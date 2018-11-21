Як в Україні полюють на активістів після Майдану: мапа

Де, коли та як саме нападали на активістів в Україніза п'ять років після початку Майдану? У цьому огляді ми зібралиінформацію про понад 70 таких нападів.

Вінницька область▼ Волинська область▼ Дніпропетровська область▼ Донецька область▼ Житомирська область▼ Запорізька область▼ Івано-Франківська область▼ Київська область▼ Кіровоградська область▼ Луганська область▼ Львівська область▼ Одеська область▼ Полтавська область▼ Рівненська область▼ Сумська область▼ Тернопільська область▼ Харківська область▼ Херсонська область▼ Хмельницька область▼ Черкаська область▼ Чернівецька область▼ Київ▼

Представлений список, вочевидь, не є вичерпним.

Утім, він дозволяє побачити тенденції нападів на громадських активістів: регіони, де сталося найбільше нападів, категорії людей, на яких нападають найчастіше, та, зрештою, спосіб, у який діють нападники.

Де

В Україні можна виділити три регіони, де бути активістом найнебезпечніше: це Київ та область, Одещина і Дніпропетровщина.

Причому, якщо у столичному регіоні більшість нападів стосувалася боротьби із забудовами та земельних питань, то в Одеській і Дніпропетровській областях найчастіше нападали на активістів, які системно критикують місцеву владу з різних питань.

На Дніпропетровщині окремо виділяється Кривий Ріг, де сталося половина нападів в області, а на Київщині - Ірпінський регіон, де за короткий період було зафіксовано цілу серію конфліктів з активістами.

На кого

Нападають на різні категорії активістів: від захисників природи - до журналістів, від захисників прав ЛГБТ - до націоналістів і членів радикальних організацій.

У зоні ризику також місцеві депутати, їхні помічники, керівники місцевих осередків партій, а також адвокати. Зафіксовано і напад на суддю.

Із понад 70 нападів на активістів більше десяти було проти жінок. Дві з них загинули.

Загалом же з часів Майдану в Україні вбили щонайменше дев'ять активістів.

Як саме

Багато нападів відбувалися за схожою схемою: за активістами стежили та вираховували їхні маршрути, потім один чи кілька нападників атакували біля дому чи місця роботи (є кілька випадків, коли нападали безпосередньо вдома жертв), після чого швидко тікали.

Нерідко цьому передують погрози телефоном чи у соцмережах (деякі активісти зізнавалися, що не сприймали їх всерйоз).

Нападники часто використовують сльозогінний газ, після чого намагаються повалити жертву. Нерідко нападають з битами, арматурою чи більш серйозною зброєю.

Траплялися й випадки зовсім "з 90-х", коли жертв вивозили в ліс, розстрілювали у їхньому авто, а в одному випадку нападник стріляв з мотоцикла.

Ще одна тенденція - нападників не лякають свідки. Нерідко вони можуть годинами чатувати біля оселі жертви, розпитувати про неї, або ж нападати посеред дня в залюднених місцях.

Є випадки, коли напади траплялися біля дитячих майданчиків, або ж на очах членів сім'ї.

Дуже часто нападники, яких затримує поліція, виявляються жителями інших міст.

Розслідують напади по-різному: в одних справах затримані безпосередні виконавці та навіть організатори, в інших розслідування фактично не відбувається.

Ще деякі завмирають, а потім відновлюються після заміни слідчих.

В окремих випадках поліція заявляла про інсценування нападів або ж вважала смерть активіста самогубством. Але після громадського розголосу слідство відновлювали.

Утім, замовників найбільш резонансних нападів так і не встановлено.

А про хід розслідування багатьох із цих нападів немає жодної публічної інформації.

Вінницька область

1. Богдан Новак

Журналіста видання "Власно.Інфо" побили у серпні 2017 року на околиці Вінниці, коли він знімав протест проти будівництва кладовища. За його словами, били "тітушки", попри присутність поліцейських: "Вперше з часів Майдану мені прилетіло в голову".

