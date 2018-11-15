Вадим Рабінович не братиме участь в президентських виборах - "бо іудей"

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Лідер партії "За життя" Вадим Рабінович відмовився боротися за посаду президента України. Про це він заявив під час брифінгу, що проходив у четвер, 15 листопада.

За словами Рабіновича, серед ключових завдань майбутнього президента - вирішення проблем війни і миру, а також вихід з економічної кризи. З цим, каже Рабінович, він би впорався.

Проте для боротьби зі ще однією важливою проблемою - розколом православ'я - він не є кращии кандидатом, впевнений Рабінович.

"Сьогодні розділ в серцях пройшов і по православ'ю, президент обов'язково повинен бути арбітром у таких питаннях. Я довго думав цю ніч, і мені здається, що як людина, яка сповідує іудаїзм, я не можу і не маю морального права бути арбітром. Тому я, на жаль, хочу вам сказати, що знімаю свою кандидатуру. Я не буду балотуватися на посаду і сьогодні звернуся до нашої ради, аби була висунута нова кандидатура", - заявив Рабінович.

Лідер партії "За життя" додав, що вважає це рішення "дуже правильним, моральним і сильним" кроком.

"Я не думаю, що в історії нашої країни є випадки, коли людина, що мала реальний президентський рейтинг - а ми були впевнені у своїй перемозі, - знімає свою кандидатуру тому що бачить Україну раніше, ніж себе, ніж свої амбіції", - припустив Рабінович.

За його словами, своїм ключовим завданням він бачить перемогу в парламентських виборах: "Я обов'язково очолю список", - додав він.

Рішення про неучасть в президентських виборах пан Рабінович прийняв незабаром після того, як погоджувальна рада партії "За життя" рекомендувала висунутти його єдиним кандидатом від опозиційних сил.

Підтримку цього рішення висловлював, зокрема, один з лідерів "Опозиційного блоку" Юрій Бойко.

9 листопада Бойко і Рабінович заявили про створення "Опозиційної платформи - За життя", яка мала висунути на президентські вибори єдиного кандидата.

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