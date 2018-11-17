Щоденник смерті: як вчений задокументував останні години життя після укусу змії

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У вересні 1957 року директор зоопарку Лінкольн-парку в Чикаго відправив до лабораторії при Філдівському музеї природничої історії дитинча змії для того, аби там встановили вид рептилії.

За вивчення 76-сантиметрової молодої змії взявся авторитетний герпетолог Карл Паттерсон Шмідт, який пропрацював у музеї 33 роки і у 1955 році став в ньому головним куратором відділу зоології.

Шмідт дав імена понад 200 видам змій і був провідним експертом з аспідових змій. Він створив одну з найбільших у світі герпетологічних колекцій. Коли директор зоопарку приїхав до музею, Шмідт погодився оглянути змію.

Зміїний укус

Молода змія була з яскравим візерунком, за формою голови була схожа на бумсланга. Ці нотатки Шмідт записав до зошиту одразу після огляду змії.

Проте його зацікавив той факт, що в бумсланга анальна пластина (яка прикриває у змій анальний отвір) не була розділеною. Одна анальна пластина характерна саме для отруйних змій, тоді як розділена - для неотруйних.

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Те, що Шмідт зробив далі, коштувало йому життя: він підняв змію, аби роздивитися її зблизька. Він взяв її до рук, і змія вкусила його за палець лівої руки.

Вчений спробував видавити кров з пальця, а потім - замість того, щоб звернутися до лікаря, - повернувся до своїх записів і почав документувати свої спостереження про дію зміїної отрути і свій стан.

За 24 години Шмідта вже не буде серед живих.

Останній день Карла Шмідта

Як і його колеги у ті часи, Шмідт, можливо, вважав, що змія сімейства вужоподібних не може виробляти достатньої кількості отрути, аби вбити людину.

Тому Шмідт пішов додому і продовжив робити записи про те, як на нього діє зміїна отрута.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Карл Шмідт зібрав одну з найбільших у світі герпетологічних колекцій

Програма американської радіостанції PRI Science Friday оприлюднила відеосюжет, що описує останні години життя Шмідта. Цей матеріал заснований на його власних записах у щоденнику:

16:30-17:30: Сильна нудота, без блювоти. До Хомвуда дістався на приміському потязі.

17:30-18:30: Сильний озноб, після чого почався жар - температура 38,7ºC. Слизова оболонка почала кровоточити близько 17:30. Швидше за все, в основному кров йде з ясен.

20:30: З'їв два молочних тости.

З 21:00 до 00:20 спав добре. Сечовипускання о 00:20 - здебільшого кров, але небагато. Випив стакан води о 4:30 ранку, після чого почало нудити, блювота. Після відчував себе набагато краще і спав до 6:30 ранку.

Відмова від медичної допомоги

За кілька годин до смерті в Шмідта запитували, чи потрібна йому медична допомога. Проте він від неї відмовився, аби не зіпсувати клінічну картину хвороби, викликаної укусом змії.

Після сніданку Шмідт продовжив записувати спостереження у щоденник. О 6:30 він написав: "Температура 36,7ºC. З'їв на сніданок вівсянку і яйце-пашот з хлібом, яблучним соусом, випив кави. З рота і з носа продовжує йти кров, але не надто багато".

"Надто багато", - це останні слова у щоденнику Шмідта.

Копирайт изображения Chicago Daily Tribune Image caption Незвинайна смерть Карла Шмідта стала головною новиною 3 жовтня 1957 року в Чикаго

Після ланчу о 13:30 він почав блювати, і покликав дружину. Коли прибула допомога, Шмідт був непритомний і мокрий від поту.

Ще дорогою до госпіталю лікарі почали реанімувати чоловіка, але врятувати його не вдалося. Вже о 15:00 він був мертвим.

Згідно з висновком лікарів, вчений помер від "дихального паралічу". Розтин показав, що зупинка дихання була пов'язана з кровотечею у легенях.

Дуже отруйна

20 років потому вчені дізнаються, що бумсланг - одна з найотруйніших змій в Африці.

Його укус може викликати генералізований тромбогемморагічний синдром - стан, для якого характерне утворення великої кількості невеликих тромбів і незгортання крові.

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Після укусу бумсланга жертва, як правило, помирає від втрати крові.

При цьому бумсланга легко злякати. Зазвичай він намагається уникати зустрічі з людиною. Укуси, як правило, трапляються лише тоді, коли змію схопили - так само, як це зробив Карл Шмідт.

Дехто зауважує, що у той час жодної протиотрути проти укусу бумсланга не було - тому навіть якби вчений вчасно звернувся до лікарів, він міг лише сподіватися на допомогу.

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