після церемонії одруження в соборі святого Павла в Лондоні Копирайт изображения PA
Image caption Молодята принц Чарльз і принцеса Уельська Діана після церемонії одруження в соборі святого Павла в Лондоні

1982

Принц Чарльз тримає на руках свого первістка - принца Вільяма Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз тримає на руках свого первістка - принца Вільяма

1983

Принц і принцеса Уельські під час візиту в Канаді. Копирайт изображения PA
Image caption Принц і принцеса Уельські під час візиту в Канаду

1984

Принц Чарльз грає в м'яч зі своїм сином Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз грає в м'яч зі своїм сином, принцом Вільямом, в саду біля Кенсінгтонського палацу

1985

Принц Чарльз танцює Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз танцює брейк на дискотеці в Сассексі. Захід організував фонд принца.

1986

принц Чарльз цілується зі своєю дружиною, принцесою Діаною Копирайт изображения PA
Image caption Після гри в поло з командою Чилі принц Чарльз цілується зі своєю дружиною, принцесою Діаною

1987

Принц Чарльз переходить річку по мотузяному мосту Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз переходить річку по мотузяному мосту

1988

Принц Чарльз у формі капітана королівського флоту Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз у формі капітана королівського флоту в день свого сорокаліття

1989

Принци Вільям і Гаррі з батьками. Копирайт изображения PA
Image caption Принци Вільям і Гаррі з батьками

1990

В ході візиту до Саудівської Аравії, в район дислокації британських військ принц Чарльз зміг проїхати на танку "Челленджер" Копирайт изображения PA
Image caption Під час візиту до Саудівської Аравії, в районі дислокації британських військ, принц Чарльз зміг проїхати на танку "Челленджер"

1991

У 1991 році принц Чарльз виступив перед безробітної молоддю в Норфолку, яка брала участь у благодійній програмі фонду принца. Копирайт изображения PA
Image caption У 1991 році принц Чарльз виступив перед безробітною молоддю в Норфолку, яка брала участь у благодійній програмі

1992

Принц Чарльз і принцеса Діана під час візиту до меморіалу Глостерський полку Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз і принцеса Діана під час візиту до меморіалу Глостерського полку, який брав участь у Корейській війні в 1951 році. Саме в 1992 році пара розійшлася, але офіційно вони розлучилися лише в 1996 році, пославшись на "непримиренні розбіжності".

1993

Принц Чарльз і королева Єлизавета спостерігають за перегонами в Епсомі. Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз і королева Єлизавета спостерігають за перегонами в Епсомі

1994

Принц Чарльз спостерігає за приземленням британських парашутистів. Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз спостерігає за приземленням британських парашутистів

1995

Принц Чарльз катається на санчатах разом зі своїми синами під час відпочинку в Швейцарії. Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз катається на санчатах разом зі своїми синами під час відпочинку в Швейцарії

1996

Принц Чарльз і так зване Крісло бажань на Стежці велетнів, Ірландія Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз і так зване Крісло бажань на Стежці велетнів, Ірландія

1997

Герцог Единбурзький, принц Вільям, граф Спенсер, принц Гаррі і принц Чарльз йдуть за труною принцеси Діани Копирайт изображения PA
Image caption Герцог Единбурзький, принц Вільям, граф Спенсер, принц Гаррі і принц Чарльз йдуть за труною принцеси Діани під час похоронної процесії. Діана загинула в Парижі 31 серпня 1997 року.

