Життя, як у принца: 70 років принца Чарльза у 70 фото

Аби відзначити 70-й день народження Принца Уельського ми представляємо фотографії з архіву Press Association - по світлині за кожен рік його життя.

1948

Копирайт изображения PA Image caption Чарльз Філіп Артур Джордж народився 14 листопада 1948 року, за п'ять років до того, як його мати стала королевою

1949

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз зі своїм батьком, Герцогом Единбурзьким, у тодішньому заміському маєтку принцеси Єлизавети та герцога у графстві Суррей

1950

Копирайт изображения PA Image caption Чарльз разом із мамою стежить за процесією за участю Кролеви Джуліани та нідерландського принца Бернарда, які проходять повз Клеренс-гаус

1951

Копирайт изображения PA Image caption Король Георг VI з онуком принцом Чарльзом святкує його третій день народження в Букінгемському палаці. Це була перша фотографія короля, зроблена після його операції на легенях.

1952

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз святкує свій четвертий день народження разом із матір'ю, яка на той час вже стала королевою Єлизаветою II

1953

Копирайт изображения PA Image caption Офіційний портрет принца Чарльза у його п'ятий день народження

1954

Копирайт изображения PA Image caption Принцеса Анна та Принц Чарльз разом із їхньою бабусею королевою-матір'ю у Роял Лодж у Віндзорі, Беркшир. Фотографію зробили перед тим, як вони відправилися у Лівію до своїх батьків, аби взяти участь у турне країнами Співдружності.

1955

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз у свій сьомий день народження

1956

Копирайт изображения PA Image caption Чарльз позує з кіньми в Великому парку Віндзора, де його батько герцог Единбурзький грав в поло

1957

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз і його батько герцог Единбурзький пливуть на моторному човні по річці Медіна

1958

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз дорогою в школу в Беркширі. До 8 років принц отримував домашню освіту.

1959

Копирайт изображения PA Image caption Сімейний портрет в Віндзорському замку. Поруч з королівською родиною - Шугар, один з коргі королеви.

1960

Image caption У принца Чарльза і принцеси Анни з'явився молодший брат, принц Ендрю

1961

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз і королева Єлизавета на прогулянці верхи околицями Віндзорського замку

1962

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз приїхав до нової школи Гордонстоун разом з батьком, герцогом Единбурзьким, і головою ради школи капітаном Яном Теннантом

1963

Копирайт изображения PA Image caption Королівська родина їде в Вестмінстерське абатство на церемонію одруження принцеси Олександри і Ангуса Огілві

1964

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз, котрий щойно перехворів запаленням легенів, у Великому парку Віндзора

1965

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз в ролі Макбета в шкільній постановці Шекспіра. Виставу прийшли подивитися його батьки.

1966

Копирайт изображения PA Image caption Портрет принца Чарльза в кілті, присвячений його вісімнадцятиріччю

1967

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз поруч з Кембриджським університетом, де принц вивчав археологію і антропологію

1968

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз грає в крикет в Кенті

1969

Копирайт изображения PA Image caption Королева Єлизавета II проводить процедуру інвеститури свого старшого сина Чарльза, коли оголошує його принцом Уельським

1970

Копирайт изображения PA Image caption Чарльз в ролі метеоролога в скетчі на прослуховуванні в Кембриджському університеті

1971

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз за кермом свого Aston Martin

1972

Копирайт изображения PA Image caption Королівська родина в Букінгемському палаці. У родині на той час вже четверо дітей - принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард.

1973

Копирайт изображения PA Image caption До 1973 року принц Чарльз став підпоручиком королівського флоту. На фото - на борту фрегата "Мінерва" в Девенпорті.

1974

Копирайт изображения PA Image caption Роком пізніше принц вирушив у свій перший політ на вертольоті разом з інструктором, лейтенантом Аланом Макгрегором

1975

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз здійснює занурення під арктичні льоди біля узбережжя Канади

1976

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз в новому образі - з бородою

1977

Image caption Комічний дует Моркам і Уайз на сцені разом з принцом Чарльзом

1978

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз бере участь у регаті біля берегів острова Уайт

1979

Копирайт изображения PA Image caption У 1979 році здійснилася мрія принца - йому вдалося політати на довоєнному біплані

1980

Копирайт изображения PA Image caption Чарльз на своєму 10-річному ірландському скакуні посів друге місце в змаганнях по стіпль-чезу в Ладлоу

1981

Копирайт изображения PA Image caption Молодята принц Чарльз і принцеса Уельська Діана після церемонії одруження в соборі святого Павла в Лондоні

1982

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз тримає на руках свого первістка - принца Вільяма

1983

Копирайт изображения PA Image caption Принц і принцеса Уельські під час візиту в Канаду

1984

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз грає в м'яч зі своїм сином, принцом Вільямом, в саду біля Кенсінгтонського палацу

1985

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз танцює брейк на дискотеці в Сассексі. Захід організував фонд принца.

