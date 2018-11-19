Орли та соколи влаштували яскраве шоу над пустелею в Єгипті - фото

  • 19 листопада 2018

Єгипетські майстри соколиного полювання зустрілися в пустелі біля Александрії, щоб віддати шану давньому виду спорту у Всесвітній день соколиного полювання.

Ясер аль-Хаванкі годує свого беркута на зборах в Борг-ель-Араб.

Беркут Копирайт изображения REUTERS

Беркутів використовували для полювання впродовж століть.

Беркут Копирайт изображения Reuters

Птахи вишикувалися на світанку для святкування.

соколине полювання Копирайт изображения Reuters

Вони ширяли небом та кидалися на голубів та кроликів на очах у глядачів.

соколине полювання Копирайт изображения Reuters

Птахів використовували у полюванні ще давні єгиптяни.

соколине полювання Копирайт изображения Reuters

11-річний Аммар під час шоу бавився зі своїм соколом на ім'я Ашкар.

соколине полювання Копирайт изображения Reuters

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