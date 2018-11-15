Синці - не аргумент: як розслідують насильство в дитячому притулку на Волині

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Казармений дух, зачинені на замок вхідні двері та ґрати на вікнах - перше, що впало в око, коли ми переступили поріг дитячого притулку в місті Рожище на Волині.

Понад три місяці триває досудове розслідування за фактом насильства та сексуальних домагань у цьому дитячому закладі, де перебувають діти, що опинилися у важких життєвих обставинах.

Десятеро дітей розповіли моніторам Уповноваженого з прав людини під час перевірки 2 серпня, що щодо них та/або інших застосовували насильство, їх ображали, з ними поводилися жорстоко працівники притулку.

Одна дівчина свідчила про сексуальні домагання, що працівник закладу торкався її грудей, інших частин тілу, вживав непристойні слова. Дві інші дитини це підтвердили.

Представники омбудсмена сфотографували синці на тілі дітей, краплі крові на одязі в одного з хлопчиків, якого, за його словами, вихователь вдарив по носу. Також вони сфотографували поріз на руці в дитини, яка заподіяла шкоди собі сама на знак протесту, що з нею поводилися жорстоко, зокрема тягали за коси. Це підтвердили інші діти.

Про все це йдеться в звіті моніторів, з яким BBC News Україна ознайомилася.

Копирайт изображения Секретаріат уповноваженої з прав людини Image caption Синець на руці дитини, що перебувала в Рожищенському притулку. Фото зі звіту моніторів НПМ омбудсмена

Копирайт изображения Секретаріат уповноваженої з прав людини Image caption Фото зі звіту моніторів НПМ

Ще до візиту до Рожища представники уповноваженої дізналися від дітей у Ковельському центрі соціально-психологічної реабілітації, що в притулку, де вони перебували раніше, їм давали ляпасів.

Головне джерело всієї інформації в звіті - свідчення самих дітей, які вони дали під час індивідуальних розмов без попередження двом моніторам.

Монітори проходять спеціальну підготовку та використовують універсальні методики Національного превентивного механізму (НПМ).

Він дає право представникам омбудсмена відвідувати без попередження закриті заклади, як-от: слідчі ізолятори, тюрми, дитячі притулки, інтернати для дітей та дорослих. Під час візитів вони напряму спілкуються з їхніми мешканцями.

Діти скаржилися конкретно на чергового по режиму Миколу Матвійчука, який є братом очільника цього закладу.

Монітор Віталій Єлов та представниця уповноваженої у західних областях Світлана Семчишина відвідали притулок ще раз 4 серпня. Діти розповіли їм, що їх тричі заставляли переписувати пояснювальні записки, поки зміст не задовольнив директора притулку.

Триває досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за трьома статтями: застосування фізичного насильства та спричинення тілесних ушкоджень працівниками притулку дітям; неналежне виконання ними службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, що спричинило істотну шкоду здоров'ю, та вчинення черговим з режиму розпусних дій щодо дітей молодше 16 років.

У владних коридорах, як на регіональному рівні, так і в Києві, запевняють, що розслідування провадять кращі правоохоронні кадри області, і цю справу тримають на контролі в Арсена Авакова.

Як повідомили BBC News Україна у прокуратурі та Нацполіції Волині, слідчий призначив ще одну експертизу дітей, нікому з працівників закладу підозри не винесено.

Його директор Леонід Матвійчук залишається на посаді. Згаданий черговий по режиму через два місяці після скандалу звільнився.

Волинська обласна рада, якій підпорядковується цей дитячий притулок, не знайшла підстав для відсторонення Леоніда Матвійчука з посади на час розслідування чи звільнення. Лише вона може це зробити, хоча за типовим положенням про такі притулки заклад мав би підпорядковувати службі у справах дітей. Втім, в області не попіклувалися про те, щоб вчасно його перепідпорядкувати.

Офіційна причина невідсторонення - відсутність подання з боку слідчого Нацполіції чи слідчого судді.

BBC News Україна розбиралася, що нині відбувається з цією резонансною справою, про яку за три місяці в інформаційному полі встигли забути.

