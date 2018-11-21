До Одеси прибило баржу з мільйонами пачок цигарок: куди йшла контрабанда

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До Одеси прибило українську баржу з мільйонами пачок цигарок - це може бути однією з найбільших виявлених контрабандних партій.

Судно офіційно прямувало з одного українського порту до іншого, але і експерти, і правоохоронці припускають, що цей випадок може виявити схему контрабанди цигарок до ЄС.

Сигнал SOS

19 листопада зранку поблизу Тендрівської коси у Чорному морі в територіальних водах України - приблизно за 9 миль від берега - український буксир "Паралель" через пошкодження надіслав сигнал "SOS".

Як вказує Державна прикордонна служба, на допомогу екіпажу попрямували рятувальні катери та катер прикордонників. Чотирьох членів екіпажу врятували та доправили до Очакова.

За офіційною інформацією, буксир прямував з порту Гола Пристань поблизу Херсона до порту Скадовська, який також розташований у Херсонській області.

Проте наслідки нічної морської пригоди викликали підозри, що буксир може бути причетним до великої схеми контрабанди цигарок.

Мільйони пачок цигарок

Вже ввечері 19 листопада шторм прибив буксир до берега поблизу мису Ланжерон в Одесі.

Проте набагато цікавішою була баржа, яку транспортував буксир "Паралель" і відчепив під час екстреної ситуації.

Баржу прибило до берега поблизу міста Чорноморськ, його взяла під охорону прикордонна служба і виявила там мільйони пачок цигарок.

Одеські ЗМІ, а також журналіст Юрій Бутусов повідомляли, що на баржі може бути близько 5 мільйонів пачок цигарок.

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У Державній прикордонній службі поки що не підтвердили саме таку кількість, проте не виключено, що озвучена цифра може бути реальною.

Як розповів ВВС News Україна представник прес-служби відомства Андрій Демченко, точну кількість цигарок встановлять прикордонники та представники СБУ вже після розвантаження.

А з цим наразі проблеми - баржа зафіксована дуже погано й розвантажувати її поки що небезпечно для життя співробітників.

Тому, станом на день 21 листопада, "вирішується питання доставлення баржі в порт або туди, де можна розвантажити".

Виявлені на борту цигарки не містять акцизних марок. Всі написи на них англійською мовою.

Частина цигарок марки Marble з позначками виробництва Швейцарії.

Вже 20 листопада на місці працювали співробітники СБУ, ДПСУ та прокуратури, які одразу ж почали слідчі дії. Справу розслідують за статтею 201 Кримінального кодексу - контрабанда в особливо великих розмірах.

Куди і звідки везли цигарки?

Як розповіли ВВС News Україна у прикордонній службі, офіційно буксир з баржею здійснював каботажне перевезення - тобто перевозили товар між двома морськими портами однієї держави.

Як пояснив Андрій Демченко, буксир з баржею не проходили митного чи прикордонного оформлення та мало просто перепливти з одного порту Херсонської області в інший.

Натомість низка експертів та журналістів натякають, що цигарки могли прямувати за кордон до однієї з держав ЄС, розташованих на Чорному морі.

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Журналіст Юрій Бутусов також припускає, що цигарки могли везти з анексованого Росією Криму до ЄС і для цього використовувати українське судно. Він вказує, що це може бути частиною великої схеми контрабанди.

Натомість Андрій Демченко вказує, що бачив у мережі вже щонайменше три версії, куди та звідки могли переправляти контрабандні цигарки.

"Ми спільно з СБУ наразі встановлюємо походження цих цигарок. Поки що підтверджувати версію, озвучену в ЗМІ, не можна", - заявив представник прикордонної служби.

Хоча він визнає, що "надзвичайно нелогічно доставляти таку кількість цигарок з одного порту Херсонської області в інший".

Всі обставини інциденту ще має встановити слідство, проте у ДПСУ вказують - всі судна відстежуються.

"Якби воно вийшло без дозволу та оформлення з територіальних вод, то ми б одразу поінформували інші країни, що є незаконний вихід", - додає пан Демчук.

Він також зауважує, що такий буксир не призначений для відкритого моря.

І в цьому світлі прикордонники визнають, що судно могло бути тільки частиною схеми переправлення. Показовим прецедентом для цього назвали схожу історію минулого літа.

Копирайт изображения dpsu.gov.ua Image caption Частина цигарок - відомого швейцарського бренду

У кінці липня 2017 року в порту Миколаєва вже затримували баржу з цигарками. Тоді два мільйони пачок цигарок перевантажували з іноземного судна Hermes, яке зайшло завантажитись зерном, просто на баржу з буксиром.

Пан Демчук не виключає, що подібне могли планувати і з цією баржею - могли завантажити на неї, а могли перевантажити на якесь інше судно.

У СБУ, яка має розслідувати цю справу, поки що її не коментують.

Раніше ВВС News Україна детально описувала схеми, за якими відбувається контрабанда цигарок через наземний західний кордон до країн ЄС, де ціни на цей товар можуть бути до десяти разів вищими за українські.

Через західний кордон, як розповідали прикордонники, часто намагались переправляти контрафактні цигарки, які надходять і з морських портів на Чорному морі.

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