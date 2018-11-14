Лісові пожежі у Каліфорнії: чому виникають і як рятуватись

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Останню катастрофічну пожежу у Каліфорнії, яку назвали Camp Fire, було неможливо "обігнати", коли вона почалась. Влада заявляє, що через вітер усього за годину пожежа охопила 128 км пагорбів у Північній Каліфорнії.

Отже, як ви можете втекти від такої пожежі, і чому західноамериканський штат так часто страждає від руйнівних пожеж?

Який найкращий спосіб уникнути лісової пожежі?

Як тільки місцеві органи правопорядку видають розпорядження про евакуацію, жителі, як правило, мають кілька годин, аби виїхати, повідомила BBC Кетлін Шорі, інформаційний офіцер департаменту з питань лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії.

"Але на початкових стадіях пожежі у вас може бути лише декілька хвилин", - додала вона.

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Втеча на автомобілі ідеальний варіант, оскільки ви не зможете обігнати більшість лісових пожеж пішки. А надзвичайно швидке розповсюдження останньої пожежі, було викликане сильними вітрами, зробило ситуацію ще більш небезпечною.

"Ця пожежа поширювалася так швидко - я не думаю, що хтось зробив щось неправильно", - сказала пані Шорі, коли її запитали, чи ті, хто був змушений покинути транспортні засоби та втікати пішки, мали б вчинити інакше.

"На початкових етапах вона горіла зі швидкістю 128 км на годину".

Вона наголосила на важливості негайного виконання розпорядження про евакуацію, особливо якщо пожежа швидко поширюється.

"Якщо ви не евакуюєтесь і вас необхідно буде рятувати, то нашим вогнеборцям доведеться покинути гасіння пожежі та зайнятись вашим порятунком".

Копирайт изображения Reuters Image caption Екологічні умови в Каліфорнії в останні роки зробили лісові пожежі небезпечнішими

Як гасять пожежі?

Іноді з вогнем борються за допомогою вогню.

На додаток до старомодних води та сполук, які пригнічують горіння (їх розпилюють з землі й літаками з повітря) іноді пожежники повинні спалити більше, аби придушити полум'я.

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Навмисне спалювання районів навколо зони пожежі може допомогти придушити полум'я і контролювати його напрямок.

Очищення території від горючих і легкозаймистих матеріалів, аби створити "бар'єр для пожежі" - це ще один спосіб досягти такого ж ефекту.

"98% пожеж є невеликими та/або їх легко загасити", - заявив BBC професор Девід Петерсон з Університету Вашингтона, колишній старший науковий співробітник лісової служби США.

"Інші 2% дуже складні, коли стають великими, то їх практично неможливо погасити, принаймні до тих пір, поки не піде дощ".

Пані Шорі з пожежного департаменту сказала, що у випадках посилених вітром пожеж на кшталт останньої, владі часто не залишається іншого вибору, окрім як чекати на поліпшення погодних умов.

"Вогнеборців для боротьби з пожежею, яка поширюється так швидко, як остання, ніколи не буває достатньо", - сказала вона.

"Ви повинні розгорнути людей по обидва боки [від пожежі] і продовжувати утримувати лінії. А коли вітер зупиниться, то ви зможете спокійно стати перед фронтом пожежі".

Як лісові пожежі починаються?

Офіційно лісовими пожежами або пожежами у зоні дикої природи є будь-яка пожежа, що виникає на необроблюваній землі. Лісові пожежі - це пожежі на землі принаймні частково вкритій деревами або легкозаймистим рослинним покривом.

У природі дві речі можуть спричинити лісові пожежі: лава і блискавки.

За даними Служби національних парків, причиною 90% лісових пожеж у США стають люди, які або залишають вогнище без догляду, або спалюють сміття, кидають недопалки або влаштовують підпал.

За даними пожежного департаменту Каліфорнії, близько 2% з 2 816 лісових пожеж у Каліфорнії у 2016 році спричинили блискавки. "Авторство" ж більшості можна приписати людям, хоча лише 8% спричинили підпали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Каліфорнійські пожежники борються з Camp Fire вже протягом багатьох днів

Чому пожежі у Каліфорнії настільки руйнівні?

На думку професора Петерсона, частота пожеж у регіоні не обов'язково збільшилась за останні 100 років, проте зросла площа території, яка від них страждає.

"Площа території, якою щорічно проходить пожежа, зросла протягом останніх 30 років", - сказав він BBC. "Слід зазначити, що 2% пожеж спалюють 98% території".

У Каліфорнії останніми роками спостерігається поєднання надзвичайно високих температур, сильних вітрів, тривалої посухи та зростання населення, що спричиняє смертельні пожежі, які швидко поширюються.

У минулому році у штаті сталося більше ніж 9 500 лісових пожеж, які спалили понад 400 000 гектарів, за даними Національного агентства пожежної охорони, тут була зафіксована найбільша кількість спалених будинків у одному штаті.

Відхилення від природних циклів також посприяло летальності останніх пожеж, говорить професор Петерсон.

Тривала відсутність пожеж у Західних лісах призвела до того, що кількість легкозаймистих рослин там вийшла "далеко за рамки" історичного максимуму.

"Тому, коли виникають пожежі, вони можуть палати гарячіше", - говорить він. "Ці високоінтенсивні пожежі можуть спричинити швидкі та, в деяких випадках, довготривалі зміни в циклах рослин, що ускладнить відновлення екосистеми".

Копирайт изображения Reuters Image caption Багатьом каліфорнійцям довелося покинути транспортні засоби і втікати від вогню пішки

Як щодо зміни клімату?

Професор Петерсон каже, що поки немає неспростовних доказів того, що зміни клімату вплинули на американські лісові пожежі.

"Ми очікуємо, що у майбутні десятиріччя буде відчуватись значний вплив, оскільки клімат продовжує нагріватися", - сказав він BBC.

Потепління клімату, пояснив професор Петерсон, збільшить тривалість пожежонебезпечного сезону, а сильніші посухи, у свою чергу, створять більше палива.

У всьому світі тривалість сезону пожежогасіння вже збільшилась майже на 19% між 1978 та 2013 роками.

"До 2050 року, пожежі можуть спалити у два-три рази більше, ніж за увесь час до цього".

Як домовласники відновлюють зруйноване?

Згідно з даними компанії Verisk Analytics за 2017 рік, 4,5 мільйона домівок у США розташовані в районах з високим чи екстремальним ризиком лісових пожеж. Більше ніж 2 мільйони цих будинків - у Каліфорнії.

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Шкода, спричинена лісовими пожежами, за останні десять років становила 5,1 млрд доларів, встановила Verisk.

У Каліфорнії домовласники, які не мають індивідуальної страховки, можуть стати членами програми штату, яка називається План справедливого доступу до страхових вимог (FAIR).

До FAIR входять усі компанії, які страхують майно та збитки у Каліфорнії, проте сам штат організацією не керує.

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