Популярна версія: "Це змова"

2-3 серпня новина, що в Рожищенському притулку діти розповіли про побої та сексуальні домагання щодо однієї з дівчат облетіла українські медіа і соцмережі. Не завжди інформація подавалася коректно, адже без слідства і судового вироку керівництво закладу та працівників звинуватили у важких злочинах проти дітей. Нині це дає підстави вже їм у відповідь звинувачувати і моніторів, і уповноважену, і ЗМІ в упередженості.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова в своєму пості на Facebook повідомила, що саме розповіли діти двом моніторам НПМ і як загалом в її офісі побачили цю ситуацію.

Секретаріат омбудсмена не має повноважень розслідувати цю справу. Це робить слідчий Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нині в справі, де досі немає підозрюваних, дітям призначили комплексну психолого-психіатричну експертизу.

Формально вона має визначити, наскільки жорстоке поводження з ними вплинуло на їхнє психологічне самопочуття. В українських реаліях, як пояснюють юристи, це затягує розслідування на місяці.

"Дитина має бути мінімально травмована в зв'язку з розслідуванням злочину щодо неї чи в зв'язку з тим, що вона була свідком. Вона не повинна переживати багато разів ту саму ситуацію. Хоча я не бачу нічого поганого в тому, що слідчий може призначити таку експертизу. Він визначає, яких доказів йому бракує ", - коментує Аксана Філіпішина, начальниця управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності секретаріату уповноваженого з прав людини.

BBC News Україна поспілкувалася з багатьма людьми, задіяними так чи інакше в цій справі, насамперед на регіональному рівні.

У розмовах не під запис часто лунає версія, за якою діти могли змовитися й дати неправдиві свідчення. Аргумент - це важкі підлітки, від яких начебто можна очікувати чого завгодно. Крім того, їхні свідчення не підтвердила медична експертиза. Синці на тілі дітей пояснюють тим, що вони могли просто "вдаритися об стілець", що жили в неблагополучних родинах, що могли побитися між собою.

Схожу версію в інтерв'ю BBC News Україна озвучив і директор притулку.

На різних поверхах

Ми розпитали в моніторів НПМ, як саме вони розмовляли з дітьми, де ті перебували і як свідчили під час цих розмов.

"Коли ми перебували в карантинній кімнаті, одна із дівчат повідомила, що вона там уже півтора місяці. Коли запитав, чому, відповіла, що так її карають за те, що вступилася за іншу дівчинку, яку черговий таскав за волосся. Її слова підтвердила та інша дівчинка й розповіла, що коли черговий закрив її в окрему кімнату, так звану "вонючку" (гардеробна кімната без вікон і дверей), вона на знак протесту порізала собі руку, ми сфотографували цей поріз. Тоді ж інший хлопчик розповів нам, що він також вступився за того, кого били, і його вдарили по носу", - описує своє спілкування з дітьми в коментарі BBC News Україна Віталій Єлов, регіональний координатор взаємодії із громадськістю уповноваженого з прав людини у Волинській області.

Зі звіту моніторів ми також дізналися, що діти, які підтвердили моніторам сексуальні домагання щодо однієї із дівчат, перебували на другому поверсі й не чули того, що говорили діти на першому. Вони не спілкувалися між собою під час візиту правозахисників.

Копирайт изображения Секретаріат уповноваженої з прав дитини Image caption Синець на руці дитини, що перебувала в Рожищенському притулку. Фото зі звіту моніторів НПМ омбудсмена

Image caption Сліди від крові, які, за словами дитини, залишилися на одязі після того, як її вдарили. Фото зі звіту моніторів НПМ

Крім того, діти на другому поверсі підтвердили, що чули крики на першому, що там дітей ображали.

Вони це зробили незалежно, тому представники омбудсмена переконані: це відкидає будь-які припущення, що діти домовилися.

20 років не помічали ґрати

За тиждень до візиту моніторів притулок з плановою перевіркою відвідала начальниця служби у справах дітей Волинської ОДА Алла Онищук.