1998

Принц Чарльз в день свого 50-річчя разом зі своєю матір'ю, королевою Єлизаветою Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз в день свого 50-річчя разом зі своєю матір'ю, королевою Єлизаветою

1999

Принц Чарльз і Камілла Паркер Боулз, яка трохи пізніше стала його дружиною Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз і Камілла Паркер Боулз, яка трохи пізніше стала його дружиною

2000

Принц Чарльз в ході візиту на Ямайку приміряв традиційний головний убір растаманів Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз під час візиту на Ямайку приміряв традиційний головний убір растаманів

2001

Принц Чарльз і його бабуся королева Єлизавета (королева-мати) були дуже близькі Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз і його бабуся королева Єлизавета (королева-мати) були дуже близькі

2002

У 2002 році принц стояв у почесній варті біля труни своєї бабусі Копирайт изображения PA
Image caption У 2002 році принц стоїть у почесній варті біля труни своєї бабусі

2003

Три покоління британської королівської сім'ї: королева Єлизавета II та її чоловік, герцог Единбурзький, їх старший син, принц Чарльз і старший онук принц Вільям. Копирайт изображения PA
Image caption Три покоління британської королівської сім'ї: королева Єлизавета II, її чоловік, герцог Единбурзький, їх старший син, принц Чарльз, й старший онук принц Вільям. Портрет зроблений з нагоди 50-ої річниці коронації Єлизавети.

2004

Принц Чарльз і його син, принц Вільям, в Швейцарії Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз і його син, принц Вільям, в Швейцарії

2005

У 2005 році принц Чарльз одружився з Каміллою Паркер Боулз, яка отримала титул герцогині Корнуольської Копирайт изображения PA
Image caption У 2005 році принц Чарльз одружився з Каміллою Паркер Боулз, яка отримала титул герцогині Корнуольської

2006

Принц Уельський і герцогиня Корнуольська разом з синами Чарльза Копирайт изображения PA
Image caption Принц Уельський і герцогиня Корнуольська разом з синами Чарльза

2007

У 2007 році королева Єлизавета II і герцог Единбурзький відзначили діамантове весілля - 60 років від дня одруження Копирайт изображения PA
Image caption У 2007 році королева Єлизавета II і герцог Единбурзький відзначили діамантове весілля - 60 років від дня одруження

2008

Принц Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська

2009

Принц Чарльз з дружиною, герцогинею Корнуольською, на Галапагоських островах Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз з дружиною, герцогинею Корнуольською, на Галапагоських островах

2010

Принц Чарльз на борту британського військового гелікоптера в Афганістані Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз на борту британського військового гелікоптера в Афганістані

2011

У 2011 році старший син Чарльза принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон. На фото - церемонія одруження у Вестмінстерському абатстві Копирайт изображения PA
Image caption У 2011 році старший син Чарльза принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон. На фото - церемонія одруження у Вестмінстерському абатстві

2012

Принц Вільям, який отримав титул герцога Кембриджського, показує батькові військові вертольоти Копирайт изображения PA
Image caption Принц Вільям, який отримав титул герцога Кембриджського, показує батькові військові вертольоти

2013

Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська позують з масками Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська позують з масками

2014

Принц Чарльз піднімає келих за здоров'я ветеранів на честь 70-річчя висадки в Нормандії Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз піднімає келих за здоров'я ветеранів на честь 70-річчя висадки в Нормандії

2015

Герцогиня Корнуольська, принц Уельський, герцог і герцогиня Кембриджські з принцом Джорджем і королева Єлизавета II - на балконі Букінгемського палацу Копирайт изображения PA
Image caption Герцогиня Корнуольська, принц Уельський, герцог і герцогиня Кембриджські з принцом Джорджем і королева Єлизавета II - на балконі Букінгемського палацу

2016

Принц Чарльз спілкується зі своїм батьком герцогом Единбурзьким Копирайт изображения PA
Image caption Принц Чарльз спілкується зі своїм батьком герцогом Единбурзьким

2017

Принц Уельський, відомий в Шотландії як герцог Ротсейський, спостерігає за феєрверком в замку Единбурга Копирайт изображения PA
Image caption Принц Уельський, відомий в Шотландії як герцог Ротсейський, спостерігає за феєрверком в замку Единбурга

2018

71-й знімок - на щастя. Принц Уельський веде до вівтаря наречену свого молодшого сина Гаррі - Меган Маркл Копирайт изображения PA
Image caption 71-й знімок - на щастя. Принц Уельський веде до вівтаря наречену свого молодшого сина Гаррі - Меган Маркл.

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Усі фото - архів Press Association.

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