"Шалений тиск": як Порошенко зустрічався з ієрархами УПЦ МП

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Президент України Петро Порошенко провів закриту зустріч з частиною ієрархів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) ввечері у вівторок.

Точної кількості учасників зустрічі не називають, проте раніше цього ж дня собор УПЦ МП ухвалив рішення не зустрічатися з Петром Порошенком за межами Києво-Печерської лаври. Натомість президент наполягав на тому, щоб ієрархи прибули до виставкового центру "Український дім".

Київ заявляє про "шалений тиск", який чинять на прихильників автокефалії для українського православ'я в лавах УПЦ МП.

У самій церкві Московського патріархату кажуть, що її ієрархи можуть вільно зустрічатися з ким завгодно, проте позиція церкви залишається незмінною: вони вважають створення незалежної церкви незаконним і не збираються брати участь в її формуванні. Раніше у вівторок УПЦ МП заявила про розрив відносин з Вселенським патріархатом та одночасно закликала його до діалогу про стан справ в українському православ'ї.

Не узгодили?

Спочатку зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП планували провести у вівторок вдень. Джерела BBC в адміністрації президента України говорили, що глава держави готується до "відвертої розмови" про стан справ в українському православ'ї.

Україна заявляє, що процес створення автокефальної української церкви наближається до кінця. До прихильників незалежної української церкви належать Вселенський патріархат Константинополя і президент Порошенко. РПЦ, в чию структуру входить УПЦ МП, виступає категорично проти появи в Україні автокефальної церкви.

Проте зустріч в запланований час так і не відбулася через те, що місце її проведення не узгодили.

В адміністрації президента вирішили, що вдалим місцем для такої розмови стане "нейтральна територія" - виставковий центр "Український дім" в центрі Києва.

Тоді як ієрархи УПЦ МП, які вранці у вівторок оголосили про проведення свого Архієрейського собору, почали засідання саме з питання про зустріч з президентом.

Співрозмовник BBC, який брав участь у засіданні, розповів, що якщо сумнівів щодо доцільності зустрічі з президентом у архієреїв не виникло, то ідею їхати в "Український дім" вони не підтримали.

"Церковні справи потрібно вирішувати на церковній території", - пояснив мотивацію ієрархів один з учасників засідання.

Учасники собору провели голосування, в результаті якого виявилося, що за зустріч на території, яку запропонував президент, виступає лише один з більш ніж 80 присутніх.

У результаті близько другої години дня по Києву між настоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрієм і президентом Петром Порошенком відбулася телефонна розмова, під час якої сторони не змогли порозумітися.

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Розрив та діалог

Після цієї розмови собор УПЦ МП продовжив свою роботу і за кілька годин затвердив постанову, в якій, зокрема, заявив про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом.

Одночасно ієрархи закликали Вселенський патріархат до діалогу з УПЦ МП "за братської участі всіх помісних православних церков з метою соборного розв'язання проблеми (автокефалії українського православ'я)".

Також собор постановив, що "надання так званого томоса про автокефалію є штучним ... і посилить конфлікти серед народу України". У зв'язку з цим єпископи УПЦ МП заявили, що участь мирян і священиків їхньої церкви в процесі створення нової церкви є неможливою.

В окремій заяві єпископи поклали на президента провину за зрив зустрічі з ієрархами і заявили про готовність зустрітися з ним, але на церковній території.

За словами джерела BBC, за таке формулювання проголосували всі учасники засідання за винятком двох архієреїв.

Прес-служба президента України, в свою чергу, звинуватила в тому, що зустріч не відбулася, саме ієрархів УПЦ МП.

"Ані мова ультимативних вимог, ані проведення засідання синоду за сценарієм, ймовірно, надісланим з Москви, не здатні зірвати процес створення української помісної православної церкви... Йти проти власного народу - це очевидний шлях в нікуди", - заявили в адміністрації президента.

"Президент України готовий до діалогу. Двері "Українського дому" залишаються відкритими", - резюмували у заяві.

Спроба №2

Частина ієрархів УПЦ МП вже залишала межі Києва, коли атмосфера довкола "Українського дому", який залишався в оточенні силовиків, пожвавилася.

Як виявилося, у сутінках в цю будівлю на зустріч з президентом частина ієрархів УПЦ МП все-таки приїхала.

Співрозмовники BBC в адміністрації президента України не називають точної кількості учасників зустрічі, проте, за різними оцінками, їх в будь-якому випадку було не більше десяти.

Прихильники створення автокефальної церкви не розголошують імен ієрархів УПЦ МП, які підтримують цю ідею, бо вважають, що в разі розголошення цієї інформації на них чекає негайне покарання з боку церкви.

Проте, за даними джерела, близького до переговорів, учасники зустрічі з президентом виражали інтереси значно більшої кількості ієрархів УПЦ МП, які готові підтримати створення автокефальної церкви.

За словами радника президента України, який займається підготовкою до створення автокефальної церкви з боку офіційного Києва, Ростислава Павленка, на зустрічі обговорювали різні питання: президент розповів про свої переговори з Вселенським патріархом, а представники УПЦ МП висловили підтримку отримання автокефалії церкви в Україні.

Пізніше в ефірі українського телеканалу "Прямий" він розповів про "шалений тиск" з боку УПЦ МП, під яким перебувають прихильники автокефалії в лоні цієї церкви.

Проте глава синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) в коментарі BBC, взятому під час проведення зустрічі частини ієрархів з президентом, заявив, що йому невідомо про цей захід.

"З президентом може зустрічатися будь-хто, у нас єпископи вільні люди, громадяни України з усім спектром всіх прав, і вони можуть зустрічатися з ким завгодно", - сказав він.

"Якщо це якісь світські заходи і спілкування на якісь державно-церковні питання, то немає ніяких проблем. У нас багато архієреїв зустрічаються з президентом і за межами Києва в різних форматах, в цьому немає нічого особливого", - додав архієпископ Климент.

"Нічого робити в Україні"

Україна заявляє, що собор, на якому оголосять про створення нової церкви, проведуть найближчим часом.

Проте представник Константинопольського патріархату архієпископ Іов (Геча) розповів BBC, що, на думку Вселенського патріархату, нова церква повинна об'єднати в своїх лавах єпископів і мирян усіх православних конфесій, які існують в Україні, - в тому числі й УПЦ МП.

Константинополь поки офіційно не повідомляв, як він відреагує, якщо УПЦ МП послідує за своїми деклараціями і проігнорує створення автокефальної церкви.

Українська влада та представники УПЦ КП прогнозують, що зрештою до нової церкви приєднається велика частина УПЦ МП.

Раніше президент Порошенко заявляв, що ті священики і миряни, які після створення автокефальної церкви побажають зберігати духовну єдність з Москвою, отримають таку можливість.

Архієпископ Іов з Константинопольського патріархату в інтерв'ю BBC назвав таку ситуацію "неканонічною".

Минулого тижня Петро Порошенко заявив, що РПЦ є "елементом політичної системи Росії" і "їй нічого робити в Україні".

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