Білка-Ван Дам і здивований лемур: найсмішніші фото дикої природи

  • 18 листопада 2018
Білка Копирайт изображения Geert Weggen
Image caption "Я довго можу так простояти, взагалі не проблема". У цієї білки чудова розтяжка і відчуття балансу, але повторювати цей трюк все ж не варто (звісно, якщо ви не Жан-Клод Ван Дам)

Оголошено фіналістів конкурсу найсмішніших фото дикої природи Comedy Wildlife Photography Awards. Цього року він проводиться лише вчетверте, але вже встиг завоювати чималу популярність. Щороку фотографи присилають на нього тисячі робіт. Ми зібрали знімки, що пройшли до фінального етапу конкурсу.

Жабеня Копирайт изображения Muntazeri Abdi
Image caption "Ви часом не мене шукаєте?". Зелене жабеня майже зливається з листям, але фотографу все ж вдалося його розгледіти
Сови Копирайт изображения Danielle D'Ermo
Image caption "Перепрошую, я вам не надто набридаю?". Схоже, одна з сов не в настрої для розмови
Білка Копирайт изображения Mary McGowan
Image caption "Стій, не пройдеш!". Білку рідко можна побачити в такій незвичній позі
Бегемоти Копирайт изображения Michael Lane
Image caption "Помста бегемотика". На конкурс надіслали кілька тисяч фото, але лише 41 знімок увійшов до фіналу. Цей голодний бегемотик підкорив суддів
Лемур Копирайт изображения Jakob Strecker
Image caption Достеменно невідомо, що саме так здивувало цього лемура, але фотографу пощастило впіймати цей момент
Лосі Копирайт изображения Barney Koszalka
Image caption Лось, судячи з усього, дійсно здивований жестом свого товариша
Морський лев Копирайт изображения Amy Kennedy
Image caption Сподіваємося, ці фотографії викликали у вас таку ж посмішку, як в цього тюленя. Переможець конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards стане відомий наприкінці листопада

Усі фотографії захищено авторськими правами.

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