2. Костянтин Федосов

Копирайт изображения Правий сектор

Вінницького активіста та волонтера побили троє чоловіків на зупинці громадського транспорту у вересні 2018 р. Він пов'язав напад зі своєю громадською активністю та з боротьбою проти збору грошей у місцевій школі. До цього йому надходили погрози.

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Волинська область

1. Андрій Д'яченко

Копирайт изображения Фейсбук Андрія Д'яченка

Учасника боїв на Донбасі та активіста "азовського" руху побили "двоє молодиків спортивного типу" посеред дня на зупинці громадського транспорту в Луцьку у червні 2017 року.

Чоловік пов'язав напад з критикою місцевої влади та заявив, що цьому передувало стеження. Поліція намагалася закрити справу, мотивуючи, що напад, начебто, був фіктивним.

Згодом розслідування поновили.

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Дніпропетровська область

Копирайт изображения Фейсбук Андрія Верби

Адвоката Андрія Вербу побили у під'їзді його будинку в Дніпрі у лютому 2017 року.

Пізніше сусіди заявили, що бачили нападників, які за два тижні до цього чатували біля під'їзду. Адвокат вважає, що так його змушували відмовитися від захисту одного з клієнтів.

2. Володимир Садиков

Копирайт изображения СтопКор

Журналіста видання "СтопКор" побили в центрі міста Марганець у квітні 2017 року.

У "СтопКорі" це пов'язали з серією матеріалів про корумпованість місцевої влади.

3. Борис Бичков

Помічника депутата криворізької міськради від "Укропу" Миколи Колесника побили троє нападників вночі біля його гаража взимку 2018 року.

За словами Бориса Бичкова, не вкрали нічого, включно з автівкою чи телефоном, але пообіцяли: "Ще зустрінемось".

Депутат Колесник заявив, що напад на його помічника - це "залякування та тиск".

4. Сергій Мокряков

Копирайт изображения Сила людей - Кривий Ріг

Одного з засновників партії "Сила людей" у Кривому Розі побили в березні 2018 року - четверо нападників вдарили чоловіка важким предметом по голові, повалили на землю й кілька хвилин добивали ногами. Нічого не вкрали.

Депутат міськради Світлана Сова, чиїм помічником є Сергій Мокряков, заявила - пов'язує напад з його дописами про місцевих політиків.

5. Всеволод Новохатько

На дніпровського громадського активіста напали двоє "спортивних" чоловіків у травні 2018 року - за 300 метрів від дому.

Всеволод Новохатько пов'язав це зі своїми публікаціями про зловживання місцевої влади та очільників місцевої поліції.

Слідчі зв'язалися з чоловіком лише через чотири доби після нападу.

6.Віталій Чернявський

Копирайт изображения Поліція Дніпропетровщини

Авто волонтера і міського депутата Кам'янського від "Батьківщини" підірвали у серпні 2018 року. Чоловіку вдалося вижити, хоча він отримав важкі травми.

Справу розслідують як замах на вбивство.

7. Борис Золотченко

Копирайт изображения Гей-альянс Україна

Організатора фестивалю "КривбасПрайд" побили у Кривому Розі влітку 2018 року.

Більше десяти молодих людей напали на нього, коли він з друзями повертався додому. За кілька місяців до цього на Бориса Золотченка вже нападала група у масках та з балончиками.

8. Артем Морока

Криворізького активіста Артема Мороку побили просто в нього вдома у вересні 2018 року.

Це був не перший напад на чоловіка - до цього на нього був напад у 2015 році, після місцевих виборів.

Сам активіст пов'язує це з критикою місцевої влади і поліції у Кривому Розі.

9. Юрій Малімонов

Копирайт изображения Нацкорпус

На представника "Нацдружин" напали у Павлограді в жовтні 2018 року.

"Причиною нападу на Юрія стала його активна громадянська позиція, а саме - боротьба з наркорекламою у місті", - заявили у партії "Національний корпус".

