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Майдан застав мене зненацька, адже під час переговорів з політичними лідерами як від влади, так і від опозиції, я не отримував жодних сигналів про його можливість. Тисячі й тисячі українців вийшли на вулиці у Керчі в Криму, Донецьку, Харкові, Києві, Львові та багатьох інших містах, демонструючи своє зріле усвідомлення того, що вони - громадяни.

Чим був Майдан для мене

Спочатку я порівнював Майдан з Солідарністю 1980 року (незалежна професійна спілка польських робітників, створена у вересні 1980 року в Польщі, що згодом переросла у широкий рух проти комуністичного режиму - Ред.). Але Майдан був навіть ширшим і глибшим за своїм значенням.

Шукаючи Європу, українці пізнали власну країну, відчуття спільності, незалежно від віку, мови чи віросповідання.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський прийшов на акцію на підтримку євроінтеграції України на Михайлівській площі у Києві, 30 листопада 2013 р. Саме тієї ночі відбувся розгон Євромайдану. Учасники протесту закликали киян приєднуватися і продовжувати акцію.

Майдан змусив мене переосмислити мої власні думки про українців, адже вони були настільки добре організованими, дисциплінованими, цілеспрямованими, зрілими, стійкими та непохитними, що я цього від них ніколи не очікував.

Я бував на Майдані і розмовляв з людьми, я бачив їхні очі, відчував їхні емоції. І ці кілька тижнів розповіли мені про країну більше, ніж багато попередніх місяців.

Чи був він потрібен?

У країнах, де інститути демократії не формують політику та не дозволяють проводити важливі дискусії про суспільні інтереси, вулиці та площі їх заміщують.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ян Томбінський, Александр Квасневський та Пет Кокс у Верховній Раді. Фото зроблено 21 листопада 2013 року - якраз в цей день розпочався Євромайдан.

Майдан став кращим інструментом вираження людської волі, ніж політичні партії чи парламент.

Зарозумілість влади, яка вірила в інструмент "політичних технологій" та в застосовування принципу divide et impera ("розподіляй і володарюй"), призвела до Майдану, до розчарування та гніву людей, які втратили будь-яку надію вплинути на політику країни звичайними методами.

Громадяни стали гаслом Майдану, а громадянин - суб'єктом політичного життя.

Зміни та виклики

Майдан став наріжним каменем для нової України, шляху назад немає. Він зробив Київ справжньою столицею України, яка більше не є платформою, що збалансовує вплив на різні регіони країни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Євромайдан у Києві, 1 грудня 2013 року

Потрібна справжня трансформація всіх форм суспільної організації, починаючи від духовного виміру і завершуючи всіма формами економічного життя, аби відновити віру громадян у спільне майбутнє.

Майдан, як і захист країни від агресії, належить простим людям, а не державним структурам чи силам. Настав час, коли держава повинна переконати громадян, що вона може запропонувати їм перспективу для нормального, мирного та процвітаючого життя.

Європа ж може багато чого навчитися від рішучості українців відстоювати свої громадянські права, навіть ціною життя.

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