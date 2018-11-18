Цей вогонь з нами надовго: П’ять міфів про лісові пожежі

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Оглядач BBC Future досліджує п'ять найпоширеніших міфів, які заважають нам більш ефективно боротися з лісовими пожежами.

Полум'я лісових пожеж вогняним катком котиться Каліфорнією - тисячі людей залишають свої домівки, десятки загинули, вогонь дістався навіть до богемних районів штату - маєтки деяких відомих кіноакторів і співаків вже згоріли.

Влітку схоже лихо переживала Греція. Через рекордну спеку і засухи наприкінці липня ліси горіли у Швеції. Дим від пожеж у Сибіру цього року досяг Північної Америки.

То що ж, тепер через глобальне потепління так буде завжди і всюди? Чи все-таки лісові пожежі - це річ нормальна, природна, хоча й привносить у наше життя трагедію?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лісові пожежі в Греції біля Афін. У липні 2018 року через них загинули щонайменше 74 людини

Розберімося з п'ятьма найпоширенішими міфами, які заважають нам ефективно боротися з лісовими пожежами.

Міф номер 1. Регулярна вирубка лісів допомагає запобігти лісовим пожежам

Є думка, що вирубка лісів - хоча б часткова - може допомогти запобігти лісовим пожежам.

Проте насправді експерти з лісового господарства кажуть, що вона неефективна, оскільки після неї все одно залишаються пеньки та гілки, які є чудовим паливом для вогню - як правило, вони більш сухі, і полум'я охоплює їх набагато швидше, ніж живі дерева.

Слова цих експертів неодноразово доводили дослідження. Наприклад, одна з нещодавніх робіт науковців продемонструвала, що рівень вигорання був вищим у тих районах, де за лісом доглядали більше.

Дослідники, які працюють над проблемою збереження лісів від пожеж, відкидають твердження, що вирубка може захистити від вогню види тварин, які знаходяться під загрозою зникнення (цей аргумент дуже популярний серед прихильників вирубок).

Насправді тварини та птахи знаходять можливість отримати користь від лісу, що згорів, а от вирубка дерев може створити для них серйозні проблеми.

Більше переваг приносить інша практика - повне очищення від лісу цілих районів. Саме так роблять пожежні, аби зупинити поширення вогню.

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Міф номер 2. Ви жодним чином не можете захистити від вогню свій будинок

Ліс, що палає, становить велику небезпеку, вогонь важко зупинити. Проте кожне домогосподарство здатне зробити кілька речей, які знизять ризики.

Починати варто з самого будинку. Будівлі з дахом із жаростійких матеріалів підвищують шанси врятуватися від вогню. Рекомендують також очистити будівлю та прилеглі ділянки від легкозаймистих об'єктів - зокрема, від листя.

Родини можуть створити "захисну зону" між своїм будинком і навколишньою місцевістю.

Це означає, що необхідно прибрати все, що може загорітися, в зоні дев'яти метрів від будівлі. Також варто зайнятися тим, аби дерева поблизу будинку також розташовувалися на такій самій відстані одне від одного. Це суттєво знижує швидкість поширення вогню.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вогонь пожежі Вулсі наближається до будинків у Малібу

Міф номер 3: Лісові пожежі неминучі, вони властиві природі

Хоча лісові пожежі - це дійсно природно, того самого не скажеш про їхню інтенсивність, яку ми спостерігаємо сьогодні. Це один з наслідків змін у кліматі планети.

Між 1930 і 1980 роком, коли погодні умови на Землі в середньому були іншими - вологішими та прохолоднішими, - ми спостерігали меншу кількість пожеж.

Але одночасно з тим, як клімат ставав більш спекотним і посушливим впродовж останніх сорока років, зростала і кількість пожеж.

Звісно, ми не можемо звинувачувати зміни клімату в тій чи іншій пожежі, але ці зміни часто впливають на фактори, які зокрема посилюють швидкість розповсюдження вогню (великі посухи, вищі температури, низька вологість і сильні вітри).

Результат - кількість пожеж зростає по всій планеті: від Сибіру до Португалії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пожежні борються з вогнем у Каліфорнії. Раніше сезон лісових пожеж закінчувався тут з початком осені - зараз все інакше

Міф номер 4. Усі лісові пожежі шкідливі, їх потрібно негайно гасити

Впродовж тисяч років природні пожежі відігравали провідну роль в екосистемах Землі, і життя на планеті розвивалося разом з ними і в залежності від них.

Деякі комахи розмножуються лише у жарі пожеж, шишки так званої вогняної сосни викидають насіння лише у вогні, на очищених вогнем просторах з'являються нові рослини тощо.

Фактично те, що люди намагаються робити за допомогою вирубки лісів або інших методів, природним чином досягається внаслідок лісових пожеж.

Вперто борючись з природними пожежами протягом минулого століття, ми заважали цьому "самоочищенню": нині безперешкодно горіти дозволяється лише 1% пожеж у США.

Можливо, така стратегія є хорошою, коли кількість пожеж невелика. Але в сучасних умовах фінансові витрати на гасіння пожеж все менше себе виправдовують.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лісова пожежа в Португалії (серпень 2018 року)

Міф номер 5. Позбавитися від усіх пожеж (і контролювати їх) можливо

Як ми вже зрозуміли, зміни клімату разом з іншими чинниками людської діяльності впродовж наступних десятиліть впливатимуть на збільшення кількості лісових пожеж - особливо в середніх і високих широтах.

У тропіках пожеж, можливо, стане трохи менше. Проте для планети загалом це стане проблемою, серйозність якої буде тільки збільшуватися.

Деякі пожежі - такі, як у Каліфорнії - поширюються надто швидко, їх неймовірно важко контролювати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Помічники шерифа округу оглядають автомобіль, який не встигли евакуювати

За таких умов єдиний розумний вихід - евакуація та переселення.

І тоді постає питання: що робити з такими населеними пунктами, як Парадайс на півночі Каліфорнії, який був майже повністю знищений вогнем? Відбудовувати його знову? Чи перенести в інше, безпечніше місце?

Наші зусилля побороти вогонь поки неефективні, і оскільки немає причин вважати, що ліси горітимуть менше, проблема пожеж отримує політичні відтінки - її доведеться вирішувати урядам держав.

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Дієго Аргедас Ортіс - журналіст BBC Futureз питань науки та зміни клімату

Ознайомитися з оригіналом цієї статті можна на сайті BBC Future.