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Донецька область

1. Володимир Дергільов, Антон Чорноморець і Сергій Тишик

Копирайт изображения Авдіївка - Громадська платформа захисту Конституці

У липні 2018 р. трьох мешканців Авдіївки, які прийшли на прийом до голови місцевої військово-цивільної адміністрації, група невідомих зі зброєю та у камуфляжі силою вивезла на околицю міста - фактично, у зону бойових дій, де залишила.

Постраждалі припускають - викрадачі розраховували, що вони підірвуться на розтяжках або ж їх розстріляють снайпери з передової. Чоловіки пов'язують це із конфліктом з керівником місцевої адміністрації.

2. Віктор Дібров

Троє в масках підкараулили та побили екоактивіста біля його помешкання у місті Миколаївка Слов'янського району у вересні 2018 року.

Чоловік пов'язує напад зі своєю активністю в організації "Еко-Родина" - він неодноразово затримував людей, які спилювали здорові дерева під виглядом санітарних чисток.

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Житомирська область

1. Олександр Ніколайчук

Журналіста та місцевого депутата побили залізними битами у центрі Олевська у липні 2015 року. Олександр Ніколайчук вважає напад замовним через свою боротьбу проти незаконного видобутку бурштину.

2. Олександр Пилипчук

На учасника АТО та екоактивіста, який боровся проти незаконного видобутку піску, напали в листопаді 2017 року в Коростишівському районі.

"Вдарили у щелепу, потім рукояткою пістолета дали мені у скроню, я впав, били ногами, я лежав так хвилин 15 і просив не вбивати", - пригадував чоловік.

У нападі на себе він підозрює власників незаконного піщаного кар'єра.

3. Євген та Віктор Дідковські

Копирайт изображения Укроп

Підприємця та члена партії "Укроп" Євгена Дідковського розстріляв невідомий на мотоциклі в центрі Коростишева - біля дитячого майданчика - у липні 2017 року.

Лікарям вдалося врятувати чоловіка. Перед цим побили його брата - Віктора Дідковського.

Вони пов'язують це зі своєю боротьбою проти місцевого кримінального угруповання, лідера якого раніше затримала поліція після їхніх звернень. Брати також борються з незаконним видобутком піску.

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Запорізька область

1. Костянтин Бєлов

На голову організації "Антикорупційний Рух Запоріжжя" напали троє чоловіків "спортивної статури" в липні 2017 року.

Сам Костянтин Бєлов це пов'язав з його активною критикою підрядників, які будують дороги в Запоріжжі.

2. Анатолій та Ірина Бабії

У липні 2017 року на сімейство журналістів, які на пенсії переїхали в село Воскресенка, напали "невідомі молодики", які побили чоловіка просто в центрі селища.

До цього родина боролася проти незаконних сміттєзвалищ та засмічення місцевої річки. Нападники пригрозили Анатолію Бабію "спалити хату" й попередили, щоб він нікуди не скаржився на сміття.

3. Віталій Олешко ("Сармат")

Копирайт изображения УНІАН

Активіста та ветерана боїв за Іловайськ застрелили двома пострілами у спину біля його власного готелю в Бердянську у липні 2018 року. Все сталося на очах дружини, чоловік помер на місці.

Олешко боровся проти корупції в області, їздив на мітинги проти вирубки лісу до сусіднього Херсона.

Головна версія слідства - "Сармата" застрелили "на ґрунті особистих відносин у зв'язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності".

Однак товариші загиблого звинувачують в замовленні вбивства одного з депутатів Верховної Ради, у якого був давній конфлікт з Олешком.

4.Сергій Лукін

Голову запорізького "Демократичного альянсу" побили в серпні 2018 року. До цього Сергій Лукін робив дописи з критикою місцевої влади, зокрема про "екоцид" риби та відсутність боротьби з наркоманією в регіоні.

