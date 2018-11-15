"Успіх зусиль з охорони природи" дає надію гірським горилам

Копирайт изображения Getty Images Image caption Статус гірської горили змінився з виду, який знаходиться під критичною загрозою зникнення на вид під загрозою

Зусилля з охорони природи, схоже, дають результат для деяких найбільш харизматичних тварин у світі, говориться у новій оцінці Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП).

Перспективи виглядають кращими для гірських горил, після багатьох років проведення захисних заходів, включаючи боротьбу з браконьєрством та ветеринарні патрулі.

Відновлюється й кількість двох видів великих китів, після заборони на полювання.

Проте різноманіття іншої флори та фауни знижується.

До межі вимирання наближаються декілька видів риб, важливе для всього світу дерево та одна з найбільших і найсмердючіших квіток у світі.

Серед тварин, кількість яких кількість зростає: смугач фінвал (з ряду китоподібних), західний сірий кит, гірська горила та жирафа Ротшильда.

Публікація останніх оцінок Міжнародного союзу охорони природи відбулася у час, коли представники світових урядів зібрались у Єгипті на Конвенцію з питань біологічного різноманіття.

Генеральна директорка МСОП Інгер Андерсен заявила, що відновлення чисельності деяких видів, яке ми бачимо, є демонстрацією ефективності природоохоронних заходів.

"Ці успіхи в сфері збереження природи є доказом того, що амбітні, спільні зусилля урядів, бізнесу та громадянськості можуть спинити хвилю втрат видів", - сказала вона.

МСОП оцінила стан майже 100 000 рослин і тварин на предмет загроз для них. З них близько чверті знаходяться на межі вимирання.

До "переможців" у новому Червоному списку належать:

Гірська горила

Копирайт изображения Getty Images

У 2008 році в дикій природі залишалося близько 600 гірських горил; але після інтенсивних природоохоронних заходів їхня кількість вже зросла до більш ніж 1000.

Серед таких заходів антибраконьєрські патрулі та лікарі-ветеринари, які пройшли навчання, аби доглядати горил у дикій природі.

Горили проживають в охоронюваних зонах у Демократичній Республіці Конго, Руанді та Уганді. Загрози для них залишаються, включаючи браконьєрство, громадянські заворушення та хвороби, які передаються від людьми.

Але хоча чисельність гірських горил зростає, велика мавпа залишається під загрозою зникнення.

Доктор Ліз Вільямсон з групи фахівців з приматів МСОП заявила, що дії з охорони природи повинні продовжуватись.

"Координація зусиль відповідно до регіонального плану дій та повноцінна імплементація рекомендацій МСОП щодо найкращих практик туризму до великих мавп та профілактики хвороб, які рекомендують обмежувати кількість туристів та запобігати тісному контакту з людьми, є критичними для забезпечення майбутнього гірської горили", - зазначила вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фінвал: від того, що знаходиться під загрозою, до вразливого

Смугач фінвал

Популяція цього великого кита, - одного з найбільших в океані, - зросла приблизно вдвічі з 1970-х років. Зараз їхня чисельність оцінюється у 100 000 дорослих особин.

Західний сірий кит

Цей кит також користується перевагами заборон на комерційний вилов китів. Його чисельність почала зростати, хоча і повільніше. Однак цей успіх може опинитись під загрозою через розробку родовищ нафти й газу та комерційне риболовство.

Копирайт изображения OREGON STATE UNIVERSITY Image caption Західний сірий кит: від такого, що знаходиться під критичною загрозою зникнення до просто під загрозою зникнення

Рендалл Рівз з групи спеціалістів по китам МСОП, сказав, що це справжнє полегшення, спостерігати за зростанням популяцій обох видів китів, але зусилля з їх збереження повинні продовжуватись.

Він сказав BBC News: "Справи у великих китів загалом йдуть добре - вони показують, що якщо ви перестанете вбивати їх, то їхня чисельність зможе відновитись. Не всі популяції великих китів відновлюються - кількість деяких з них була настільки невеликою, що вони все-таки можуть зникнути".

До "невдах" нового Червоного списку належать:

Гігантський арум

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Трупна квітка", що цвіте: під загрозою зникнення в дикій природі

Стан однієї з найбільших і найцікавіших квіток у світі, яку називають трупною квіткою, оцінювався вперше. ЇЇ можна знайти в дикій природі лише на острові Суматра, Індонезія.

Лише близько 1 000 рослин залишаються в дикій природі. Вони знаходяться під загрозою через вирубки лісів заради дров та полів для плантацій олійних пальм.

Дерево вене

Незаконна вирубка загрожує виживанню цього важливого для світу дерева, яке зустрічається у Західній та Центральній Африці.

Копирайт изображения MARCO SCHMIDT Image caption Pterocarpus erinaceus: тип африканського червоного дерева, що використовуються в торгівлі деревиною

Риби

54 видам риб, з них двом важливим промисловим видам, загрожує безвідповідальна риболовля.

Серед них також найбільш економічно важлива для Малаві риба, шамбо, і понад 100 типів морських окунів, які широко поширені у всьому світі.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!