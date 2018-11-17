НеПроґавте: таємнича зустріч Порошенка з УПЦ МП та нокаут Усика

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Цього тижня відбувалися баталії навколо запланованої зустрічі Петра Порошенка з представниками УПЦ МП, парламент схвалив зміни для "євробляхерів", боксер Олександр Усик переміг британця Тоні Белью та багато чого іншого.

Справи церковні

13 листопада мала відбутися зустріч президента України Петра Порошенка з ієрархами Української православної церкви Московського патріархату. Глава держави запросив їх до Українського дому, а ієрархи УПЦ МП хотіли бачити президента в Києво-Печерській лаврі.

В результаті зустріч з усіма ієрархами зірвалася, а увечері стало відомо, що президент таємно зустрічається з частиною УПЦ МП.

Про всі деталі - в наших матеріалах:

Також наші кореспонденти поспілкувалися з митрополитом Черкаським та Канівським УПЦ МП Софронієм (Дмитруком), який уже давно не приховує, що є прихильником створення автокефальної церкви в Україні. Він вважає, що за п'ять років автокефальна церква може стати єдиною в Україні.

Image caption Митрополит Софроній хотів би, аби усі єпископи УПЦ МП пішли на об'єднавчий церковний собор

А УПЦ МП, тим часом, розриває євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом через його намір надати автокефалію для української православної церкви. Таке рішення ухвалив у вівторок їхній собор єпископів. Що ще в цьому рішенні - в нашому матеріалі:

Політика та економіка

Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового Кодексу, які знизили вартість легалізації авто із "єврономерами". Ми написали подробиці цього рішення у матеріалі "Євробляхи" стануть дешевшими. Що ухвалила Рада".

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15 листопада Група "ТАС" стала власником понад 50% пакету акцій заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав Петру Порошенку. Ми зібрали всю інформацію про угоду.

Також ми спробували з'ясувати, чому Польща програє битву за робочі руки українців та куди вони поїдуть.

Національний банк України оголосив про випуск в обіг серії пам'ятних монет незвичної шестигранної форми. Всього випустили чотири монети, які увійшли до набору "До 100-річчя Національної академії наук України".

Кожна з монет має унікальну назву, а присвячені вони науці: "Ера миру", "Ера змін", "Ера технологій", "Людина, час, простір".

Копирайт изображения FACEBOOK/MUSEUMOFMONEY.NBU.GOV.UA Image caption Монети оздоблені кольоровим друком та локальною позолотою.

Лідер партії "За життя" Вадим Рабінович відмовився боротися за посаду президента України. Кількома днями раніше він та Юрій Бойко заявили про створення "Опозиційної платформи - За життя", яка мала висунути на президентські вибори єдиного кандидата.

А в "ДНР" та "ЛНР" пройшли так звані вибори. Все, що відбувалося навколо них - читайте в наших текстах:

"Зрада"

Опалювальний сезон-2018 в Україні почався зі скандалів: одразу в кількох великих містах тепло в оселях так і не з'явилося. Де саме та чому виникли проблеми - читайте в нашому матеріалі "Вони мерзнуть! Яким українським містам не увімкнули тепло і чому".

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Студенти-медики українських вишів, щоб відпрацювати пропуск, приносять клей і скотч, а ще - миють кафедри і прибирають. Ми опублікували розповіді студентів про їхнє навчання, а також відповіді на це університетів. Вас це вразить!

"Перемога"

Український боксер Олександр Усик 10 листопада нокаутував у восьмому раунді британця Тоні Белью на ринзі у Манчестері. Ми в подробицях написали, як відбувався цей бій та що він означав для українця.

BBC поспілкувалася напередодні бою з українським боксером, аби дізнатися, чи станцює він гопак у разі перемоги, як часто їздить до Криму та чому відмовився від Героя України.

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За кордоном

У Каліфорнії вирують пожежі. Десятки людей загинули, сотні вважаються зниклими безвісти, тисячі евакуйовані. Вогонь дібрався до пляжного курорту Малібу, де стоять будинки багатьох голлівудських зірок.

У Великій Британії тривають перипетії навколо "брекзиту". Уряд затвердив проект угоди про вихід з ЄС, але багатьом політикам вона не до вподоби. Через це Терезі Мей загрожує відставка.

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А Ірландське Авіаційне управління розслідує повідомлення про яскраві спалахи та НЛО у небі над південно-західним узбережжям Ірландії. Чи було то НЛО?

В Австралії, тим часом, заарештували австралійку, яку звинувачують в тому, що вона встромляла голки в полуницю. Вона, ймовірно, діяла через помсту.

І про здоров'я

Нездатність пригадати події минулого або уявити майбутнє - один із розладів пам'яті, виявлений вченими нещодавно. Ми розповіли про нього детальніше в матеріалі "Дивний розлад пам'яті, який може бути й у вас теж".

Чи існує залежність від сексу? Відповідь знайдете тут.

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Як не робити те, чого не хочеш, читайте у свіжому блозі психолога.

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