Шеф-кухар з Індії першою отримала зірку Мішлен: як вона цього досягла

Копирайт изображения GAA, BANGKOK Image caption Гаріма Арора стала першою індійською жінкою, яка отримала зірку Мішлен

Шеф-кухар Гаріма Арора стала першою індійською жінкою, яка отримала зірку Мішлен для свого ресторану Gaa в Бангкоку, Таїланд.

Нікіта Мандхані з BBC поговорила з нею про подорож, що привела її до визнання.

"Вона все ще продовжується", - каже пані Арора, яка почала куховарити тільки у 21 рік, коли вирішила переїхати до Парижа зі свого рідного міста Мумбай, аби навчатися у всесвітньо відомій кулінарній школі Кордон Блю.

"Все виявилося не таким, як я очікувала. Було багато тяжкої та нудної роботи", - каже пані Арора, якій зараз 30 років. "Але я просто так хотіла там бути, що змогла впоратися з труднощами".

Копирайт изображения GAA, BANGKOK Image caption Страва зі свинячого ребра в ресторані Гаріми Арори, Gaa

Попри те, що її мандрівка, як шеф-кухаря, офіційно розпочалася, коли їй був 21 рік (до цього вона працювала журналістом), вона каже, що божевільна любов її сім'ї з Панджабу (регіон в Індії) до їжі означала, що така опція завжди існувала.

Панджабська кухня є однією з найвідоміших в Індії, а її базові страви, на кшталт, курчати в маслі та паранти, популярні в багатьох інших країнах.

Самі жителі цього регіону відомі своєю любов'ю до їжі та щедрими пригощаннями.

Вона каже, що такий настрій, також надихає її готувати.

"Це як відчуття того, що вас пригощають у когось вдома. Ми намагаємося покращити цей досвід і зробити наших гостей щасливими".

Гаріма каже, що одним з перших, хто вплинув на її кулінарний стиль був батько. Вона виросла, спостерігаючи, як він готує різноманітні страви у своєму будинку, що, за її словами, відіграло величезну роль у її власній палітрі смаків.

"Він готував ризотто і хумус - уявляєте, це у 90-х роках в Індії, коли ніхто не знав, що це таке!"

Копирайт изображения GAA, BANGKOK Image caption Солодкий листок бетеля у Gaa

Перш ніж відкрити Gaa у квітні 2017 року, вона працювала з багатьма відомими кухарями, серед яких Гордон Рамзі, Рене Редзепі та Гагган Ананд.

"Я думаю, що кулінарія дійсно задовольняє творчі пориви", - каже вона. "Сам лише акт роботи вашими руками дуже заспокоює".

Сьогодні у Gaa пропонують безліч страв, натхненних її "індійським походженням та міжнародним баченням".

"Я намагаюся об'єднати ці два елементи, аби створити щось витончене, красиве і майже інтелектуальне".

Копирайт изображения GAA, BANGKOK Image caption Кукурудза з кукурудзяним молоком у Gaa

Gaa пропонує своїм гостям страви, виготовлені з таких інгредієнтів, як незрілі плоди хлібного дерева, гарбузи, лангусти та гуава.

Зірка Мішлен, якою нагородили ресторан для відзначення майстерності кухаря, є, мабуть, найвідомішою нагородою у галузі.

Отримання зірки - це не лише нагорода, це може стати також поштовхом до розвитку бізнесу.

Копирайт изображения GAA, BANGKOK Image caption Гаріма Арора хоче продовжувати працювати над розвитком Gaa

Пані Арора каже, що вона пишається своєю командою та її рестораном і хоче розвивати його надалі, і "продовжувати робити те, що ми робимо".

Як шеф-кухар, все, що вона хоче, то це, аби кожного дня її клієнти йшли з ресторану з "почуттям, що ніколи не їли нічого подібного".

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