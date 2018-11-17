Щоденник смерті: як вчений задокументував останні години життя після укусу змії
У вересні 1957 року директор зоопарку Лінкольн-парку в Чикаго відправив до лабораторії при Філдівському музеї природничої історії дитинча змії для того, аби там встановили вид рептилії.
За вивчення 76-сантиметрової молодої змії взявся авторитетний герпетолог Карл Паттерсон Шмідт, який пропрацював у музеї 33 роки і у 1955 році став в ньому головним куратором відділу зоології.
Шмідт дав імена понад 200 видам змій і був провідним експертом з аспідових змій. Він створив одну з найбільших у світі герпетологічних колекцій. Коли директор зоопарку приїхав до музею, Шмідт погодився оглянути змію.
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Зміїний укус
Молода змія була з яскравим візерунком, за формою голови була схожа на бумсланга. Ці нотатки Шмідт записав до зошиту одразу після огляду змії.
Проте його зацікавив той факт, що в бумсланга анальна пластина (яка прикриває у змій анальний отвір) не була розділеною. Одна анальна пластина характерна саме для отруйних змій, тоді як розділена - для неотруйних.
Те, що Шмідт зробив далі, коштувало йому життя: він підняв змію, аби роздивитися її зблизька. Він взяв її до рук, і змія вкусила його за палець лівої руки.
Вчений спробував видавити кров з пальця, а потім - замість того, щоб звернутися до лікаря, - повернувся до своїх записів і почав документувати свої спостереження про дію зміїної отрути і свій стан.
За 24 години Шмідта вже не буде серед живих.
Останній день Карла Шмідта
Як і його колеги у ті часи, Шмідт, можливо, вважав, що змія сімейства вужоподібних не може виробляти достатньої кількості отрути, аби вбити людину.
Тому Шмідт пішов додому і продовжив робити записи про те, як на нього діє зміїна отрута.
Програма американської радіостанції PRI Science Friday оприлюднила відеосюжет, що описує останні години життя Шмідта. Цей матеріал заснований на його власних записах у щоденнику:
- 16:30-17:30: Сильна нудота, без блювоти. До Хомвуда дістався на приміському потязі.
- 17:30-18:30: Сильний озноб, після чого почався жар - температура 38,7ºC. Слизова оболонка почала кровоточити близько 17:30. Швидше за все, в основному кров йде з ясен.
- 20:30: З'їв два молочних тости.
- З 21:00 до 00:20 спав добре. Сечовипускання о 00:20 - здебільшого кров, але небагато. Випив стакан води о 4:30 ранку, після чого почало нудити, блювота. Після відчував себе набагато краще і спав до 6:30 ранку.
Відмова від медичної допомоги
За кілька годин до смерті в Шмідта запитували, чи потрібна йому медична допомога. Проте він від неї відмовився, аби не зіпсувати клінічну картину хвороби, викликаної укусом змії.
Після сніданку Шмідт продовжив записувати спостереження у щоденник. О 6:30 він написав: "Температура 36,7ºC. З'їв на сніданок вівсянку і яйце-пашот з хлібом, яблучним соусом, випив кави. З рота і з носа продовжує йти кров, але не надто багато".
"Надто багато", - це останні слова у щоденнику Шмідта.
Після ланчу о 13:30 він почав блювати, і покликав дружину. Коли прибула допомога, Шмідт був непритомний і мокрий від поту.
Ще дорогою до госпіталю лікарі почали реанімувати чоловіка, але врятувати його не вдалося. Вже о 15:00 він був мертвим.
Згідно з висновком лікарів, вчений помер від "дихального паралічу". Розтин показав, що зупинка дихання була пов'язана з кровотечею у легенях.
Дуже отруйна
20 років потому вчені дізнаються, що бумсланг - одна з найотруйніших змій в Африці.
Його укус може викликати генералізований тромбогемморагічний синдром - стан, для якого характерне утворення великої кількості невеликих тромбів і незгортання крові.
Після укусу бумсланга жертва, як правило, помирає від втрати крові.
При цьому бумсланга легко злякати. Зазвичай він намагається уникати зустрічі з людиною. Укуси, як правило, трапляються лише тоді, коли змію схопили - так само, як це зробив Карл Шмідт.
Дехто зауважує, що у той час жодної протиотрути проти укусу бумсланга не було - тому навіть якби вчений вчасно звернувся до лікарів, він міг лише сподіватися на допомогу.
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