Книга року ВВС: Самотніть all inclusive

Image caption Лана Ра. Як розвеселити самотність. - Київ: "Новаторфільм", 2018.

Рецензія члена журі Віри Агеєвої на книжку Лани Ра "Як розвеселити самотність", яка увійшла до довгого списку Дитячої Книги року ВВС-2018.

У цій книжці, крім цікавої історії, є ще й настільна гра, і рецепти смачних страв та коктейлів, і навіть реквізит для театральної вистави. Що називається, усе включено. До того ж 2017 року вийшов ще й однойменний анімаційний фільм.

Сам сюжет оригінальний: маємо опис подорожі веселих і приязних звірят. Але мета їхня не може не викликати певної поваги, адже мандрівники хочуть знайти й розвеселити не надто кимось люблену самотність.

Копирайт изображения VIRA AGEEVA Віра Агеєва - літературознавець, критик, професор Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

Самотність буває різною, але веселою ніби найменше. Можна гуляти неозорим зеленим простором і мати співрозмовником лише себе самого. Але чи це ж нудьга й покинутість?

Можна ховатися у затишній хатині-мушлі й почуватися зовсім відокремленим від решти світу, але при тому зовсім не нарікати на долю. Можна усамітнитися, а то й, на нещастя, загубитися у підземному лабіринті або печері. Виклик чи приреченість?

Персонажі казки Лани Ра перепробували всі ці варіанти. Вона й сама, судячи з деяких розкиданих у книжці згадок, знає самотність мандрівницьку, мало не космічну; а її псевдонім відсилає до давньоєгипетського бога Сонця.

А ще ж наше сьогодення з його віртуальними реальностями позначене не дуже добре й вивченими, але небезпечними, епідеміями самотності біля мерехтливого монітора, у світі, де довго й старанно плекану дружбу чи приязнь (або їхній ерзац) легко припинити одним кліком мишки.

У сюжеті зустрінемо і злякану мишу з нірки, так само відчуємо й владу миші комп'ютерної. Виглядає, у сучасній казці вже однаково складно обійтися і без першої, й без другої…

Милі звірята мають самокати й скейти. Равлик, як водиться, ще й власну хатину з собою скрізь тягає, але на самокаті воно не тяжко. Шукають не завжди безпечних пригод, проте вміють і втікати од біди чи загрози. Чим більше подорожують, тим більше мають довіри до дійсності.

У підсумку веселих мандрівок Самотність таки знайшли. Бліда, знуджена, навіть і вона страждала без товариства й комунікації. Знайду довелося перейменувати, додавши спереду заперечну частку. Так "несамотність" щось змінила у світі на краще.

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