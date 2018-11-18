Білка-Ван Дам і здивований лемур: найсмішніші фото дикої природи
- 18 листопада 2018
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Оголошено фіналістів конкурсу найсмішніших фото дикої природи Comedy Wildlife Photography Awards. Цього року він проводиться лише вчетверте, але вже встиг завоювати чималу популярність. Щороку фотографи присилають на нього тисячі робіт. Ми зібрали знімки, що пройшли до фінального етапу конкурсу.
Усі фотографії захищено авторськими правами.