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Івано-Франківська область

1.Ігор Гергелюк

Копирайт изображения Народний контроль

Івано-франківського активіста та кандидата в міськраду від партії "Народний контроль" мало не вбили у вересні 2015 року. Зранку 26 вересня його викрали невідомі, вивезли у ліс і побили.

Після цього чоловіка викинули з багажника біля його будинку.

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Київська область

1. Юрій Ігнатенко

Тіло адвоката Юрія Ігнатенка знайшли у березні 2015 року на болоті біля села Рожни в Броварському районі. Причина смерті - чоловіка кілька разів ударили ззаду важким предметом.

Колеги пов'язують вбивство адвоката з його професійною діяльністю - за кілька днів до того він виграв на користь літньої жінки майнову справу, розгляд якої тривав понад чотири роки.

2. Олександр Кулібабчук

Активіста, який звинуватив у земельних зловживаннях владу Ірпеня, побили біля його будинку в сусідній Бучі у липні 2015 року. Сюжет про ірпінського мера вийшов за пару годин до побиття, розповіла дружина активіста.

3. Євген Мельничук та Вадим Маштабей

Активіста Євгена Мельничука та ветерана АТО Вадима Машабея, які боролися проти забудов в Ірпені, кілька разів побили влітку 2015 року. У нападах вони звинуватили місцевого забудовника та ірпінську владу.

4. Віктор Бархоленко

Копирайт изображения Фейсбук Віктора Бархоленка

Бучанського активіста та давнього критика місцевої влади побили у серпні 2015 року - нападники проникли у його будинок.

"Один з них знімав все дійство на телефон - тобто виконавцям, напевно, потрібно було прозвітуватися про виконану роботу", - пригадував Віктор Бархоленко.

За його словами, напад стався на наступний день після того, як він звернувся до прокуратури щодо кримінального провадження проти місцевих посадовців.

5. Леся Петрик-Єльникова та Ольга Матюшина

На селищну голову Коцюбинського Ольгу Матюшину та заступницю керівника місцевого УЖКГ Лесю Петрик-Єльникову напали в листопаді 2016 року.

Матюшина встигла відбігти, а Петрик-Єльникову двоє нападників повалили на землю та розбили обличчя. У нападі на себе жінка звинуватила попередню владу Коцюбинського, корумпованість якої вона почала розкривати в УЖКГ.

6. Валентина Аксьонова

Копирайт изображения Фейсбук Валентини Аксьоновї

У 2017 році активістці, яка бореться проти забудови лісу в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом, спалили два авто, погрози надходили їй особисто та на адресу її дитини і батьків:

"Якийсь чоловік сказав, щоб я нарешті замовкла, або ж готувала труну для дитини".

У нападах та погрозах жінка звинуватила забудовника та місцеву владу. Згодом жінка виїхала з України.

7. Ірина Ноздровська

Копирайт изображения Фейсбук Ірини Ноздровської Image caption Сестри Ноздровські

Юристка Ірина Ноздровська зникла наприкінці 2017 року, а 1 січня 2018 року її тіло знайшли в річці біля села на Київщині, де вона жила з дочкою та батьками.

Жінка займалася справою загибелі своєї сестри у ДТП. За вбивство Ірини Ноздровської судять батька чоловіка, якого визнали винним у смерті її сестри.

8. Сергій Чагаров

Копирайт изображения Фейсбук Сергія Чагарова

17-річному Сергію Чагарову з села Гатне під Києвом у серпні 2018 року невідомі кинули вибухівку на подвір'я.

Раніше у нього був конфлікт з депутатом райради від "БПП" - той, за повідомленнями ЗМІ, публічно погрожував хлопцю через публікації про роботу та відпочинок місцевих політиків.

9. Ігор Гришачов

На активіста, який бореться проти забудов у Вишневому, напали в серпні 2018 року, коли він йшов на тренування. Ігор Гришачов вважає, що на нього напали через його позов проти однієї із забудов:

"У мене немає інших конфліктів, крім яскраво вираженого конфлікту із забудовником та охороною цього об'єкту".