В інтерв'ю BBC News Україна вона розповіла, що діти їй ні на що не скаржилися.

"У нас із дітьми була тривала дружня розмова. Ми говорили, зокрема, як організований їхній побут, жодних нарікань від них на дії працівників не було. Вони знали, хто я. 3 серпня, вже після візиту моніторів, я знову зустрілася з дітьми, ми говорили з ними разом і з кожним окремо. Попередні висновки від психологів говорили про те, що вони перебували в нормальному психологічному стані", - розповідає Алла Онищук.

Вона не отримувала повідомлень від батьків про насильство щодо їхніх дітей у притулку.

Ми запитали у Алли Онищук про ґрати в притулку. Впрдовж 20 років її служба не вказувала директору, що їх там не мало б бути. Жодні планові перевірки їх не виявили. На те, що це не нормально - тримати дітей у такому закладі за ґрати, - увагу звернули саме монітори.

Керівник обласної служби у справах дітей запевнила, що тепер їх планують зняти. Також там тепер планують ремонт.

"Коли я особисто відвідую слідчі ізолятори й спілкуюся з дітьми, я не перебуваю там цілу добу. Мені достатньо, як фахівцю, поговорити з дитиною впродовж короткого часу, щоб по інтонації, по реакції на певні слова зрозуміти: гаразд у цій установі з дотриманням прав дитини чи ні", - наголошує Аксана Філіпішина, відпвоідаючи на критику, що представники омбудсмена перебували в закладі надто мало часу, але зробили великі висновки про його роботу.

Конфлікт, коли до дітей, як випливає з їхніх свідчень, застосували силу, поводилися жорстоко, відбувся в притулку 29 липня. 30 липня в Рожищенському відділенні поліції зареєстрували заяву від бабусі однієї з дівчат. У ній та вказала на постійне приниження й образи її онучки.

Нам показали цей запис у книзі реєстрації від 30 липня цього року.

Там ідеться про відкриття кримінального провадження за фактом завдання дітям легких тілесних ушкоджень і неналежного поводження посадових осіб.

В. о. начальника відділення поліції підполковник Ігор Ісаков сказав, що не знає, хто саме з його підлеглих виїжджав на цей вилик, і запевнив, що відкрити кримінальне провадження без збору матеріалів у притулку не можливо. Отже, поліцейського туди пустили. Далі нас відправили до обласного управління Нацполіції. Мовляв, всі деталі треба питати в них.

Втім, як вдалося з'ясувати BBC News Україна, поліцейським із Рожищенського відділення поліції були винесені догани за неналежне реагування на заяву про жорстоке поводження з дітьми. Це підтверджують і в офісі уповноваженої.

Image caption Ґрати на вікні в рожищенському дитячому притулку

"На превеликий жаль, перевірка здійснювалася дуже повільно, працівник поліції, який отримав догану, просто приходив до притулку, цікавився в керівника можливістю отримати пояснення, отримував відмову й з тим і йшов", - каже Аксана Філіпішина.

У звіті моніторів ідеться про те, що поліцію викликали мешканці приватних будинків, що знаходяться поруч із притулком.

Втім, у розмовах із BBC News Україна жителі двох будинків навпроти притулку цього не підтвердили. Одна жінка справді викликала поліцію через те, що в дитячому закладі били вікна, падали шибки, але це було влітку минулого року. Цього разу ніхто з них нічого підозрілого не чув.

Співрозмовник BBC News Україна в одному з міністерств розповів, що "жодних доказів серйозних зловживань проти дітей поки що в слідства немає, а те, що діти розповіли одній людині, вони не підтвердили під час слідчих дій, вони в 14-16 років не до кінця усвідомлювали наслідки своїх слів для долі дорослих".

Директор притилку: "У дітей виникло бажання показати, що вони святі"

Далі ми наводимо фрагмент інтерв'ю з директором притулку Леонідом Матвійчуком. Він погодився зустрітися з BBC News Україна.

Image caption Директор дитячого притулку в Рожищах Леонід Матвійчук

BBC News Україна: У вашому закладі застосовували силу до дітей?

