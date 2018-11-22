Книга року ВВС: Казки в казці

Image caption Сергій Товстенко. Ремонт летючих чудес. - Київ: Видавництво Глоубері Букс, 2017.

Рецензія члена журі Тараса Лютого на книжку Сергія Товстенка "Ремонт літаючих чудес", яка увійшла до довгого списку Книги року ВВС-2018.

В книжці Сергія Товстенка "Ремонт літаючих чудес", яка побачила світ у видавництві Глоубері Букс, і яку будь-хто охочий має змогу придбати ще з 2017 року, функція літання є мало не визначальним стрижнем оповіді.

Копирайт изображения STARYLEV.COM.UA Тарас Лютий — український філософ, письменник, колумніст, музикант.

Одразу необхідно сказати кілька слів про композицію цього твору. Передовсім, у його основі лежить оповідка, в яку вплетені багато кому вельми відомі фабули з різноманітних традицій сходу та заходу. Втім, на мою думку, посутня знахідка автора полягає в тому, щоби "зіштовхнути" в тексті реальність і чудасію.

Головним оповідним обрамленням твору є історія про сестричку та братика - Марійку та Андрійка. Вони живуть-поживають своїм підлітковим буденним життям, анітрохи не очікуючи на те, що в світі може трапитися бодай якась дивовижа.

Та зненацька у їхній розмірений дитячий побут вторгається всуціль екзотичний предмет, який нагадує щось на кшталт драконячого яйця. З цього випадку й закручується справжня пригода.

Втім, варто визнати, це геть не звична чарівнича історія. Виявляється, в реальності за нинішніх умов назбиралася вже настільки потужна міць, що навіть якнайбільшим у світі чарам буває не під силу її собі підкорити.

Крім того, чари, точнісінько як і всі речі повсякденності, так само неодмінно потребують ремонту, бо швидко виходять з ладу, ніби пристрої з обмеженим терміном придатності.

Та повернімося знову до наших дійових осіб.

Обидва герої твору є типовими дітьми, яким властиві несхожі, а часом просто кардинально розбіжні форми поведінки, настрої, житейські налаштування тощо. Марійка, хоч і трішечки старша, але мрійливіша, часто-густо легковірна, та все ж таки готова до несподіванок у своєму житті.

Андрійко, навпаки, недовірливий і скептично налаштований хлопійко, якому годі витерпіти навіть хвилину, щоби досягнути чогось вартісного чи фантастичного.

Він, радше, згодний дожидати якогось капосного ошуканства й розчарування від інших людей. Одначе, спілкування з чарівничим Майстром здатне змінювати переконання найзатятіших.

Вся ця історія, чи то пак історії, бо як уже було сказано, цей текст дозволено називати "казки в казці", проілюстрована захопливими малюнками, що створюють колосальну ілюзію феєричності під час читання. На додачу, в деяких ілюстраціях виразно вгадуються класичні художні сюжети, що виглядають просто як візуальні цитати.

Проте художнє оформлення книжки, ніби допомагає нашій уяві, підказує їй образність, але, відверто кажучи, вряди-годи аж понадміру. Припустимо, що це виправдано для зовсім малечої аудиторії, особливо коли їй читають батьки.

Попри те, що в книжці сконцентрована неабияка кількість візуальних і текстових чарівничих історій, автор врешті-решт повертає нас до такої думки: всі ці польоти-мандрівки виправдані лише тоді, коли ми починаємо помічати справжні чудеса в нашому реальному житті.

Хтозна, либонь тоді ми й самі стаємо трішечки майстрами-чародійниками.

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC, а також на сайті bbc.ua