Орли та соколи влаштували яскраве шоу над пустелею в Єгипті - фото
Єгипетські майстри соколиного полювання зустрілися в пустелі біля Александрії, щоб віддати шану давньому виду спорту у Всесвітній день соколиного полювання.
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Ясер аль-Хаванкі годує свого беркута на зборах в Борг-ель-Араб.
Беркутів використовували для полювання впродовж століть.
Птахи вишикувалися на світанку для святкування.
Вони ширяли небом та кидалися на голубів та кроликів на очах у глядачів.
Птахів використовували у полюванні ще давні єгиптяни.
11-річний Аммар під час шоу бавився зі своїм соколом на ім'я Ашкар.
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