Якщо говорити про висновки представників уповноваженої з справ людини, варто згадати повідомлення у Facebook Уповноваженої з прав людини. Йшлося про десять катувань, три сексуальні домагання. Конкретно вони стосувалися керівництва притулку. Я є завідучим. Отже, ці звинувачення стосувалися мене.

BBC News Україна: Ми спираємося не на прес-конферецнію, а на звіт, офіційний документ.

Я можу сказати, що це не були події серпня цього року. Це була інсинуація цих подій. Навіть до закінчення досудового розслідування, яке триває, я можу заявити, що це повністю неправда.

BBC News Україна: Що трапилося у дитячому притулку 29 липня, за вашою версією?

О 22 год. 15 хв. мені зателефонував черговий по режиму й сказав, що діти не виконують вимог, не розходяться по кімнатах. Коли я почув, що один із них підпалював смужки паперу, я за 15-20 хв. був на місці. Я чув крики, нецензурні слова, вигуки в сторону чергового, пісні лунали. Поруч спали діти по 4-5 років. Я хвилин 20 знаходився в закладі, щоб побачити, хто тут виділяється, щоб на наступний день мати якісь факти й аргументи.

Я відкрив двері у кімнату дівчат, для них це був шок, - і все одразу стало тихо.

Серед дівчат виділилися одна, яка була трохи активнішою. Я розмістив її у кімнаті для відвідувачів. Черговому сказав, що за годину, коли все владнається, вона повернеться на своє місце.

BBC News Україна: В кімнату для відвідувачів чи у "вонючку"?

В кімнату для відвідувачів, я не помилився. Ви мене просите відтворити ці обставини.

BBC News Україна: Тобто ця дитина не сиділа у "вонючці"?

Ні. Вона знаходилися в кімнаті для відвідувачів. Якщо ви маєте на увазі гардеробну кімнату, я ще раз деталізую. Коли я зайшов до них у кімнату й сказав, щоб вони затихли, на цьому інцидент завершився.

Це діти дорослі, які побували в багатьох життєвих ситуаціях. На наступний ранок моїм працівникам було доручено взяти пояснення в них, які пісні вони співали, хто саме це робив, хто лаявся, гримав кулаками об стінку, підпалював папір. Кожна з дівчат описала ситуацію. Розмова з ними була серйозна, емоційна. У них це викликало бажання перевести стрілки, що вони святі, ні в чому невинуваті.

BBC News Україна: Свідчення дітей стосувалися насамперед не ваших дій, а чергового по режиму Миколи Матвійчука, вашого брата.

Мені не відомі свідчення дітей. Наразі триває досудове розслідування. Я фактами можу підтвердити те, що дані висновки мають бажаний характер.

На прес-конференції 2 серпня уповноважена з прав людини зазначила, що черговий бив діточок, сусіди почули крики про порятунок дітей, приїхала поліція, яку черговий не впустив. Я звернувся у відділення поліції, там відповіли, що такого-то числа ніяких викликів поліції не було (як зазначалося вище, у рожищенському відділенні поліції зареєстрований виклик від 30 липня за заявою бабусі однієї дитини щодо жорстокого поводження; за неналежне реагування на неї винесена догана. - Ред.).

Я працюю у цьому закладі з 1999 року. За цей час колективом тут були створені умови, які нашим керівництвом оцінюються як досить належні, достойні для перебування дітей. Лунають звинувачення, що мене неодноразово звільняли з роботи, що хтось мене покривав.

Ті люди, які давали своєму керівництву таку інформацію, вони або переслідували свої корисливі цілі, або робили так, щоб з вуст поважних людей лунала неправда. Я теж є потерпілим. Вважаю, що керівництво інституту уповноваженої певною мірою зі мною в одному човні.

BBC News Україна: Але десять дітей, як ми дізнаємося зі звіту моніторів уповноваженої з прав людини, перебуваючи на різних поверхах, посвідчили, що щодо них та/чи щодо інших дітей застосовували силу, погрози, їх ображали.

