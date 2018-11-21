Наталка Малетич: "Дітям треба розказувати і про народження, і про смерть"

Копирайт изображения Наталка Малетич

Казка, яка розповідає про те, як душі дітей готуються до життя на землі та що з ними відбувається аж до самого моменту народження і може стати помічником для батьків, яким діти ставлять питання про своє "буття" до народження. Книга Наталки Малетич "Іль. Казка про народження", яка цього року увійшла до довгих списків Книги року ВВС.

Письменниця розповіла BBC News Україна як в неї виникла ідея книжки, чому важливо говорити дітям, як ви на них чекали та як пояснити їм смертність людини.

BBC News Україна:Ви самі обираєте книжки своїм дітям?

Наталка Малетич: Для старшої доньки я тепер майже не обираю книжки. У свої п'ятнадцять Вікторія вже сформувала власний смак. Любить сучасну підліткову реалістичну літературу, героїв і проблеми, які їй близькі. Коли щось її захоплює, то ще й мені може нарадити.

Але я завжди полюбляю смачно описувати доньці книжки, над якими ми працюємо у Видавництві Старого Лева (пані Малетич працює там редакторкою відділу дитячої літератури -BBC News Україна). І тоді вона, як правило, не може дочекатися їхнього виходу з друку.

Тарасикові всього чотири з половиною роки, тож йому книжки я часто вибираю на власний розсуд. Але якщо ми разом з ним у книгарні чи на книжковому форумі, то розпитую, що йому було б цікаво. Дуже люблю наші з ним спільні читання: ми не просто поринаємо у світ пригод, а й дуже зближуємося, ловимо одну хвилю. А вірші навіть декламуємо дуетом.

BBC News Україна: Чи варто залучати дітей, чи батьки самі можуть обрати те, що вважають за потрібне?

Наталка Малетич: Однозначно, відколи дитина може сказати чи показати, яка книжка її зацікавила, батьки мають відгукуватися на її прохання. Але певний фільтр теж має бути: і етичний, і естетичний, щоб розвивати в дитини смак. І тоді що старшою вона ставатиме, то спокійніше батьки делегуватимуть їй повноваження у виборі книжок.

BBC News Україна: Ваша книга є таким собі помічником батькам у поясненні дітям, звідки вони взялися у цьому світі. Ідея виникла з вашого власного досвіду?

Наталка Малетич: Так, коли я чекала на сина, то багато роздумувала над дивом народження, над тим, як із крихітних клітин за якихось кілька тижнів розвивається і формується маленька людинка, в якої вже б'ється серце, яку дуже й дуже чекають і люблять.

Тож малюк ще до свого народження надихнув мене написати казку, в якій і йдеться про те, як душа людини здійснює перехід у фізичний світ, на Землю.

Копирайт изображения Наталка Малетич

BBC News Україна: Ви відразу прийшли до такої форми пояснення чи пробували різні варіанти, наприклад, зі своїми дітьми?

Наталка Малетич: Казку написала на одному подиху, майже нічого не змінювала згодом. Що ж стосується пояснення дітям: коли старша була маленькою, я їй розповідала, що вона жила і росла в животику, перш ніж народитися. І молодшому тепер це розповіла. Але пояснення в книжці більш метафізичне, складніше, воно не для трирічок.

Тарасикові, якому зараз чотири з половиною, я ще не читала про Іля, хоч він гортав книжку і зацікавлено розглядав малюнки. Це прекрасні ілюстрації олівцем львівської художниці Олі Гринюк, за які я неймовірно їй вдячна. Вони витончені й майже такі ж невагомі, як і ті маленькі герої, про яких ідеться в книжці.

Копирайт изображения Наталія Семчук

BBC News Україна: На який вік, на вашу думку, розрахована така книжка?

Наталка Малетич: Думаю, для дітей від п'яти років. А також для мам, які чекають малят, для старших братиків-сестер, які чекають на молодших, та й для всіх, хто любить зворушливі казки.

BBC News Україна: У книзі одним із героїв є ангелик Пауль, душа дитини, яка померла. Яку роль ви надаєте йому у книзі? Пояснити, що відбувається після смерті?

Наталка Малетич: Ні, роль ангелика Пауля - розповісти, як маму й тата змінює і перероджує любов до дитини. А також - який насправді прекрасний наш світ. А що стосується смерті… Мабуть, тут радше йдеться про те, що і народження, і смерть - це певний перехід. І якщо уявляти душу, як певний згусток енергії, то ми ж знаємо закон збереження енергії: вона не виникає з нічого і не зникає в нікуди, а лише переходить з однієї форми в іншу.

Пригадую себе, п'ятирічну. Тоді після смерті дідуся я вперше усвідомила, що людина смертна. І це для мене було дуже болісне усвідомлення. Засинаючи, я плакала від того, що колись можуть померти мої батьки, моя улюблена бабуся, і брат, і я сама, зрештою. Тому в цій казці є Пауль - герой, який потрібен дітям, котрі вже зіткнулися зі смертю, щоб підтримати їх, щоб вони розуміли, що не все закінчується зі смертю тіла.

BBC News Україна: Душі дітей у книзі потрапляють на землю після зачаття, вони чують що відбувається навколо протягом усіх дев'яти місяців, поки розвиваються. Чи правильно буде сказати, що ця частина - для дітей, які незабаром матимуть братика або сестричку?

Наталка Малетич: Так, гадаю, їм буде цікаво дізнатися, що молодші сестричка чи братик у маминому животі їх чують, і можна їм співати чи розповідати віршики або казки.

BBC News Україна: Що ви можете порадити батькам, які хотіли б скористатись вашою книжкою для пояснення дітям їхнього народження?

Наталка Малетич: Спільно читати її й обговорювати в процесі, коли дитина щось запитуватиме. І не забувати казати дітям, що їх міцно люблять і дуже чекали. Ця любов, як і спогади про спільне читання, залишиться з дитиною назавжди.

BBC News Україна: Які ваші наступні творчі плани? Можна чекати на нові історії-пояснення?

Наталка Малетич: Думаю над продовженням історії про Іля - про те, як на Землі він росте, зустрічає і впізнає своїх друзів із Небесного саду.

Також мені б хотілося написати дуже-дуже веселу історію для дітей, бо добрий гумор - прямий шлях до сердець малих читачів.

І оскільки мій маленький син дуже любить котів, то ще думаю над якоюсь гарною казкою про незвичайного котика. Тим паче, що руденький котик, якого ми принесли додому з бібліотеки і якого Тарасик назвав Ванільчиком, так і проситься в книжку.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!