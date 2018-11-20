Львів - культурна столиця чи їдальня для туристів?

Копирайт изображения Galyna Yakushko Image caption У Львові провели символічну акцію - із "нагробком" статусу культурної столиці України

Скандал навколо львівського мистецького центру "Дзиґа", який передали іншим власникам, переріс у бунт.

Представники творчого середовища міста обурилися: Львів ніколи вже не буде таким, як раніше, його перетворюють на "велику їдальню для туристів".

"Львів перетворюється у величезну кухню! Львів, де можна пожерти, і все", - каже житель міста Павло Глеба, який приніс хризантеми до встановленого під час символічної акції надгробку.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Зміна власників культової галереї стала останньою краплею для місцевих художників.

В її рамках художники, фотографи, скульптори зібралися на вулиці Вірменській, неподалік "Дзиґи". Усі в чорному - вони "в жалобі". До стіни приперли кам'яний надгробок, під який і приносили квіти.

Усе через те, як пояснили вони, що Львів перестає бути культурною столицею України.

"Аби називати себе культурною столицею, Львів має для цього щось робити", - каже Ляна Мицько, одна з організаторок акції.

"Художники не творитимуть на бордюрі чи на бруківці", - додає вона.

З чого почався скандал?

Зі зміни власника у мистецькому об'єднанні "Дзиґа".

Копирайт изображения Galyna Yakushko Image caption Зараз у "Дзизі" - ремонт. Майбутнє галереї у багатьох викликає сумніви

Донедавна в його галереї митці могли безкоштовно виставляти свої твори, читати вірші та грати музику, у тому числі початківці.

Заклад, у якому постійно відбувалися "мистецькі тусовки", вважають культовим серед львів'ян та туристів.

У "Дзигу" як до церкви

Художник Левко Скоп з Дрогобича мав не одну виставку у "Дзизі". Він малює ікони та полотна на релігійну тематику. Каже: як тільки приїздить до Львова, йде у "Дзигу" - як до церкви.

"Йду і наперед знаю, що буде класно. Бо ти будеш в сучасному мистецтві. Роботи, які там виставляли - це роботи на крок попереду. Це те, що в майбутньому стане класикою", - розповів він.

"Балдію не лише від картин, а й від фотографій. "Дзиґа" - це серйозний мистецький центр європейського рівня в Україні", - додає пан Скоп.

"Дзиґа" - це серйозний мистецький центр європейського рівня в Україні Левко Скоп, Художник

Тепер приміщення викупила відома мережа кав'ярень та інших закладів "Холдинг емоцій !FEST". Як працюватиме заклад - митці не знають.

"Дзиґа" згорнула свою діяльність у тому форматі, який ми знали 25 років. Невідомо в якому форматі розпочне її знову. Знаємо, що "все буде краще, ніж раніше". Проте це не вселяє жодної надії..." - каже художник та викладач Академії мистецтв у Львові Олег Сусленко.

Без "чергової реберні"

В мережі !FEST же запевняють - заклад формату не змінить. Зараз там працюють над концепцією та роблять ремонт в галереї.

Кажуть, готують нову виставку сучасного мистецтва вже на Різдво за західним обрядом (25 грудня). Вона має присвячуватися Львову 1990-их і 2000-их років.

Копирайт изображения Galyna Yakushko Image caption У викладача Академії мистецт у Львові Олега Сусленка надії на збереження галереї небагато

"Чергової "Реберні" у "Дзизі" не буде, це однозначно. - запевнила представниця холдингу Оксана Ємець. - "Дзиґа" залишиться "Дзиґою".

Крім того, попередні власники залишаться серед співвласників. Яку частку бізнесу не продали - не оголошують, пояснюючи лише, що заклад був неприбутковим, тому довелося залучити нові інвестиції.

"У нас є розподіл обов'язків. !FEST відповідає за харчування, за ресторан. Ми займаємося фестивалями та галереєю. Працюємо разом. Їхня зона відповідальності - це заробляти гроші на кафешці чи ресторані. Потім ми разом вирішуємо та інвестуємо в частину, яка стосується мистецтва", - підсумовує Маркіян Іващишин, співзасновник "Дзиґи".

Що далі?

Але проблема набагато більша, запевняють митці. Молодим художникам немає де робити виставки сучасного мистецтва - у місті немає жодного арт-центру, галереї сучасного мистецтва чи хоча б музею.

Михайло Скоп - студент Академії мистецтв у Львові і син Левка Скопа. Каже, що свої роботи йому ніде виставляти, тому він працює зі стріт-артом.

Малює свої картини на стінах будинків, у занедбаних приміщеннях. Художник визнає, що це заборонено, але каже, що не може приборкати свою творчу натур.

"Я добре знаю, що таке низове мистецтво, яке мусить бути незалежним, яке мусить мати вираження в чомусь. Якщо воно не буде виражене на виставках, в галереях чи в інших легальних місцях, то воно вилізе на вулиці!" - певен Михайло Скоп.

Копирайт изображения Galyna Yakushko Image caption Михайло Скоп каже, що малює на вулицях, бо більше не має де контактувати з аудиторією

"Для студентів мистецьких спрямувань залишаються тільки самоорганізовані галереї, або наприклад, такі місця, як кафедра графічного дизайну в Академії мистецтв. Цього очевидно замало", - додає художник та викладач Академії мистецтв у Львові Олег Сусленко.

Через відсутність місць, де можна зробити виставку, троє художників-ентузіастів сім років тому організували галерею у себе на кухні, в квартирі на вулиці Льва Толстого. У напівпідвальному приміщенні показували картини як відомих художників, так і початківців та студентів. Робили інсталяції та перформанси.

"Альтернативи для молодого художника немає. А художник без галереї - це художник без глядача. Це як писати вірші і складати їх у шухляду", - каже художник Павло Ковач.

"Чиновники міряються пам'ятниками - в кого більший та кращий - і нічого не роблять для мистецтва", - додає інший учасник протесту, натякаючи на монументи, відкриті паралельно міською та обласною владами до річниці створення ЗУНР.

Митці обіцяють провести акцію і під стінами Міської ради Львова. Свої вимоги вони вже написали на дошці.

Відповідь чиновників

Директорка департаменту культури Львівської міської ради Наталія Бунда з митцями не згодна.

На її думку, культурне середовище органічно розвивається - у місті відкривають музичні школи та музеї, відновили будинок органної музики та створили Інститут стратегії культури.

Копирайт изображения Galyna Yakushko Image caption Дзиґа і не менш культова рибка під входом до галереї

На запитання про те, де молодому художнику можна зробити виставку картин, чиновниця не відповіла.

Проте запевнила, що найближчим часом для тих потреб пристосують одне з комунальних приміщень. У планах також створення сучасного музейно-виставкового комплексу. Хоча ділянки під нього досі не знайшли.

"У центрі міста, чи поблизу, де би було зручно такому виставковому центру, вільних земель комунальної власності немає. Тому ми проводитимемо з військовою частиною перемовини про те, щоби вони віддали нам свою територію, натомість ми запропонуємо їм щось альтернативне. І тоді можна розвивати цей проект", - додала Наталія Бунда.

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