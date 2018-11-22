Книга року ВВС: Ведмедик, який зробить вам свято

Image caption Анастасія Волховська. Афиновий ведмедик: календар мрійників. - Харків: Віват, 2018.

Рецензія члена журі Марти Шокало на книжку Анастасії Волховської "Афиновий ведмедик: календар мрійника", яка увійшла до довгого списку Дитячої Книги року ВВС-2018.

"Цю книжку можна прочитати на одному подихові, а можна розгортати щомісяця", - так починається анотація до цієї чудової, але трохи незвичної дитячої книжки.

Незвична вона тим, що її можна використовувати як настільну і заглядати в неї кожен день.

Марта Шокало Журналістка, працюю випусковим редактором на ВВС Україна. Багато читаю на роботі і поза. І дуже це люблю.

Бо тут є, наприклад: День какао із зефіром, День падання у кучугури, День найніжнішої ніжності, День зазирання у намальовані двері або День переплутаних шкарпеток.

І таких днів аж 365! Цілий тобі перекидний календар - але не нудний, як в офісі, а яскравий і життєрадісний.

І такі от незвичні, часом дуже романтичні дні ви можете проживати разом зі своєю дитиною. Навіщо щось вигадувати, коли авторка вже подумала за вас.

Окрім календаря у цій книжці ви ще й ніби подорожуєте разом із афиновим ведмедиком (афиновий - це чорничний іншими словами) з місяця в місяць.

І якщо ви раптом не любите листопад або лютий, то після цієї книжки ви його таки полюбите.

У листопаді можна вибігти надвір заспокоювати хмару або сидіти в теплій хаті і пити чай із чорничним варенням.

А якщо ви "зачинилися від лютого на всі замки", то ведмедик вам розкаже, що лютневий вітер пахне весною і з ним можна бігати наввипередки, радіючи останньому снігу. А потім теж їсти чорничне варення.

Якщо ви мама або тато, у якого є багато часу на спілкування із дитиною, "Афиновий ведмедик" стане вам у великій нагоді. Він допоможе вам створити свято кожного дня.

А ще ця книжка - гарний подарунок на Різдво. Вона така святкова, добра і кольорова, а на обкладинці ще й блискітки є.

Не сподобатися вона може лише тим, хто не любить чорничного варення. Бо його тут їдять майже щомісяця на кожній сторінці.

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