10. Сергій Мазур

Копирайт изображения Фейсбук Сергія Мазура

Учаснику націоналістичної групи С14 у жовтні 2018 року кинули гранату в його оселю у Борисполі.

Від вибуху постраждав батько - осколками йому посікло ноги.

Сергій Мазур пов'язує напад зі своєю громадською активністю, зокрема боротьбою проти "сепаратизму в українських містах" та лідерів "тітушок", яких наразі судять.

При цьому, саму групу С14 правозахисники звинувачують у нападах на ромів та лівих активістів.

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Кіровоградська область

1. Михайло Берчук

Копирайт изображения Свобода - Кропивниччина

Екоактивіста та члена "Свободи" двічі побили протягом 2016-2017 років.

У селі Власівка Світловодського району він бореться проти забруднення довкілля місцевими підприємцями. Зокрема, він домігся штрафів для них через порушення екологічних норм.

З ними він і пов'язує агресію проти себе.

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Луганська область

1. Сергій Самарський

Копирайт изображения УНІАН

Керівника фракції "БПП" у міськраді Сєвєродонецька вбили у листопаді 2017 року - тіло знайшли неподалік будинку, де він жив.

Сергій Самарський, якого за кілька місяців до смерті мер призначив своїм радником, писав, що йому одразу почали надходити погрози від політичних опонентів.

Політична, журналістська та юридична діяльність (Сергій Самарський мав власну юрфірму) - такі версії розглядає слідство серед причин нападу на місцевого політика.

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Львівська область

1. Віктор Гануляк

На професійного реставратора та активіста проти незаконних забудов невідомі з кийками напали у травні 2017 року.

До цього Віктор Гануляк розповідав у медіа про порушення правил забудови у Львові.

Це зрештою призвело до відставки одного з місцевих чиновників, якого вважають причетним до незаконних забудов. Це ж називають і можливою причиною нападу.

2. Василь Дмитришин

Копирайт изображения Скріншот очевидця, Львівська газета

На головного мисливствознавця Дрогобицького району напали двоє чоловіків просто біля будівлі його лісгоспу у березні 2017. Завдяки травматичному пістолету йому вдалося відбитися й навіть затримати одного з нападників.

Сам чоловік вважає, що напад замовила "лісова мафія" - він причетний до відкриття багатьох кримінальних проваджень через незаконні вирубки та інші порушення в лісах.

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Одеська область

1. Кирило Боделан

Копирайт изображения Гей-альянс Україна

Напад на ЛГБТ-активіста і волонтера одеського QueerHome стався у жовтні 2015 року.

Троє молодих хлопців почали його бити вночі на зупнці.

"Вони кричали, що у них є на мене наводка, вони знають, хто я і чим займаюся", - розповів Кирило Боделан.

2. Світлана Підпала

Напад на журналістку та екоактивістку стався в Одесі у червні 2017 року - їй пирскнули в лице балончиком, а потім почали бити.

"Я вважала, що моє поле діяльності - це не політика, а захист зелених зон і узбережжя, нашого спільного скарбу. Але в кінцевому рахунку, виходить, що це і є політика", - розповіла жінка.

3. Аліна Радченко

Копирайт изображения Народний Рух України

На активістку "Народного руху" напав невідомий у центрі Одеси в серпні 2017 року - він вдарив жінку, після чого та впала і розбила голову. Один зі свідків намагався затримати нападника, але той втік, крикнувши: "Вона заслужила".

4. Георгій Бариленко

У лідера одеської організації "Сокіл" стріляли з травматичного пістолета у вересні 2017 року.

"Нападники здійснили два постріли з травматичної зброї, - в живіт і в ногу, - після чого повалили Георгія на землю і нанесли кілька ударів ногами", - повідомляли в організації.

Там розповіли, що нападники "передали привіт" від фірми-забудовника, проти якої бореться активіст. Чоловік вижив.

5. Ігор Захарченко

Копирайт изображения Фейсбук Ігоря Захарченка

ЛГБТ-активіста та його партнера побили у під'їзду будинку, де він мешкав в Одесі у жовтні 2017 року.

