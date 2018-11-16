Книга року ВВС: Бондар, Аполлон і Марсій

Image caption Андрій Бондар. Церебро. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018

Рецензія члена журі Віталія Жежери на книгу Андрія Бондара "Церебро", яка увійшла до довгого списку Книги року ВВС-2018.

"Церебро" - можливо, сьогодні найдосконаліша книжка Андрія Бондаря. В цій фразі слово "книжка" мусить звучати курсивом, бо перед нами не просто збірка різних творів, а саме книжка, як певна цілість, де важливі не тільки окремо взяті тексти, а й уся сума утворених ними значень, явних і прихованих.

Обкладинку зроблено Оленою Грозовською. Вона - музикант і художник. Тут нею іронічно обіграно композицію картини Караваджо про Хому Невірного: сам Андрій Бондар і Томас Манн торкаються пальцем знаменитої формули E=Mc2, витатуйованої на підребер'ї Ейнштейна.

В картинці на обкладинці схована загадка: чий то палець? Можливо - Томаса Манна, а може й Андрія Бондаря, хоч у цьому випадку в Томаса обидві руки мають бути лівими. Втім, це не суперечить теорії відносності.

Копирайт изображения GOLOS UKRAINY Віталій Жежера - журналіст, критик. Автор книг "Скоморох, або Театр Ігоря Афанасьєва" (2008), "Мала енциклопедія Театру на Подолі" (разом із Сергієм Васильєвим, 2009), "Господні комарики" (2011), "Микола Яковченко" (2012), "Відкладене літо/Жінкам ніззя" (разом з Ольгою Гембік, 2016).

Під обкладинкою - 16 текстів. Одні, як мовиться, списані з реальності, інші - цілком фантасмагоричні.

Після появи книжки вже не раз виникало питання про жанр: що це - притчі, есеї, сни, житейські анекдоти? Все перелічене там є. Отже - як воно тримається купи?

На мою думку, вся книжка являє собою великий 16-частинний есей, створений за законами джазової логіки. Головна мелодія заявлена вже в першому тексті - "Дельфіни і шиншили", тексті досконалому, як молитва. Власне, це і є молитва, настільки одверта й інтимна, що її боязно перечитувати.

Висловлюючись прозою, тут ідеться про гріх здирання шкури з живої істоти. Чому саме цей текст вміщено першим, хоч він існує наче б цілком осібно й нібито не має в книжці ані "продовження", ані прямого перегуку з іншими текстами?

Одначе, якщо припустити (а воно якось само собою припускається), що десь у підоснові "Дельфінів і шиншил" лежить страшний давній міф про Аполлона і Марсія (де перший здирає шкуру з другого), то всі інші тексти цієї книжки набувають драматичної цілісності.

Це варіації вічного конфлікту й взаємопроникнення між свідомим, "аполонічним", і стихійним, "марсієвим" началом у культурі.

Хоч сам Андрій Бондар тут, здається, стоїть на боці Марсія, інколи ці начала у нього парадоксально й вигадливо зближуються, як скажімо, в оповіданні "Ахмад", або в оповіданні, що дало назву всій книжці - "Церебро".

Й ще одне: десь (навіть глибше, аніж міф про Аполлона і Марсія) в цій книжці схована думка про те, що так звана літературна творчість насправді, можливо, є гріхом. Як каже з іншого приводу сам автор, "Ця думка ні від чого не рятує і нічого не прояснює. Вона просто є".

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