У дитячому ожирінні винні не лише батьки - дослідження

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Несправедливо звинувачувати у надмірній вазі дітей лише батьків, стверджують дослідники.

Раніше вважалося, що саме те, як батьки годують дітей є головним фактором у тому, чи має дитина недостатню або надмірну вагу.

Але як свідчить дослідження, батьки просто підлаштовують свій стиль годування відповідно до природної ваги дитини, яка здебільшого визначається генетично.

Дослідження провели науковці Королівського коледжу Лондона та Університетського коледжу Лондона.

З того часу, як на зламі сторіччя дитяче ожиріння стало великою проблемою, науковці зосередилися на різноманітних факторах, які можуть на це впливати, сподіваючись знайти рішення.

"Мабуть, не дивно, що багато уваги звертають на поведінку батьків", - йдеться у звіті.

Саме батьків вважають тими, хто відповідає за те, що їсть дитина, і тими, хто відповідає за формування їхньої харчової поведінки, стверджує дослідження.

Стиль годування

Як свідчить дослідження, існує два способи годування, якими батьки регулюють харчові звички у дітей:

обмеження їжі, що, як вважається, призводить до надмірної ваги, тому що діти переїдають, коли обмеження відсутнє (ефект "забороненого плоду");

примус до їжі, що, як вважається, може викликати тривожність у дітей з низьким апетитом, що заважає їм набрати вагу.

Але батьки не диктують дітям як їм їсти, а натомість просто реагують на звички, які з'являються у дітей, кажуть науковці.

Вчені вивчили дані дослідження раннього розвитку близнюків, що містило інформацію про 4500 пар близнюків, які народилися в Англії та Уельсі з 1994 по 1996 роки.

Науковці підрахували генетичну ймовірність того, чи буде у цих людей високий чи низький індекс маси тіла.

Далі вони порівняли цю цифру зі звітами батьків про харчування, щоб визначити, чи примушували вони дітей їсти або навпаки обмежували в їжі.

Дослідники з'ясували, що до дітей, в яких індекс маси тіла був визначений вищим генетично, батьки частіше застосовували обмеження.

А тих, у кого індекс маси тіла був нижчий, частіше примушували їсти. Тобто батьки адаптували свої стратегії під кожну дитину.

Навіть в родинах, де неідентичні близнюки відрізнялися за своєю генетичною схильністю, батьки більше обмежували в їжі близнюка, який мав схильність до більшої ваги, а близнюка, який був схильний до меншої ваги, змушували їсти.

Про що свідчать ці результати?

Головна авторка дослідження Саскія Селзам з Королівського коледжу Лондона розповіла: "Наші результати свідчать про те, що батьки розробляють свій стиль годування відповідно до природної схильності дитини до вищої або меншої ваги.

"Те, як саме батьки годують дитину, також може деяким чином впливати на вагу дитини, але наші результати кидають виклик поширеній думці про те, що поведінка батьків - основний чинник впливу на вагу дитини", - пояснює дослідниця.

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"Ці результати показують те, що батьки - це ще не повністю "вся історія", коли ми говоримо про вагу дитини, і звинувачення в тому, що батьки занадто контролюють процес годування можуть бути несправедливими", - каже ще одна авторка дослідження Клер Ллевеллін.

Втім, за її словами, неясно, чи такі природні стратегії допомагають, шкодять або не впливають на вагу дитини в довгостроковій перспективі.

Чи впливають батьки на вагу дітей?

Пані Селзам каже, що батьки, звісно, мають вплив, але не лише у формуванні набутої харчової поведінки.

"Це не означає, що стратегія годування не важлива", - каже дослідниця. - Але головним є те, як батьки впливають на індекс маси тіла їхніх дітей генетично".

"Багато досліджень стверджують, що саме батьки винні у надмірній вазі. Але ми доводимо, що все складніше", - пояснює авторка наукової роботи.

Вчені кажуть, що потрібні подальші дослідження, щоб визначити які стратегії годування є прийнятними і яким саме чином вони працюють.

Дослідження опублікувало видання PLOS Genetics.

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