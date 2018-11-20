Українка, яка пробігла 12 марафонів за рік і зібрала майже мільйон. Для чого?

Копирайт изображения Фото з архіву Тетяни Гриньової Image caption Медитація і час для себе - так Тетяна Гриньова описує своє захоплення бігом

Вона бігла вулицями Сан-Франциско, повз Колізей у Римі і через Мангеттен у Нью-Йорку.

Українка Тетяна Гриньова розповідає, що пробігла 12 марафонів за 12 місяців, - аби випробувати себе і зібрати майже мільйон гривень на благодійність.

Про те, як їй це вдалося, вона розповіла ВВС News Україна.

Біг, як медитація

Математик за освітою й інтернет-підприємець, Тетяна Гриньова називає біг захопленням, яке почалось зі звичайних і не системних ранкових пробіжок.

"Це був класний час для себе, така ранкова медитація, яка допомагала бути у формі. Але завжди має бути якась висока і надихаюча ціль. Я зрозуміла, що якщо я не пробіжу на марафоні, то заб'ю на біг".

Копирайт изображения facebook.com/grinuova Image caption "Всі питають, як же біг допомагає зібрати гроші? Та ніяк. Це просто спосіб привернення уваги до проблеми"

Почалися інтенсивніші тренування і марафони. До 2017 року їх було три - Brooklyn Marathon 2016, Vienna Marathon 2017, Wizzair Marathon 2017.

"Марафонський біг я люблю і поважаю за головний інсайт: всі можуть все. Тобто, абсолютно всі абсолютно все: ось ти, звичайна людина, а взяла і пробігла марафон - нелюдські навантаження і подолання. Можна ж так і всюди, правда?"

Поява мети

У грудні 2017 Тетяна поставила собі за мету подолати 12 марафонів за 12 місяців і побігла - старт був на біговій доріжці у Києві.

Копирайт изображения instagram.com/12marathons Image caption "Неймовірні відчуття, коли на фініші тебе зустрічають. Під час марафону у Римі за мене вболівав син"

Потім були спекотні Канари, де після марафону бігуни охолоджували ноги у басейні з льодом, біг при температурі -3 по трасі "Здоров'я" в Одесі, 42 км під гучні вигуки вболівальників у Римі - це був найголосніший марафон, згадує Тетяна.

Але зізнається - її задум мало не зазнав краху:

"Спочатку це було просто захоплення, це стимулювало мене писати книжку про біг. Але потім я майже здалась, втомилась і головне не бачила сенсу бігати далі".

Врятувала проект, за словами Тетяни, ідея бігати і збирати гроші для благодійного фонду "Таблеточки". Дівчина вирішила присвятити 12 марафонів паліативній програмі фонду, дітям, яких майже не можливо вилікувати, але біль яких можна полегшити.

"Мені сказали, що на це збирати найважче. Люди не хочуть чути про смерть".

За перший місяць, розповідає вона, 100 тис. грн зібралися легко: "У мене була аудиторія у соцмережах, мої друзі, знайомі. Потім стало складніше. Взагалі, це тяжка праця - просити гроші на благодійність ефективно".

Про свої забіги Тетяна постійно писала у соцмережах, перераховувалачастину прибутку від своїх проектів, організувала благодійний марафон на ВДНХ на свій день народження, читала лекції, давала бізнес-консультації.

"Я робила все те, чим і до цього займалась у житті, але спрямувала це на благодійність".

"Їсти й пити на ходу"

Копирайт изображения instagram.com/12marathons Image caption "Найскладніше було бігти вночі у Вишгороді, найвеселіше - у Нью-Йорку, там була величезна підтримка"

Про самі марафони вона говорить так: коли біжиш так довго, звичними стають такі речі, як їсти й пити на ходу, приймати знеболювальне, чи наносити охолоджувальний крем прямо на лосини під час марафону.

Копирайт изображения instagram.com/12marathons/ Image caption У марафоні у Нью-Йорку взяли участь 53 тисячі бігунів, але охочих було ще більше - понад 100 тисяч. Право участі розігрують у лотерею, або його можна отримати, зібравши 2 500 доларів на благодійність. Саме так зробила Тетяна.

Із 12-ти марафонів шість Тетяна Гриньова пробігла в Україні, а решту в п'яти різних країнах - в Лас Пальмасі (Канари), Тель-Авіві, Римі, Сан-Франциско, Амстердамі.

Останній і найшвидший з часом - 3:44:30 - був у Нью-Йорку.

"Нью-Йоркський марафон дуже легко пробігти, там така шалена підтримка на кожному кроці всі 42 км, таке враження, що тебе просто підхоплює натовп і виносить до фінішу".

У цьому марафоні брали участь 53 тисячі бігунів, але охочих було майже удвічі більше. Право участі розігрують у лотерею, але його можна отримати і зібравши 2,5 тис доларів на благодійність. Саме так зробила Тетяна.

Що це змінило?

"Всі питають, як же ж біг допомагає зібрати гроші? Та ніяк. Це просто спосіб привернення уваги до проблеми. Для того, щоб змінити систему, треба щоб багато людей це робили".

За час існування проекту гроші перерахували понад 1 200 людей: пожертви були від семи гривень до десятків тисяч, гроші від друзів і людей, яких Тетяна Гриньова ніколи не бачила, переказували на рахунки і привозили в пакетах.

Копирайт изображения instagram.com/12marathons/ Image caption На свій день народження Тетяна Гриньова пробігла 43 км на ВДНХ

"Один хлопець написав, що почав бігати, бо читав мене, і кожного разу, коли виходив на пробіжку, переказував гроші. Це була його подяка за натхнення".

Своєю ж метою вона бачить зміну мислення людей, вироблення у них звички допомагати.

"Навіть мільйоном гривень я не зміню стан справ, але я можу показати приклад. Мене однієї не вистачить, щоб купити всім знеболювальне, але ж можна це масштабувати і навчити допомагати інших".

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