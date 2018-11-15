В чому українці свята святкували: фотовиставка "Щирі. Свята"

Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Яким було весільне вбрання на Полтавщині, як одягалися на Великдень на Гуцульщині, в чому ходили колядувати на Поділлі? Саме цим темам -традиційному вбранню та святам - присвячена фотовиставка "Щирі. Свята", яка відкрилась у музеї Івана Гончара в Києві.
"Щирі. Свята", за словами авторів, є благодійним проектом, фотокалендарем, гроші від якого підуть на реконструкцію музею.
У зйомках взяли участь 15 українських зірок - співачки Ніна Матвієнко, Тіна Кароль, Ната Жижченко (ONUKA), Джамала та телеведучі Маша Єфросініна, Руслан Сенічкін, Леся Нікітюк. Для них команда музею Івана Гончара та дизайнер Наталія Каменська створили автентичні образи.
Різдвяні свята
Одним із головних дійств під час Різдвяних свят в Україні є звичай обрядових обходів за участі персонажів Кози, Діда, Баби.
"Я відкриваю календар, я - місяць січень, — розповідає телеведуча Леся Нікітюк. — Різдво, коляда - саме пік! Мороз, сніг! Всі дівчата виряджаються і йдуть колядувати. У дитинстві я завжди колядувала".
У день Сорока Святих, який наступного року відзначатиметься 22 березня, із вирію прилітають провісники весни — жайворонки. За традицією, жінки печуть із тіста пташок, розносять по домівках та роздають дітям.
Весілля
Певні місяці календаря "Щирі. Свята" приурочені весільним вбранням. За українською традицією, на весіллі наречену останній раз вбирали по-дівочому. Дружки розплітали косу, накладали стрічки, a зверху заквітчували вінком.
"Я спеціально обрала саме весільне вбрання, тому що для мене найбільш вражаючим та хвилюючим є обряд одягання нареченої. Я була на традиційному весіллі на Волині і на мене справили величезне враження місцеві обряди", - розповіла після зйомок Джамала.
"Вже втретє я беру участь у проекті "Щирі", — розповідає Ната. — Ця зйомка допомагає по-справжньому відчути глибину своїх коренів".
Великдень
Писанки є головним атрибутом Великодня. Їх дарували, щоб побажати здоров'я, народження дітей, захисту дому та господарства, а дівчата дарували парубкам, яким бажали висловити свою симпатію, розповідають співробітники музею Гончара.
Трійця
Тиждень перед Трійцею називають Зеленими святами. Цього дня оселю прикрашали травами та очеретом, щоб привабити добрих духів та відлякати злих.
Спас
Спас символізує закінчення літа. У цей день освячують яблука, груші, сливи нового врожаю та пригощають ними дітей.
Завершується календар груднем, коли святкують Миколу. У зйомці для цього місяця взяла участь співачка Ніна Матвієнко та дитячий фольклорний гурт "Орелі".