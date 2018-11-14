Як співають і що забороняють на вулицях Львова

Хочеш співати - отримай дозвіл. У Львові, аби стати вуличним музикантом потрібно отримати "добро" від чиновників. Про що співають та що забороняють в місті?

На бубнах, барабанах, скрипках і дримбах грають вуличні музиканти у Львові. Дорослі і зовсім юні. Та чи не порушують вони заборону?

"Ставте стаканчики, починайте хлопати! Або кидайте їх через плече: через яке кинули - там і ваша доля!" - вигукує вуличний музикант просто посеред площі Ринок.

Михайло Роса - студент-механік, проте тут - він справжній шоумен. Його вуличний спів більше схожий на шоу-програму. Слухачі замовляють музику, танцюють.

"А зараз буде повільний танець. Запрошуйте кохану людину, а як не маєте - то вибирайте" - каже Роса.

Збір грошей теж більше схожий на виставу. "Із залу" вибирають молоду дівчину в модному кеппі, в нього кладуть гроші. Михайло Роса веселить публіку: каже, що кошти підуть в їхній спільний з незнайомкою сімейний бюджет.

Співак запевняє, на нього ніколи не скаржаться, незважаючи навіть на те, що співає він з підсилювачем. Хлопець точно знає де, що і як співати.

"Я не з тих музикантів, що прийде і буде заважати комусь. Знаю, де люди скаржаться, де люди не скаржаться. Я знаю, хто де живе за три роки вокалу. Дивлюся по вікнах: де не світиться, - отже, ніхто не живе. Можна співати", - каже Михайло Роса.

"Він тут щотижня, постійно. Я нічого не розумію українською, але в цих піснях точно є душа. Немає значення, про що він співає", - каже американець Джефрі про музику Михайла Роси.

На сусідній вулиці композиції Братів Гадюкіних виконує ще один музикант. Теж з підсилювачем. Проте слухачів у нього немає. Говорити з нами відмовляється.

Для вуличних музикантів Львів поділили на три частини: площа Ринок, прилеглі вулиці та все місто. У центрі користуватися звукопідсилювальною технікою суворо заборонено. Вона, мовляв, шкодить старим історичним будівлям та призводить до їхнього руйнування.

Тут також не можна грати на духових інструментах. На решту міста заборона не поширюється.

Дозвіл "на поспівати"

З акордеоном, кахоном та брязкальцями студенти-театрали приходять під фонтан Нептуна.

Співають між парами. Всього 15 хвилин на день. Виступ традиційно починають з композиції гурту Дахабраха. Закінчують - виконанням пісні "Многая літа".

"Ми відрізняємося, напевно, від інших вуличних музикантів тим, що ми співаємо українську народну пісню. Відроджуємо національну культуру, а тим більше ми працюємо з різними атмосферами: ми не просто співаємо, а, наприклад, робимо різні звуки - ефекти: лісу, моря, вулиці", - каже Олег Пригода, студент і вуличний музикант.

Дозволу "на поспівати" ці музиканти також не отримували. Кажуть, частина з них співає точно добре, частина - підлаштовується. Впевненості додає ще й те, що гроші їм кидав навіть мер міста.

"Нам Андрій Садовий кинув 10 гривень. Він пробіг, говорив по телефону і кинув нам гроші", - каже студент Артур.

Кошти збирають на ремонт університетської віолончелі. За 15 хвилин отримали 750 гривень. Для відновлення інструменту потрібно ще три тисячі гривень.

Подати заявку на вуличний спів можна у найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі) або безпосередньо на сайті міської ради. В ній просять вказати час та дні виконання вуличної музики, інструменти, які будуть використовуватися, місцезнаходження виконавців та репертуар.

Заявку розглядає комісія, яка складається з митців, музикантів та депутатів. Вони й вирішують, надавати чи ні дозвіл на виконання вуличної музики.

Бамбу Лі приїхав з Південної Кореї. Він вчитель музики у школі. З собою привіз близько двадцяти учнів з музичної академії. В центрі Львова вони дають невеличкий концерт з танцями, оплесками та клацаннями пальців. Чоловік каже, намагався отримати дозвіл від міської ради, проте розібратися з сайтом йому не вдалося.

"Я не зміг знайти спосіб отримати документи від міської ради. Я чесно старався знайти їх на сайті, але все було написано українською мовою, тому я не міг нічого прочитати"'- каже Бамбу Лі.

Поціновувачів корейської музики на площі назбирується чимало. Люди захоплено фотографуються з іноземцями.

"Вони такі "лапочки"! Хочуть фотографуватися. Я фанат корейських серіалів, називаються дорами, і зараз вони дуже популярні. Тому люблю корейську музику також. Вона націлена на романтику і комедію, вона лайтова",- каже Софія, мешканка Львова.

Щоправда, не всім мешканцям вулична музика довподоби.

Сергій живе на вулиці Вірменській, в самому центрі Львова. Каже, лягає спати рано, інколи музиканти заважають спокійному сну.

"Ввечері грають. Вони підходять під вікна і співають і о 10 годині, і до 12. Кому це треба?! Все співають: і російське, і українське. І навіть не співають, а тільки грають. Теж мені віртуози! Джимі Хендрікси!",- каже Сергій, мешканець центральної частини Львова.

Чи штрафувати?

Штрафів за виконання музики в невстановленому місці немає. Співпраця між міською владою і вуличними музикантами поки що будується на системі довіри.

За словами начальниці управління культури Львівської міської ради Наталії Бунди, заявки в основному подають такі, що відповідають концепції врегулювання вуличних виступів.

"Ніхто нам не напише, що буде співати російську попсу чи російський шансон. Пишуть, наприклад, гра на скрипці, чи гра на гітарі. Найбільш поширене - "українські пісні". Але конкретного репертуару ніхто не подає", - каже Наталія Бунда.

Відмовляють у дозволах чиновники зазвичай тим, хто хоче використати підсилювальну техніку у центральній частині міста.

Професійні вуличні музики

А Мартін і його друзі називають себе професійними вуличними музикантами. Дозвіл на виконання своїх пісень у них є. Щоправда, за ним довелося побігати басгітаристу.

"Ходив у міську раду, в нього то на два місяці затягнулося. Ідея насправді непогана, але якби відпрацьована вся схема була. Якби це прийти і хоча б за три дні вирішити - тоді було б нормально. А так вони кажуть: два місяці ми вирішуємо, а ви в цей час не можете грати", - каже Мартін, учасник гурту "Графічні Ліли".

На вулиці хлопці грають вже 12 років. Навіть групу власну створили - "Графічні Ліли". Використовують підсилювальну техніку, бо електрогітара по-іншому не працює. Все в межах допустимих норм. Виконують пісні Пінк Флойду та Лед Зепеліну, і мріють про велику сцену...

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