Чому білоруські трудові мігранти все частіше обирають Польщу, а не Росію

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Судячи з кількості запрошень, які білоруси отримують від польських роботодавців, за кордон минулого року поїхав цілий райцентр. І ця тенденція посилюється: в онлайн-пошуковиках запити про роботу в Польщі вже випереджають традиційні пошуки роботи в Росії.

"Риба шукає, де глибше, а людина - де краще", - стверджує російське прислів'я.

В Білорусів є причини, чому шукати: середня зарплатня в Білорусі менша, ніж в сусідів (за винятком України). І якщо в Польщі середній заробіток перевищує білоруський показник втричі, то російський - тільки в півтора рази.

Середня зарплатня в Білорусі і сусідніх країнах у вересні 2018 року (в доларах США) Україна 327 Білорусь 459 Росія 646 Литва 1089 Латвія 1179 Польща 1275

Експерти єдині у підрахунках: на їжу і одяг у своїй країні білоруси витрачають не менше, а іноді й більше, ніж в Росії і ЄС. Дешевшими виявляються лише комунальні послуги і громадський транспорт.

За кордон їдуть заробити на житло, освіту дітей, автомобіль та інші потреби, що виходять за межі хліба насущного.

Сусідня Литва з середнім заробітком у 927 євро кличе до себе білоруських будівельників, працівників сфери послуг і логістики. Зарплатню у 800 євро пропонують дояркам, але, судячи з відгуків у ЗМІ, в білоруських селянок ця пропозиція не викликала особливого ентузіазму.

Литва, як повідомив газеті "Звєзда" посол Литви в Мінську Андрюс Пулокас, з початку року до середини вересня видала білорусам шість тисяч віз, що дають право на працевлаштування.

Проте кількість білорусів, що обирають Польщу, набагато більша: 58 тисяч запрошень від польських роботодавців у 2017 році. За три роки - з 2014-го - цей показник зріс в 14 разів.

Навіщо Польщі білоруси

Спрощена система тимчасового працевлаштування для білорусів у Польщі діє вже протягом десяти років - відтоді, як польський парламент у 2007 році ухвалив закон про карту поляка.

Така картка серед іншого дозволяє легально працювати на території країни без необхідності отримувати спеціальний дозвіл на роботу і займатися підприємницькою діяльністю на тих же умовах, що й громадяни Польщі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Білоруські трудові мігранти масово їдуть до Польщі

Карту поляка, попри критику з боку білоруської влади (мати такий документ заборонено, зокрема, місцевим чиновникам), вже отримали понад 100 тисяч білорусів.

Проте лише впродовж останніх років - з картою чи без неї - білоруські трудові мігранти масово сунули до Польщі.

Причина - доступність робочих місць, які раніше займали українці.

Свого часу Польща видала 88% посвідок на проживання в ЄС українським громадянам, і два мільйони українців осіли в Польщі. Проте зараз українці активно просуваються далі на Захід.

Їх переманюють Словаччина і Чехія, спростити працевлаштування може й Німеччина, стверджує Кшиштоф Інгольт, директор компанії Personnel Service, що займається влаштуванням на роботу трудових мігрантів в Польщі.

"Це велика загроза для польської економіки. Вже зараз нестача кадрів - 165 тисяч людей, а протягом найближчих 2-3 місяців вона може зрости до 500 тисяч", - повідомив Інгольт сайту Texty.org.ua.

Робочі хитрощі

Олег і Дмитро виросли в одному й тому ж мінському подвір'ї і зараз, повертаючись додому з-за кордону, час від часу зустрічаються, аби поділитися новинами і досвідом.

Дмитро раніше займався ремонтом квартир і котеджів в Польщі, але вже другий рік, як їздить на заробітки до Бельгії. Там його колишньому шкільному товаришу вдалося "зачепитися" і створити невелику фірму.

Олег займається подібною роботою в Москві - так само доводить до розуму дорогі квартири і котеджі.

"Я в Москві заробляю більше, ніж він заробляв у Польщі, - каже Олег. - Московські "господа" взагалі за все платять більше, ніж польські пани - і за роботу, і за імпортні матеріали".

"Зате ти сидиш, як кріт - все ретельно, від і до, - відповідає Дмитро. - А ми своє зробили - і дай роботу іншим: де підправити, де дошліфувати".

Дмитро визнає за Олегом тільки дві переваги: для роботи в Росії віза не потрібна, і гроші для сім'ї з Москви до Мінська Олег може привезти за одну ніч, не користуючись міжнародними переведеннями.

Кожне таке переведення має супроводжуватися звітом в податковій і, відповідно, сплатами в бюджет.

"Я відправляю додому зовсім небагато і лише у крайніх випадках - усе інше сам привезу через три місяці, коли закінчиться термін дії візи", - зізнається Дмитро.

Він каже, що працює в Бельгії "напівофіційно". Насправді в нього звичайний 90-денний "шенген".

Скільки білорусів працює за кордоном

За даними МВС Білорусі, протягом 9 місяців цього року на заробітки з країни поїхали 9 тисяч людей.

Директор дослідницького центру ІПМ Олександр Чубрик стверджує, що у 2017 році аналітики оцінили кількість білоруських трудових мігрантів у 83 тисячі людей. Він визнає, що цифра приблизна.

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"Адекватної статистики наразі немає і не може бути, - каже Чубрик. - З Росією в Білорусі відсутній контроль на кордоні. Скільки виїхало, скільки приїхало? Оцінки - від кількох тисяч до мільйона. Істина, мабуть, десь посередині - тисяч 300 білорусів працюють за кордоном, в різних країнах. Поки достовірних і надійних оцінок, на жаль, немає".

Чи можна боротися з трудовою міграцією?

У 2016 році у Білорусі схвалили декрет "Про запобігання соціальному утриманству", який зобов'язував громадянина, що протягом шести місяців не має офіційного працевлаштування, сплачувати в казну 250 доларів.

Проте через масові протести в регіонах і офіційно визнані перевищення повноважень на місцях, дію закону призупинили. "Дармоїдам" обіцяють інші покарання - наприклад, необхідність повністю сплачувати за послуги в галузях, що субсидуються державою.

Щоправда, бентежити електорат влада поки що остерігається: протягом найближчих 1,5 років в Білорусі відбудуться парламентські і президентські вибори. Президент Лукашенко вже попередив чиновників, що країну очікує "політична вакханалія" і що народ багато за що спитає.

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Боротися з трудовою міграцією адміністративними методами не має жодного сенсу, впевнений економіст Олександр Чубрик.

"Це проблема багатьох країн з невисоким рівнем доходів і високим рівнем кваліфікації працівників. Боротися з нею можна тільки одним способом - забезпечувати людей роботою з достойним рівнем зарплатні. Якщо щось і можна вдіяти - то це створити щось подібне до білоруського Парку високих технологій, який фактично зупинив еміграцію з країни IT-спеціалістів", - додає експерт.

Тимчасова трудова міграція, за його словами, підтримує економіку країни: люди самі вирішують проблеми, які за них мала б вирішувати держава, і витрачають в Білорусі гроші, зароблені за кордоном"

"А от якщо люди їдуть на постійне місце проживання, то кваліфікована робоча сила йде з країни. Це, звісно, створює проблеми", - каже Чубрик.

За даними варшавського аналітичного центру EAST, освіту в польських вишах наразі отримують понад 5 тисяч студентів.

Чи почнуть вони кар'єру на Заході, чи стануть частиною кваліфікованих кадрів, які Білорусь втратить назавжди? Вочевидь, наразі це питання є риторичним.

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