"Нас не намагалися пограбувати, а просто били. Тобто основна причина нападу - ненависть до представників ЛГБТ-спільноти", - пригадує чоловік.

Згодом він переїхав до Франції.

6. Сергій Стерненко

Копирайт изображения УНІАН

На одеського активіста і екс-керівника місцевого "Правого сектору" протягом 2018 року нападали тричі: з битою та травматичним пістолетом.

Під час останнього інциденту Стерненко зміг смертельно поранити ножем одного з нападників. Активіст вважає, що замовниками нападів можуть бути проросійські сили, або ж місцева влада.

Справу про напади передали з Одеси до центрального апарату СБУ - як пояснив генпрокурор Юрій Луценко, через "підозри у певних корумпованих та особистих зв'язках між нападниками і окремими правоохоронцями".

7. Віталій Устименко

Копирайт изображения автомайдан

На активіста "Автомайдану" й члена ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименка напади в Одесі у червні 2018 року - йому порізали стегно та розбили скроню.

Нападників згодом затримали (один з них виявився дизертиром з 54-ї бригади).

Утім, активіст вважає, що діяти вони могли на замовлення когось з місцевої влади та забудовників. Устименку надали державну охорону, яку згодом прибрали.

8. Михайло Кузаконь і Григорій Козьма

Копирайт изображения Фейсбук Григорія Козьми

Невідомий чоловік протаранив вантажівкою авто громадських активістів у передмісті Одеси та втік у серпні 2018 року.

"Це мало бути вбивство", - вважає Михайло Кузаконь. Обоє активістів займаються антикорупційними розслідуваннями. Кажуть, що регулярно отримують погрози через це.

9. Олег Михайлик

Копирайт изображения Фейсбук Олега Михайлика

У громадського активіста та керівника одеської організації партії "Сила людей" стріляли в Одесі у вересні 2018 року. Напад стався біля його будинку. Чоловік втратив багато крові, але вижив.

Олег Михайлик активно бореться проти незаконної забудови, а також критикує місцеву владу.

10. Андрій Вагапов

У вересні 2018 року в Одесі невідомий прострелив ноги активісту, волонтеру та члену координаційної ради місцевої поліції. Напад стався біля його будинку.

Це був не перший напад проти нього - за словами активіста, у липні невідомі намагалися замінувати його авто. Поліція розглядає версії залякування, громадської діяльності чи побутового конфлікту.

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Полтавська область

1. Лариса Гольник

Копирайт изображения Фейсбук Лариси Гольник

На суддю Ларису Гольник напали у листопаді 2017 року, коли вона йшла з чоловіком в центрі Полтави.

Нападники були в масках та капюшонах, не намагалися нічого вкрасти. Суддя неодноразово писала про те, як з нею намагалися "домовитися" представники місцевої влади.

2. Олег Філіпас

Копирайт изображения Рух нових сил

На активіста "Руху нових сил" напали в квітні 2018 року в будинку його батька у Кременчуці. Нападники були у формі спецпризначенців без розпізнавальних знаків.

"Напад вчинили саме з політичних мотивів, адже ані бізнесу, ані боргів у Олега Філіпаса нема… З будинку не зникли жодні речі або цінності", - заявили у РНС.

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Рівненська область

1. Сергій Раковський

На екоактівста з міста Дубно напали у липні 2018 року - двоє невідомих у медичних масках почали бити чоловіка в його гаражі.

У своїх відеоблогах Сергій Раковський розповідає про екологічні проблеми міста, зокрема забруднення річки Іква нечистотами, та виступає проти будівництва ТЕЦ.

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Сумська область

1. Дмитро Шестерньов

Керівника сумського осередку партії "Демократичний альянс" побили біля його будинку перед місцевими виборами восени 2015 року.

Нападники не пограбували чоловіка і не озвучили жодних вимог. Напад пов'язували з судовою справою щодо зменшення плати за маршрутки в Сумах, якою займався Дмитро Шестерньов.

