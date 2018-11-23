Книга року ВВС: Діти з небес, яких кличуть на землю

Рецензія члена журі Ольги Герасим'юк на книгу Наталки Малетич "Іль. Казка про народження", яка увійшла до довгого списку Книги року ВВС-2018.

Авторка "казки про народження" Наталка Малетич пише для дітей давно й спрямовано, вважає дитячу літературу важливою й для читання дорослими, має відзнаки на конкурсах дитячої літератури - тобто належить до "переконаних" дитячих письменників зі своїм баченням того, як для них треба писати.

Судячи з зізнань - перевіряє це на своїх двох дітях, які такий підхід, схоже, схвалюють, а старша дочка навіть ілюструвала мамину казку.

В новій книжці письменниця запропонувала свою, поетичну, версію приходу дітей на світ божий. Саме - Божий. Бо в її варіанті вони таки живуть на небесах, там тренуються й проходять вишкіл перед тим, як їх "покличуть" на землю.

Копирайт изображения OLGA HERASYMYUK Ольга Герасим'юк Журналістка, телеведуча, блогер, громадська активістка, лауреат міжнародних нагород у галузі телебачення та захисту прав людини, член українського парламенту двох скликань, перша заступниця Голови Національної ради з телебачення та радіомовлення, представник України в Постійному комітеті з інформаційного суспільства Ради Європи.

Як я розумію, під "покличуть" треба розуміти момент вдалого запліднення - бо після цього кличу, який в книжці завжди відбувається в темну пору дня, небесним створінням на ймення Іль, Ная, Пауль, Лія, Ро, Іва та іншим належить потім провести дев'ять місяців в земних мамах. І, за сюжетом, не всім їм того хочеться, якщо вони свідомістю своєю погано ще підготовлені в небесних школах.

До речі, імена в них ще "проміжні", бо, напевне ж, вони потім народяться з мам, що належать до різних культур. От герою книжки Ілю потім пощастить стати Ільком, коли його таки виманили полетіти на землю шляхом барвистих обіцянок побачити сніг. Народитися на Різдво.

Ну, що ж. Можна й так.

Досі казкові й життєві версії для допитливих курсували в межах "тебе знайшли в капусті" - і на те ніби є пояснення, що колись дітей "умовляли" прилетіти одразу після різдвяного посту, у святкові веселощі та розговіння. І тоді немовлята погоджувалися прилетіти саме в сезон, коли достигала й збиралася капуста.

Дітей в різних культурах то приносить кіт, то Санта Клаус кладе під ялинку, то в барі знаходять біля кухля пива, в Австралії їх приносить у сумці кенгуру, в Грузії - орел, ромські мами знаходять їх під рясними спідницями.

Словом - кожен витинає, що найкрасивіше, аби не травмувати допитливих малят страшною правдою про секс, який їм колись має таки сподобатися. Або - ні. Бо часом особливості сексуального виховання дають різні, часом і печальні, результати.

Західні письменники пропонують у книжках більш практичні сюжети - притречуючи до них ще й доволі натуралістичні ілюстрації. На їхній погляд, дітям варто пояснювати природний хід подій у зародженні життя наближено до натурального, щоб діти не були заручниками старозавітного ставлення до фізіології, анатомії та всього тілесного як до чогось, чого треба соромитися. Питання лише в дозуванні відповідно до віку.

Наші сім'ї ще побоюються такого підходу. І, очевидно, казка про небесне буде краще читатися. Хоча Наталка Малетич таки не надмірно оберігає ніжні читацькі душі від подробиць народження - і описує процес видобування майбутнього Ілька з його "хатки" під жіночі зойки і схлипи.

На небесах же, в тій школі для поки безтілесних істот (не знаю, як їх точно назвати… може - це зародки? так якось некрасиво) є такі, що повернулися назад. Напевне - викидні, подумає дорослий читач, напружуючись в очікуванні від дитини питання "а чого?". Є й такі, що повернулися на небо з лікарняних палат. І в книжці не приділяють багато часу поясненню цієї насправді жахливої трагедії - просто ангелу "трапилося негодяще тіло. А тіло - не головне".

Напевне, в мені, чиє дитинство припало на часи радянського "Домоводства", не до кінця викорчувані наслідки ще доінтернетівської просвіти, сповненої безбожництва й несприйняття смерті як норми. Тому в цьому місці було трохи некомфортно. Але іншим - легше. Все рухається вперед і розвивається.

Мені, до речі, сподобалася недавня нова версія, яку, може, хтось скоро опоетизує, як і капустяну - нинішніх дітей можна завантажити в інтернеті.

Книжку "Іль. Казка про народження" дуже мило й рожево-блакитно ілюстровано Ольгою Гринюк. Словом - казка для дорослих і дітей ніжного віку.

Рекомендую на вибір.

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