Триває досудове розслідування. Коли воно закінчиться, ми отримаємо відповіді на ці питання. Пан Єлов (один з моніторів - Ред.), коли піднявся на другий поверх, навіть не спілкувався з дітьми.

BBC News Україна: Там працював ще один монітор, саме вона спілкувалася з дітьми.

За 10-15 хвилин розмови з дітьми ситуація була змальована таким чином, що все достовірно з'ясовано. Мене ніхто не хотів слухати.

Якщо звинувачення підтвердяться, то хай мене посадять у тюрму. Такі речі без суда й слідства не оголошуються.

BBC News Україна: Монітори уповноваженої спираються на свідчення вихованців. Ви не довіряєте тому, що розповідали діти?

Я поважаю роботу уповноваженого. Але мені хотілося б, щоб монітори користувалися своїми унікальними можливостями в інтересах і дітей, і дорослих. Я теж людина. Коли хотів пояснити будь-яку ситуацію, мої слова не бралися до уваги взагалі.

BBC News Україна: Як можна пояснити синці на тілах дітей? Є фото.

Не знаю, про які синці йдеться в звіті. Дітей, які перебували в закладі, обстежили медичні працівники з Луцька. Діти пізніше пройшли судово-медичну експертизу. Я бачив фото на прес-конференції. Мене цікавить технологія, як це було зроблено.

Є ще притулки в інших областях, я тісно обмінююся інформацією з ними. Мені відомо, як у сусідній Тернопільській області робилися точно такі ж знімки. Там передбачався такий самий сценарій. Його погасили за кілька годин із залученням Мінсоцполітики, офісу Уповноваженого.

"Не може бути виправдання, що це такий контингент дітей"

Олена Прашко, монітор уповноваженої , кандидат педагогічних наук, яка провела перевірку притулку разом із Віталієм Єловим, переконана, що директор "поводиться непедагогічно: ставить клеймо, таврує дітей".

"Страшно те, що суспільство допускає саму думку, що дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, можна виховувати в такий спосіб. Ми хочемо, щоб це було місце, де дитина може притулитися й отримати допомогу, а не жити, мов у клітці, за гратами", - наголошує вона.

Image caption "Вонючка" - гардеробна кімната, де, за словами дітей, їх замикали, щоб покарати за погану поведінку

Аксана Філіпішина наголошує на тому, що, незалежно від результатів розслідування, в цій ситуації є питання і до обласної служби в справах дітей, і до поліції, і до обласної ради.

На її думку, в закладі виявили достатньо порушень прав дітей для того, аби звільнити його керівника.

"Мені не зрозуміло, як він може пояснити перебування 16 дітей з 33 упродовж тривалого часу в ізоляторі (у карантинній кімнаті за правилами дитина може знаходитися не довше довгих тижнів - Ред.). Тобто там берегли спальні на другому поверсі, тримаючи дітей у карантинній зоні. У звіті наших моніторів ідеться про те, що їх переводили туди за гарну поведінку. Що це за каральний заклад?"

Інший факт: 17 травня з притулку втік хлопчик. Про те, що дитина без вісти зникла, Леонід Матвійчук заявив у правоохоронні органи майже через два місяці - 11 липня.

"Чому діти звідти бігають? Не може бути виправдання, що це якийсь такий контингент. Я відвідую багато таких притулків по Україні. З порогу можу зрозуміти, наскільки фаховим є його колектив. Приходиш - двері навстіж відчинені, жодних ґрат немає, ворота відкриті, діти вільно знаходяться на вулиці, приязна обстановка. Ніхто не боїться, що дитина кудись побіжить ", - наголошує Аксана Філіпішина.

Наразі триває слідство.

Факти і коментарі, які вдалося зібрати BBC News Україна, свідчать про те, що дорослим у цій історії вірять більше, ніж словам дітей. Крім того, ляпаси, тягання за волосся чи лайку й образи, як демонструє ця історія, в нашому соціумі часто навіть не сприймають як насильство. Ні в юридичному сенсі, ні в моральному.