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Тернопільська область

1.Віталій Ващенко

Депутата кременецької ради побили битами у травні 2016 року. Через кілька годин чоловік помер у лікарні.

Віталій Ващенко був відомим у Кременці громадським та політичним діячем.

Його вбивць засудили до тривалих термінів, водночас у вироку вказується, що вони "виконували замовлення невстановленої слідством особи".

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Харківська область

1. Роман Лихачов

Адвоката і депутата Чугуївської міськради побили в жовтні 2016 року. Напад стався у приміщенні Харківського інституту академії держуправління одразу після одного з семінарів - чоловіка попросили вийти у хол "розказати щось важливе", після чого почали бити одразу кілька нападників.

Адвокат пов'язує напад зі своїми виступами про те, як депутати місцевих рад Харківщини голосують за виділення землі і коштів самим собі.

2. Дмитро Булах

Копирайт изображения Фейсбук Дмитра Булаха

Напад на депутата Харківської облради від "Самопомочі" стався у серпні 2017 року - його вдарили ззаду по голові й добивали ногами.

Сам Булах пов'язав напад з роботою свого Антикорупційного центру, який розслідує корупцію в міській раді Харкова.

3. Євген Лісічкін

Ще одного активіста Харківського антикорупційного центру побили у вересні 2017 року - один з нападників чекав на нього й приховував обличчя букетом квітів. Потім почав бити й до нього приєднався інший. Напад розцінили як тиск на антикорупційний центр.

4. Микола Бичко

Копирайт изображения Фейсбук Миколи Бичка

Екоактивіста з селища Есхар знайшли повішеним у лісі в червні 2018 року - за 2 км від очисних споруд, де він виявив порушення.

Поліція кваліфікувала смерть як самогубство, однак згодом вирішила провести експертизу на предмет умисного вбивства.

Товариші хлопця вважають - його суїцид інсценували.

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Херсонська область

1. Євген Матковський

На депутата херсонської міськради від "Свободи" напали в квітні 2017 року.

"За декілька годин до цього біля будинку ходили невідомі, питали у рідних, де я перебуваю, називалися моїми знайомими. Можу пов'язати напад із моєю політичною діяльністю", - розповів тоді Євген Матковський.

У вересні 2018 року в його справі замінили слідчого та заново взяли покази.

2. Микита Тютюнник

Копирайт изображения Фейсбук Микити Тютюнника

На керівника харківського осередку партії "Нацкорпус" напали 9 травня 2018 року. Деталей нападу слідство на розголошувало, зазначали лише, що нападник намагався використати вогнепальну зброю.

У листопаді в прокуратурі повідомили, що затримали нападника - громадянина України, який "виконував завдання спецслужб РФ".

3. Сергій Нікітенко

Копирайт изображения Фейсбук Сергія Нікітенка

Херсонського журналіста у червні 2018 року побили "двоє бороданів", які чекали на нього біля стоянки.

"Били мовчки. Пов'язую виключно з моєю професійною діяльністю", - написав тоді Сергій Нікітенко.

4. Катерина Гандзюк

Копирайт изображения Укрінформ

Керуючу справами виконкому Херсонської міськради та радницю херсонського мера облили сульфатною кислотою біля її будинку 31 липня 2018 року. 4 листопада вона померла.

Поліція затримала ймовірних виконавців та організаторів нападів. Причому, спочатку затримали чоловіка з алібі, якого потім відпустили. Але питання про замовників залишається відкритим. Серед ймовірних замовників - представники місцевої влади та поліції (через що справу передали СБУ).

"Ми знаємо, хто, кому і скільки передавав грошей за напад на Катю. Замовник насправді не один", - заявив товариш Катерини Гандзюк Роман Сініцин.

5. Андрій Федоренко

Машину підприємця та помічника нардепа з "Батьківщини" обстріляли з автомата на міжміській трасі в жовтні 2018 року.

