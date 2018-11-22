Чорна п'ятниця: як вдало скупитись і не розоритись

Копирайт изображения Getty Images Image caption 116 мільйонів американців планують щось купити у цьогорічну Чорну п'ятницю

Напевне ви вже бачили купу реклами про неймовірні знижки на Чорну п'ятницю, яка цього року припадає на 23 листопада, можливо навіть плануєте зайти у кілька магазинів цього дня й оцінити, на що ж знизили ціни.

BBC News Україна вирішили розібратись, звідки взялись знижки в цей день, чому ми на них ловимося та як купувати розумно.

Традиція розпродажів у п'ятницю після Дня подяки, як і сам термін "Чорна п'ятниця" прийшли до нас із США.

Сама ж назва виникла наприкінці 1950-х, коли її почали використовувати на позначення транспортного хаосу, до якого призводили покупці на дорогах.

Чорна п'ятниця знаменувала початок різдвяного сезону в магазинах.

За результатами дослідження Національної федерації роздрібних торгівців США, 116 мільйонів американців планують щось купити у цю Чорну п'ятницю.

Сьогодні ж це "свято знижок" є загальносвітовим трендом, а деякі магазини розпочинають розпродажі з півночі. Інші ж - знижують ціни на товари протягом усього тижня.

За даними компанії Shopify, яка збирає дані від більш ніж 500 000 магазинів, на піку продажів у Чорну п'ятницю 2017 року покупці витрачали більше ніж 1 млн доларів на хвилину.

В Україні Чорна п'ятниця є також актуальною як для покупців, завдяки знижкам, так і для продавців, завдяки можливості збільшити продажі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Значні знижки часто призводять до черг у магазини

Наприклад, за даними мережі магазинів "Цитрус", приріст товарообігу в Чорну п'ятницю у порівнянні зі звичайним днем у 2017 році склав 172% (у 2016 році - 92%).

У 2018 році магазин прогнозує зростання вже на 200%.

Компанія Comfy повідомила, що у Чорну п'ятницю 2017 року через інтернет-магазин comfy.ua оформлювалося 500 замовлень на годину, а загальний обсяг продажів за один день склав 20 млн гривень.

У Чорну п'ятницю українці активніше купують і за кордоном.

За даними "Нової пошти", кількість покупок у закордонних магазинах, через сервіс компанії NP Shopping, у 2017 році у день Чорної п'ятниці виросла вдвічі, якщо порівнювати з п'ятьма днями до та після.

Маркетинг і психологія

За словами експертки з фешн-рітейлу Аліни Бойко, "Чорна п'ятниця - це такий же маркетинговий хід, як і Геловін".

У сфері моди він припадає на середину сезону, коли осінні товари, які надійшли в продаж у серпні, вже не нові для споживачів, а колекція весна-літо 2019 буде тільки в січні.

"Середина сезону, коли інтерес споживача падає, ідеальний час, аби поліпшити надходження грошових коштів шляхом розпродажу", - каже пані Бойко.

Психолог Анна Долід говорить, що усі люди "запрограмовані на перемогу", коли вони десь бачать знижку - значить в них є можливість придбати щось дешевше за інших.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Чорна п'ятниця - це такий же маркетинговий хід, як і Геловін", - каже експертка з фешн-рітейлу

"Це дає відчуття переваги", - каже вона.

При цьому, якщо покупки набувають ознак проблеми та переходять у категорію шопоголізму, то причини цього, за словами психолога, криються у дитинстві.

"У дитинстві (такій людині) не вистачало влади, мама не робила те, що дитина хотіла", - каже пані Долід.

За її словами, часто шопоголізм є проявом дитячої жадоби вже у дорослому житті.

Також психолог відзначає, що для України грає роль також травматична, з точки зору матеріального добробуту, історія: дефіцит товарів, а потім бідність 90-х.

"Знижкам підвладні особливо люди від 35 до 50 років... Мені зараз потрібно, тому що потім цього може й не бути", - сказала Анна Долід.

Купувати з розумом

Як у день знижок не витратити у магазинах забагато й не купити щось зайве?

Психолог звертає увагу на те, що надмірні та непотрібні покупки можуть мати негативний вплив на здоров'я людей.

"Якщо людина забагато купує, то відчуває провину", - каже вона.

Імпульсивні рішення - ворог економії

Експертка з фешн-рітейлу Аліна Бойко рекомендує "переночувати" з думкою про покупку.

