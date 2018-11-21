"Чому я відправляв жінкам фото своїх геніталій"

Image caption Льюїс Левішем каже, що надсилає фото своїх геніталій лише за згодою іншої сторони

Феномен фото геніталій поширився з розвитком соцмереж. Чому чоловіки їх надсилають і як до цього ставляться жінки?

Колишній учасник британського реаліті-шоу "Великий брат" Льюїс Грегорі зізнався, що відправляв своє непристойне фото лише три дні тому - жінці у Snapchat.

"Ми трохи спілкувалися, - розповів він у програмі Вікторії Дербішир на BBC. - Якось спливла ця тема, і зрештою ми обмінялися парою фоток".

"Інколи у мене настрій для флірту і я сам це пропоную. Або це роблять вони", - каже Льюїс.

"Наприклад, я можу отримати від жінки фото, на якому вона ніжиться у ванні з піною, або можу сам надіслати щось схоже", - пояснює він.

Пан Грегорі каже, що коли відправляє такі фото, завжди робить це за згодою.

Він каже, що було б "дивно" і "по-збоченськи" відправляти фотографії геніталій, коли їх не хочуть. Він додає, що сам би такого ніколи не зробив.

Пан Грегорі каже, що жінки ніколи не були проти подібних фото, які він надсилав.

Втрата чутливості

Але існують побоювання, що подібні відверті знімки все частіше надсилають без згоди людини, яка їх отримує.

Письменниця та колишня модель Стіна Сандерс каже, що отримує від чоловіків по два-три сексуальних фото на день.

Це триває вже останні кілька років, і жодного з цих знімків вона не просила.

"Коли я вперше почала їх отримувати, це було шокуюче і жахливо. Я не хотіла цього бачити", - розповідає Стіна.

"Зараз насправді я вже до цього звикла, втратила чутливість", - зізнається вона.

Image caption Стіна Сандерс каже, що отримує небажані фото геніталій двічі-тричі на день

Пані Сандерс вважає, що через характер її роботи чоловіки вважають, що вони можуть надсилати їй такі фото.

"У своїй журналістській роботі я багато пишу про секс, побачення і стосунки, тож гадаю, люди сприймають це як відкрите запрошення, коли насправді це не так", - каже колишня модель.

Вона розповідає, що інколи у відповідь питала чоловіків чому вони це роблять.

"Чимало з них не відповідали, але багато людей казали, що просто хотіли таким чином привітатися", - додає пані Сандерс.

"Тож візьміть і привітайтеся! Є багато різних способів як це можна зробити", - каже журналістка.

Прирівняти до злочину?

Двоє з трьох дорослих у Британії вважають, що надсилання зображення власних геніталій комусь без їхньої згоди має прирівнюватися до злочину, як свідчать результати опитування BBC Radio 5 Live.

Міністерство юстиції Великої Британії вважає, що "вже існує низка злочинів, за які можна карати порушників".

Втім, член парламенту Великої Британії Марія Міллер прагне додати це до законодавства.

Вона розповіла BBC, що таку поведінку в реальному житті прирівнювали б до "непристойного оголення".

Пані Міллер каже, що отримувала небажані фото чоловічих геніталій у Twitter, але найбільше її хвилює, як такі зображення можуть нашкодити дітям та молодим людям.

У Британії надсилати відверті фотографії дітям до 18 років вважається сексуальним злочином, хоча не всі це розуміють, наголошує пані Міллер. Таких людей можуть внести у реєстр сексуальних злочинців.

Вона вважає, що окрім встановлення законодавчих обмежень, варто також більше говорити на такі теми у школах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марія Міллер з Консервативної партії каже, що чоловіки надсилали їй непристойні фото у Twitter

На її думку, додатки могли б повідомляти людям, коли фотографії, які вони збираються відправити, підпадають під визначення непристойних.

"Гадаю, ми живемо в суспільстві, де всі ховаються за моніторами, і люди комфортно почуваються, коли щось надсилають, не замислившись", - каже пані Міллер.

На її думку, ті, хто надсилають такі фото, мають переосмислити свої дії.

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