Андрій Федоренко та його водій були поранені, але вижили. У "Батьківщині" напад назвали "фізичним тиском" на свого активіста, який займається боротьбою з рейдерами.

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Хмельницька область

1. Артур Сторожук

Голову хмельницького "Автомайдану" побили біля власного будинку в жовтні 2017 року. За кілька годин до того він проводив прес-конференцію про корупцію в місті.

"Звучали прізвища людей, які порушують законодавство та тих людей, які в правоохоронних органах цьому сприяють. "Дяка" не змусила на себе чекати", - розповідав Артур Сторожук.

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Черкаська область

1. Ілля Слободяник

Копирайт изображения Фейсбук Іллі Слободяника

На члена виконкому Сміли та активіста двічі нападали - у 2017 та 2018 роках. Обидва рази в людних місцях. Цьому передував конфлікт із секретарем міськради та його сином. Ілля Слободяник також бореться з браконьєрами на водоймах.

2. Павло Карась

Напад на депутата черкаської міської ради стався у його власній оселі у серпні 2018 року.

П'ятеро озброєних людей у масках погрожували зброєю та вимагали припинити займатися політикою. Водночас, за даними медіа, у нього викрали велику суму коштів та два авто.

"Тебе замовили впливові люди, яким ти заважаєш", - передав слова нападників Павло Карась.

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Чернівецька область

1. Микола Петіченко

На голову чернівецького осередку "Стоп корупції" двічі нападали протягом 2017-2018 років. Востаннє двоє нападників використовували молотки.

В організації напади пов'язують з критикою місцевої прокуратури та боротьбою проти контрабандистів.

2. Валерій Аріні

На іншого активіста "Стоп корупції" напали в березні 2018 року - біля його під'їзду у Чернівцях на нього чекали п'ятеро чоловіків з арматурою.

За словами Валерія Аріні, нападники "передали привіт" від місцевого високопосадовця з прокуратури. Сам напад він пов'язує з публікаціями про корупцію серед правоохоронців та митників.

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Київ

1. Володимир Марцишевський

Громадського активіста та журналіста у червні 2014 року викрали з "прес-центру Майдану" на Хрещатику та побили. За кілька днів він помер у лікарні.

"Він був у свідомості, але сказав, що не знає, хто його побив", - повідомили у виданні "Каменяр-інфо", де працював загиблий.

2. Валентина Макарова

На активістку, яка виступає проти забудови парків, напали у липні 2015 року - жінку побили під час прогулянки з собакою. Нападник кілька разів вистрелив у пса, після чого почав бити активістку (і жінка, і пес у результаті вижили).

Товариші заявили, що таким чином нападники намагалися залякати противників забудови столичного парку Кіото.

3. Нік Картер

Правозахисника та ЛГБТ-активіста побили біля станції метро у вересні 2015 року.

"На виході з супермаркету на них напали четверо невідомих чоловіків, які, б'ючи, згадували їхню сексуальну орієнтацію", - розповіли тоді у Центрі громадянських свобод.

До цього Нік Картер отримував погрози у соцмережах та телефоном.

4. Сергій Корнієвський

Голову Асоціації інвесторів транспортної інфраструктури побили битами у лютому 2018 року. Сергій Корнієвський пов'язує напад з конкуренцією за гроші на облаштування зупинок в Києві.

5. Микола Ярема

Активіста організації "Біличанський рибалка" вбили у березні 2018 року. Чоловіка забили до смерті під час нічного чергування на Святошинському озері.

Організація, до якої входив загиблий, бореться проти "рейдерського захоплення" озер.

6. Віталій Шабунін

Копирайт изображения УНІАН

Керівника Центру протидії корупції облили зеленкою на акції у липні 2018 року - він отримав хімічний опік очей. Напад стався на мітингу за відставку голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Перед цим Віталій Шабунін вів дискусію з екс-радником міністра внутрішніх справ Іллею Кивою. Нападників затримали, але у той же день відпустили.

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