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Корисним буде також спланувати список покупок перед тим, як розпочинати шопінг. Це дозволить вам купити тільки справді те, що вам необхідно.

"Список допомагає бачити й усвідомлювати, що ви плануєте купувати", - зазначає психолог Анна Долід.

Також, маючи перелік товарів, які вам потрібні, буде простіше порівняти їх ціну в різних магазинах.

Потрібно встановити ліміт витрат

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Тут потрібен самоконтроль, йдучи в магазин чи в онлайн, варто визначити для себе ту суму, яку ми можемо собі дозволити витратити.

"Якщо задуматись про ліміт і спробувати його дотримуватись, то все вийде", - каже психолог.

За її словами, маючи список, можна прив'язати до нього й ліміт витрат, а якщо якась сума залишиться, то її й можна буде витратити на, щось незаплановане.

Але так ви не вийдете за межі прийнятних витрат.

Не спокушатись на першу-ліпшу знижку

Експертка з фешн-рітейлу радить "фільтрувати маркетингові виверти та гучні меседжі від брендів".

Аби покупка була вигідною, варто звірити ціну у декількох магазинах, адже десь знижки можуть бути більшими.

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Пані Бойко також попереджає, що інколи магазини хитрують та спочатку підвищують ціну, а потім вже від неї рахують "фантастичну" знижку.

Роблять вони це для того, аби "створити враження, що знижка більша".

Тому краще перевірити ціну на бажаний товар дещо заздалегідь.

Аліна Бойко також радить при купівлі одягу у Чорну п'ятницю, надавати перевагу класиці й базовим речам.

Краще не купувати ультрамодні речі, які "будуть припадати пилом у шафі через сезон".

Емоції замість речей

Важливий запобіжник проти імпульсивних покупок - пам'ятати, що інколи справа не у покупках зі знижками, а в емоціях.

Аби уникати невиправданих покупок психолог радить додати активності до своїх буднів - походити у спортзал, поспілкуватися з друзями, пограти з ними в різні ігри.

Від шопінгу людина отримує емоції й своєрідним "антидотом" тут є також емоції - спілкування, самоосвіта, спорт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Інколи справа не у покупках, а емоціях

"Спробуйте втамувати емоційний голод новими враженнями, фільмом або походом в ресторан", - каже Аліна Бойко.

"Може, вам зовсім нічого і не потрібно".

За словами психолога, покупки інколи є способом відчути власну значущість та самостійність у прийнятті рішень.

Де і як купувати?

За словами Аліни Бойко, у сфері модних товарів обсяги продажів онлайн у США щороку зростають і вже досягли 25%.

Сама вона також багато купує онлайн.

"У мене стандартний розмір (немає ризиків не вгадати) і я довго жила в Європі. Там уже роками перевірена система обробки замовлень і безкоштовних повернень", - каже експертка з фешн-рітейлу.

В Україні ж рівень сервісу, за її словами, все ще розвивається.

Психолог Анна Долід каже, що для людей, які багато переживають та хвилюються, простіше купувати не в онлайні, а тільки подивившись товар вживу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди шукають та порівнюють товари онлайн і офлайн, купуючи там, де вигідно

Сама ж пані Бойко ходить до магазинів інколи "просто аби поспілкуватись, подивитись новинки, поміряти, не купуючи".

Знайшовши річ, яка подобається, Аліна Бойко купує її потім в онлайн-магазині.

При цьому вона зазначає, що "купуючи в онлайн, ми часто не відчуваємо меж, обсягу видатків. Те як гроші зникають з картки важче відстежити, ніж з гаманця".

"Кордони між онлайн та офлайн розмиті. Платформи споживання змішалися", - каже пані Бойко.

Зараз це один з важливих світових трендів у торгівлі.

"Люди дивляться асортимент, прицінюються онлайн. А вибравши, йдуть в магазин купувати. Або навпаки - ходять по магазинах, вибирають, міряють. А замовляють онлайн".

П'ятниця - не єдиний шанс

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наступна "червона дата" для любителів знижок - 26 листопада

Варто пам'ятати, що не обов'язково прив'язувати свої сподівання на вигідну покупку до однієї дати.

У багатьох магазинів знижки йдуть всі вихідні після Чорної п'ятниці, а в понеділок онлайн магазини проводять інший великий розпродаж - Кіберпонеділок.

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