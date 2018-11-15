"Фантастичні звірі-2": як оцінюють критики. Спойлер: в основному негативно

Копирайт изображения IAN WEST/PA WIRE Image caption Виконавець ролі Ґеллерта Ґріндельвальда Джонні Депп під час прем'єри фільму в Лондоні 13 листопада 2018 року

15 листопада в Україні, і на наступний день 16 листопада в Британії і США на екрани виходить картина "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" - сиквел до приквела серії фільмів про Гаррі Поттера "Фантастичні звірі і де їх шукати".

На фільм чекають із великим інтересом, і багато провідних американських та британських видань уже опублікували свої рецензії на картину. Ми вирішили запропонувати вашій увазі найяскравіші й найхарактерніші уривки з думок преси.

New York Times: "Роулінг піддалася своїм тенденціям до максималізму і до такої міри перенаситила оповідання, що доводиться витрачати надто багато часу і зусиль, аби розібратися, хто, що і чому робить".

Time Out: Перекликання з реаліями всесвіту Гаррі Поттера і пильна увага до деталей надає "Злочинам Ґріндельвальда" неймовірної чарівності й тепла зустрічі з добре знайомими та улюбленими речами. Занадто часто, проте виникає відчуття, що бідних звірів перевантажили".

Los Angeles Times: "Дивовижним чином фільм про магів і чарівників примудряється створити відчуття, повністю протилежне магії та чаклунству".

Hollywood Reporter: "Той факт, що фільм захоплює, попри плаского і млявого головного героя, є лише ще одним підтвердження таланту Роулінг-оповідачки".

USA Today: "Новий сиквел не тільки простежує різні лінії оповідання про Поттера, він ще і найбільш загадковим чином прив'язує нас до історії реального світу".

Daily Telegraph: "Найбільша загадка фільму полягає в неможливості зрозуміти, про що власне ця картина".

The Independent: "Дж. К. Роулінг написала неймовірно складний і заплутаний сценарій, повний братів, сестер і закоханих. Усі вони пов'язані складними та напруженими стосунками між собою. Вибухова фінальна сцена на кладовищі Пер-Лашез у Парижі лише ледь прояснює заплутану ситуацію".

GQ: "Головна проблема "Злочинів Ґріндельвальда" полягає в тому, що фільм не знає, чим він хоче бути або що, власне, він хоче нам показати. Тому безцінний час, який можна було витратити на зміцнення сюжетних ліній, пішов на безглузді й незрозумілі відступи. Результат? Нестерпна змістовна вбогість".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джоан Роулінг на прем'єрі фільму в Лондоні 13 листопада 2018 року

Газета Guardian опублікувала, серед іншого, статтю журналістки Полін Бок:

"Не могла б Дж. К. Роулінг залишити Гаррі Поттера, нарешті, в спокої? Ще у 2010 році їй варто було знайти для себе інший творчий шлях. Остання книга про Гаррі Поттера з'явилася в магазинах у 2007 році, ще три роки по тому виснаження творчих ідей продемонстрували й кіноадаптації серії.

Хтось повинен покласти край цьому тривалому загробному життю вигаданого всесвіту Поттера. Воно і так було досить великим - сім книг і вісім фільмів. Навіть найзатятішим її фанатам (а я відношу себе до їх числа) не потрібні ні нескінченні вебсайти, ні театральні вистави, ні літературні адаптації цих вистав, ні нові фільми.

Я пам'ятаю, як ще в процесі створення літературної серії Роулінг розповідала про абсурдні рекламні ідеї, з якими до неї нескінченно зверталися. У якийсь момент їй довелося накласти заборону на створення системи зливного туалетного бачка, який спускав би воду голосом Плаксивої Мірти.

Як на мене, фільми серії "Фантастичні звірі" заслуговують тієї ж долі. У них не тільки немає ніякої необхідності, більш того, для нас, фанів, вони просто образливі".

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