1986

Копирайт изображения PA Image caption Після гри в поло з командою Чилі принц Чарльз цілується зі своєю дружиною, принцесою Діаною

1987

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз переходить річку по мотузяному мосту

1988

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз у формі капітана королівського флоту в день свого сорокаліття

1989

Копирайт изображения PA Image caption Принци Вільям і Гаррі з батьками

1990

Копирайт изображения PA Image caption Під час візиту до Саудівської Аравії, в районі дислокації британських військ, принц Чарльз зміг проїхати на танку "Челленджер"

1991

Копирайт изображения PA Image caption У 1991 році принц Чарльз виступив перед безробітною молоддю в Норфолку, яка брала участь у благодійній програмі

1992

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз і принцеса Діана під час візиту до меморіалу Глостерського полку, який брав участь у Корейській війні в 1951 році. Саме в 1992 році пара розійшлася, але офіційно вони розлучилися лише в 1996 році, пославшись на "непримиренні розбіжності".

1993

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз і королева Єлизавета спостерігають за перегонами в Епсомі

1994

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз спостерігає за приземленням британських парашутистів

1995

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз катається на санчатах разом зі своїми синами під час відпочинку в Швейцарії

1996

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз і так зване Крісло бажань на Стежці велетнів, Ірландія

1997

Копирайт изображения PA Image caption Герцог Единбурзький, принц Вільям, граф Спенсер, принц Гаррі і принц Чарльз йдуть за труною принцеси Діани під час похоронної процесії. Діана загинула в Парижі 31 серпня 1997 року.

1998

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз в день свого 50-річчя разом зі своєю матір'ю, королевою Єлизаветою

1999

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз і Камілла Паркер Боулз, яка трохи пізніше стала його дружиною

2000

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз під час візиту на Ямайку приміряв традиційний головний убір растаманів

2001

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз і його бабуся королева Єлизавета (королева-мати) були дуже близькі

2002

Копирайт изображения PA Image caption У 2002 році принц стоїть у почесній варті біля труни своєї бабусі

2003

Копирайт изображения PA Image caption Три покоління британської королівської сім'ї: королева Єлизавета II, її чоловік, герцог Единбурзький, їх старший син, принц Чарльз, й старший онук принц Вільям. Портрет зроблений з нагоди 50-ої річниці коронації Єлизавети.

2004

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз і його син, принц Вільям, в Швейцарії

2005

Копирайт изображения PA Image caption У 2005 році принц Чарльз одружився з Каміллою Паркер Боулз, яка отримала титул герцогині Корнуольської

2006

Копирайт изображения PA Image caption Принц Уельський і герцогиня Корнуольська разом з синами Чарльза

2007

Копирайт изображения PA Image caption У 2007 році королева Єлизавета II і герцог Единбурзький відзначили діамантове весілля - 60 років від дня одруження

2008

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська

2009

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз з дружиною, герцогинею Корнуольською, на Галапагоських островах

2010

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз на борту британського військового гелікоптера в Афганістані

2011

Копирайт изображения PA Image caption У 2011 році старший син Чарльза принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон. На фото - церемонія одруження у Вестмінстерському абатстві

2012

Копирайт изображения PA Image caption Принц Вільям, який отримав титул герцога Кембриджського, показує батькові військові вертольоти

2013

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська позують з масками

2014

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз піднімає келих за здоров'я ветеранів на честь 70-річчя висадки в Нормандії

2015

Копирайт изображения PA Image caption Герцогиня Корнуольська, принц Уельський, герцог і герцогиня Кембриджські з принцом Джорджем і королева Єлизавета II - на балконі Букінгемського палацу

2016

Копирайт изображения PA Image caption Принц Чарльз спілкується зі своїм батьком герцогом Единбурзьким

2017

Копирайт изображения PA Image caption Принц Уельський, відомий в Шотландії як герцог Ротсейський, спостерігає за феєрверком в замку Единбурга

2018

Копирайт изображения PA Image caption 71-й знімок - на щастя. Принц Уельський веде до вівтаря наречену свого молодшого сина Гаррі - Меган Маркл.

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Усі фото - архів Press Association.