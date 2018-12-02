Пет Кокс до річниці Євромайдану: Україна та ЄС мають і далі рухатися разом

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Майдан був масовим проявом надії, що Україна піде новим шляхом і відмовиться від успадкованого пострадянського порядку. Це була надзвичайна мобілізація людей, їхня кількість постійно зростала, кожен був готовий виплеснути своє розчарування та поділитися надією на зміни.

У ньому взяли участь чоловіки й жінки різного віку, а його глибинні причини, що коренилися в суспільстві й громадянському русі активістів, не мали нічого спільного з інсинуаціями пана Путіна про нацистський переворот та загрози, чим цинічно скористалися як приводом для анексії Криму та розпалювання насильства на Донбасі.

Це місце, куди українці прийшли шукати Європу - а знайшли Україну, де європейці шукали Україну - а знайшли Європу.

Копирайт изображения Уніан Image caption Пет Кокс та Александр Квасневський під час Євромайдану часто приїжджали до Києва як члени місії Європарламенту, яка спостерігала за ситуацією в Україні

Чому стався Майдан

Це сталося тому, що люди відчули себе зрадженими. Адже обіцяний курс на більш відкриту та реформовану Україну був відкинутий, країну розвернули у зворотній бік, попри тривалі очікування.

Люди відмовилися терпіти свавілля влади.

Майдан стався, бо жодна влада не може весь час керувати без згоди тих, хто дав їй цю владу. Джерело влади в Україні - її громадяни, й вони відмовилися дати згоду, все решта - історія.

Які виклики?

Після Революції гідності Україна зіткнулася одночасно з кількома глибокими викликами:

Російський реваншизм у зв'язку з анексією Криму, а також загроза територіальній цілісності через сепаратистську війну на Донбасі

Смерті людей на війні, які не припиняються

Чутливі наслідки Мінського процесу, який не дає належного результату

Посилення безпеки та оборонних спроможностей держави

Реагування на макроекономічні потрясіння та пов'язані з ними наслідки

Початок процесу фундаментальних реформ для вирішення важливих суспільних і політичних питань, а також для задоволення очікувань громадян.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Екс-президент України Віктор Янукович та керівники моніторингової місії Європарламенту Александр Кваснєвський та Пет Кокс на саміті "Східне партнерство" у Вільнюсі, 29 листопада 2013 р. Тоді Україна так і не підписала Угоду про асоціацію з ЄС через відмову уряду.

Що важливо зараз?

Можливості будь-якої політичної системи впоратись з такими масштабними проблемами можуть бути обмежені. Так відбувається і з Україною.

Зараз правильно зосередити увагу на тому, що потрібно зробити після Майдану, адже як і в будь-якому збалансованому звіті, тут є активи і пасиви. З точки зору реформ, активи заслуговують на визнання, так само як і пасиви заслуговують на критику і переосмислення.

Ті, хто працюють над реформами всередині політичного процесу та поза ним, гідні заохочення та підтримки, аби посилити їхню надію та впевненість у багатьох битвах, в яких ще треба вистояти та перемогти.

Систематичне перетворення України з пострадянської держави, де домінували егоїстичні еліти над сучасним суспільством та демократією, - це завдання поколінь. Те, що це справа часу, не має заспокоювати.

Потрібно дійсно усвідомлювати необхідність реформувати Україну, оскільки прірва між прагненнями та досягненнями може перерости у недовіру до тих, кому довірили політичну владу.

І навпаки, незворотна відданість реформам може розкрити нереалізований потенціал України та, безсумнівно, стане гарною реакцією на агресивну поведінку сусіда.

Для таких змін потрібні хороші люди, чесні політики, міцне та пильне громадянське суспільство, вільні та справедливі ЗМІ, а також відданість створенню міцних, спроможних, незалежних та підзвітних інституцій.

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На відміну від великого сусіда на Сході, результати президентських виборів в Україні у 2019 році не є очевидними.

Жоден кандидат не претендує на те, щоб набрати 75% голосів населення.

ЗМІ є більш відкритими та вільними, ніж у Росії. Вибори будуть вільними, і, сподіваються, справедливими. Громадянське суспільство залишається активним та пильним, а це ще одна перевага України над Росією.

Звичайно, є інформація про те, що деякі сили у владі протидіють антикорупційним реформам.

Вбудовані інтереси все ще дуже сильно впливають на українську політику. Занадто багато сміливих антикорупційних журналістів та чиновників заплатили високу ціну за правду та прозорість. І це викликає занепокоєння.

Що стосується ЄС та інших країн, то вони повинні далі рухатися курсом, узгодженим з Україною, продовжувати засуджувати Росію за її агресію, пропонувати значну підтримку й розуміти, що те, що відбувається в Україні сьогодні, може статися в іншому місці завтра, якщо ми не будемо триматися разом у питанні захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

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