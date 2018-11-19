Орли та соколи влаштували яскраве шоу над пустелею в Єгипті - фото

Єгипетські майстри соколиного полювання зустрілися в пустелі біля Александрії, щоб віддати шану давньому виду спорту у Всесвітній день соколиного полювання.

Ясер аль-Хаванкі годує свого беркута на зборах в Борг-ель-Араб.

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Беркутів використовували для полювання впродовж століть.

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Птахи вишикувалися на світанку для святкування.

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Вони ширяли небом та кидалися на голубів та кроликів на очах у глядачів.

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Птахів використовували у полюванні ще давні єгиптяни.

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11-річний Аммар під час шоу бавився зі своїм соколом на ім'я Ашкар.

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