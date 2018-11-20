"Серфінг" на настроях: чому Тимошенко очолює президентський рейтинг?

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Популярність Юлії Тимошенко як претендента на президентське крісло стабільно зростає впродовж останніх півроку. Про це свідчать результати соціологічних опитувань. Станом на початок листопада лідер "Батьківщини" випереджає інших потенційних учасників президентських перегонів майже удвічі.

Попри те, що виборча кампанія офіційно ще не почалася, а частка тих, хто ставиться до Юлії Тимошенко негативно досить значна, експерти визнають: сьогодні вже можна сказати, що вона потрапляє у другий тур президентських виборів навесні 2019-го.

Як висловилася соціолог Ірина Бекешкіна, "у другому турі буде Юлія Тимошенко і не відомо, хто".

У чому секрет її успіху і чи взагалі, є цей секрет?

"Ядерний електорат повертається"

Впродовж багатьох виборчих кампаній значна частина людей не втомлюється казати під час опитувань, що хоче бачити у політиці і на керівних посадах в країні нових людей. Але результати перегонів щоразу демонструють, що президента виборці обирають таки із колишніх, добре відомих їм політичних діячів.

У другому турі буде Юлія Тимошенко і не відомо, хто Ірина Бекешкіна, "Демократичні ініціативи"

Згідно із опитуваннями, що їх провели КМІС, Центр Разумкова та група "Рейтинг" наприкінці жовтня-початку листопада, лідерами симпатій є усі ті, хто був у владі у попередні роки.

Окрім артиста Володимира Зеленського, який поки що не заявляв, що балотуватиметься у президенти, але якому соціологи дають друге місце у рейтингу. Однак цей результат - у межах статистичної похибки у порівнянні з іншими кількома претендентами.

Юлія Тимошенко має підтримку майже 21% серед тих, хто вже визначився і має намір голосувати. Наступні у рейтингу мають удвічі менше: Володимир Зеленський - 11,4%, Петро Порошенко - 10,3%, Анатолій Гриценко - 9,9%, Юрій Бойко - 8,7%.

"Юлія Тимошенко сприймається значною частиною виборців як людина, яка може перемогти чинного президента. Друге - вона має так званий "ядерний" електорат, втрачений на останніх президентських виборах, коли переміг Петро Порошенко. Тобто, це люди, котрі були віддані їй раніше, так звані "юлеботи", які тепер, розчарувавшись у чинній владі, знову повертаються до неї. І їхнє число, вірогідно, зростатиме", - каже у коментарі ВВС News Україна директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За Юлію Тимошенко готові проголосувати люди старшого віку і переважно жителі сіл, кажуть соціологи

На виборах президента у 2014 році Юлія Тимошенко одержала менше ніж 13% голосів, програвши Петру Порошенку. У 2010-му, у другому турі виборів, її підтримало 45,5% виборців, а це понад 11,5 млн людей.

Значна частина з них, кажуть експерти, готова буде знову голосувати за неї.

"Очевидно, до неї повертаються люди, які на останніх виборах голосували за іншого кандидата. Причому, ті, що визначилися зараз, - це ще далеко не всі прихильники. Якщо аналізувати, хто готовий її підтримати, то це, передусім, люди старшого віку. І якщо, приміром, за Порошенка готові голосувати представники середнього класу, тобто, більш-менш забезпечені люди, то за Тимошенко - найбідніші", - каже у коментарі ВВС News Україна директор центру "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У виборах президента у 2014 році Юлія Тимошенко брала участь невдовзі після виходу із Качанівської колонії, де, як вона твердила, у неї загострилися проблеми із хребтом.

"Серфінгує на настроях"

Проте чи не головним чинником відриву Юлії Тимошенко від інших претендентів експерти називають її здатність (чи здатність її команди) миттєво реагувати на настрої людей і оприлюднювати їх як власні настрої.

"Вона - найяскравіша популістка з усіх претендентів на президентське крісло", - визнає соціолог Ірина Бекешкіна.

"Юлія Тимошенко найефективніше поміж інших претендентів "серфінгує" на настроях суспільства, вона інтуїтивно вловлює і максимально експлуатує больові точки в економіці і соціальній сфері, і робить це досить професійно. Вона озвучує меседжі, яких виборець найбільше чекає", - вважає політолог Віталій Кулик.

Вона озвучує меседжі, яких виборець найбільше чекає Віталій Кулик, Центр досліджень проблем громадянського суспільства

Приклад - реакція Юлії Тимошенко на рішення уряду підняти ціни на газ на 23%. Новий відеоролик екс-прем'єра - про те, як нова влада скасує це рішення.

І така обіцянка для багатьох виборців, змушених платити за дорогий газ, набагато важливіша, аніж критика підписаних Юлією Тимошенко із Володимиром Путіним україно-російських газових угод у 2009 році.

Розклади і сценарії

І все ж, соціологи наголошують, що оприлюднені цифри підтримки претендентів на президентські перегони усе ще дуже низькі, якщо аналізувати їх у розрізі усього населення України, а не лише тих виборців, котрі остаточно визначилися. А тому інтрига зберігається: інші кандидати ще не мобілізовували свій електорат, як це робить Юлія Тимошенко вже зараз.

Також, зазначає Ірина Бекешкіна, багато залежатиме від того, хто із потенційних кандидатів відмовлятиметься від участі у перегонах і кому діставатимуться голоси їхніх прихильників.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юлія Тимошенко та Петро Порошенко колись були в одній, "помаранчевій" команді. Фото 2006 року

"Люди розчарувалися, але голосувати будуть. Зараз є багато тих, хто ще не визначився. Тому з'являється чимало претендентів, які вважають, що стануть альтернативою. Зміна рейтингів можлива. Проте вважаю, що головна боротьба розгорнеться все ж таки серед нинішніх лідерів опитування", - каже Ірина Бекешкіна.

Віталій Кулик зазначає, що люди не надто вірять новим політикам, оскільки вони "не озвучують нічого такого, що би змусило голосувати за них", тому схильні віддавати свої голоси за старі обличчя.

Експерт вважає, що на "стару-нову" Юлію Тимошенко покладають надії ті, хто вважає, що вона таки зможе розхитати систему, представником якої все ще лишається.

"Юлія Тимошенко - єдина із політиків, яка, хоч і колишня, але сприймається як опозиція чинному президенту, в якому багато хто розчарувався", - додає доктор політології Олександр Вишняк.

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