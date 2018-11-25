Книга року ВВС: Апатія, яку важко зрозуміти

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олександр Олійник. Денний звук. - Львів: Кальварія, 2017

Читацька рецензія на книгу Олександра Олійника "Денний звук", яка увійшла до довгих списків Книги року BBC.

Раніше можна було б спитати, як ви уявляєте війну? Тепер вона занадто близько, щоб довелося щось надумувати. Усі війни схожі одна на одну - вони несуть горе, насильство і смерть.

Рушійна сила війни - солдати. Це ті, хто убивають і ті, хто захищають, вони рятують і помирають. Це віддані країні люди, які стійко йдуть до своєї мети і беззаперечно виконують накази командира.

Чи мав би хтось сміливість піти проти службового розпорядження, щоб вберегти десятки тисяч життів? Або хоча б подарувати їм ще один день на землі.

Клод Ілері - головний герой роману Олександра Олійника "Денний звук" - виконав наказ. Він втілив у життя масштабну страту жителів Хіросіми, не розуміючи безповоротність її наслідків. Це його фатум і він від нього нікуди не втече.

Сюжетна лінія показує як поступово ентузіазм майора Ілері перероджується у ненависть до самого себе. Спершу він з трепетом відноситься до місії, покладеної на його хиткі плечі. Та після того як він погубив тисячі душ, в тому числі і свою, він відчуває лише ненависть.

Автор дуже вдало протиставляє трагедію усіх до байдужості одиниць. Бомба зробила свою справу - люди помирають, пілоти відчувають невідворотний страх за свій вчинок, а генерал, який відповідав за операцію, - безтурботно грає у теніс.

Жах, який засів у голові Клода, знищив його особистість, роздробив її на дві частини. Насправді, читачу буде легко прийняти альтер его майора. Воно з'являється непомітно, природно. Виходить назовні разом з усім незбагненним і надприродним у його житті.

Хтось залишає надпис на дзеркалі у домі Клода, хтось всіює його кухню паперовими журавлями. Він усіма силами намагається ухопитися за соломинку реальності і пояснити ці дивні події. Але механізм запустився, і до кінця книжки навколо нього буде відбуватися все більше подій, на які не можна раціонально зреагувати.

Книжка залишає у читача багато відкритих питань.

Чи кохав Акіко загадковий поет, чи просто маніпулював почуттями юної ліцеїстки? Чому підпільний пілот обрав саме Клода собі у партнери? Чи існує таємнича планета В'їрбон?

І зрештою, чому у книжці так багато неприкаяних людей? Це відкриває площину для здогадок. Прямота і очевидність у цьому випадку розвіяли б туман, який огортає роман Олександра Олійника.

Автор глибоко осмислив і змалював портрет тогочасної Японії. У ній батьки домовляються про одруження малих ще дітей. У ній потрібно приховувати свою інакшість. Варто затримати дихання і мовчати, щоб ніхто не дізнався про твої небезпечні думки.

З іншого боку, Олександр Олійник розкриває тенденції життя у США через низку поширених кліше.

Він показує читачам образ військового інструктора, який мотивує солдатів надміру грубими фразами; типового божевільного на розі широких американських вулиць; жорстоких медбратів у психіатричній лікарні і зарозумілих лікарів, які хочуть перетворити пацієнта на овоч завдяки електросудомній терапії.

Розповідь, яку веде Клод від першої особи, не виглядає цілісною. Ми бачимо трьох героїв, але у них немає спільної трагедії. Натомість вони відсторонені один від одного. Не вистачає спільності у їхніх долях чи хоча б невидимої нитки, яка б їх об'єднала.

Інколи про війну читати страшно, інколи важко, огидно чи смішно. Можна полюбити невідворотність Ремарка і сатиру Воннеґута. Та мені не вдалося зрозуміти апатію автора "Денного звуку".

Він пише про гнітючі речі - відтворює образ японської дівчинки без брів та волосся. Але її персонаж, як і багато інших у книжці, невиразний.

Усе занадто звичайно - дівчата у палаті спілкуються, читають журнали, складають оригамі. Ніби ніхто з них не помічає опустілих ліжок поряд, ніхто не відчуває катастрофи, яка сколихнула їхнє місто і скоро відбере їхній останній подих. Події, які повинні були б вражати, не викликають гострих емоцій. Мабуть, тому книжка залишила мене байдужою.

На поверхні роману лежить багато особистих історій і подій. Та все ж є те, що могло трапитися після Афганістану, Донбасу чи Японії. Те, на що не впливає місце і час. Це рана, яка не загоюється.

Травма, яка не лікується. Розпач у безвиході. Самотність людини у своєму безумстві.

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