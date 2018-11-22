Пам'ять і висновки: соцмережі про Євромайдан п'ять років по тому

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У дні, коли в Україні відзначають початок протестів Євромайдану, користувачі соцмереж активно діляться своїми спогадами про ті події.

Дехто вважає, що тодішні протести запустили реформи в Україні, інші ж бачать у них боротьбу за владу, проте всі сходяться на тому, що Євромайдан змінив Україну.

"Єдині у світі"

Журналіст Аркадій Бабченко заявляє, що внаслідок Євромайдану Україні вдалося те, що не вдавалося ще нікому.

"Україна - єдина, хто вирвався з Мордору на піку його чергового злету до могутності. Єдині в Європі. Єдині в світі", - написав він.

За його словами, тоді на Майдані зібралися "унікальні люди", які вийшли туди "не за ковбасу. За волю. За гідність".

"Я був народжений рабом. В Імперії. І все життя був рабом. І тільки там, на четвертому десятку, знайшов свою гідність. І рабом я більше ніколи вже не буду", - написав журналіст.

Депутат та журналіст у минулому Мустафа Найєм описує свої п'ять виновків Євромайдану.

Серед них - вміння казати "Ні".

"Ми відвоювали свободу слова і право на протест. Ми навчилися говорити "ні", викривати крадійство і викривати обман", - пише він.

"Ми навчилися говорити їм - ні. Пора навчитися говорити це і собі", - пише Мустафа Найєм.

"Ми навчилися робити революції. Ми чомусь завжди сподівалися, що після за нас нашу роботу зробить хтось інший, хто вміє і знає як", - пише депутат.

За його словами, потрібно перестати озиратися на "досвідчених", відзначаючи, що "об'єднані шлунками виявилися більш життєздатними і цинічними, ніж сотні розрізнених ідеалістів".

Журналіст Сергій Щербина, згадуючи про початок акцій, зазначає, що схожими на революцію події стали тільки після побиття студентів та виходу на вулиці сотень тисяч людей.

Він додає, що пізніше побачив "хто, як і навіщо прийшов до влади після Майдану".

"Майдан був потрібен. Інша справа, чи скористалися ми Майданом на своє благо", - каже Сергій Щербина.

Іван Сауткін пише, що не шкодує про Євромайдан, і пішов на нього навіть якби знав про події, які за ним послідують.

"Вина за те, що сталося після Майдану на кожному, хто не вийшов і продовжує мовчати в ганчірочку, а не на тих, хто в ці дні, п'ять років тому, ходив по вулицях оглядаючись і мерз на Майдані", - написав він.

Журналіст Наталія Гуменюк пише, що не пов'язує з Євромайданом конфлікт на Донбасі, який почався після перемоги протестів.

"Історія про війну для мене ніколи з Майданом не була пов'язана, крім як наміру Кремля показати, що "не виходьте на вулиці, а якщо вийдете - то ми вам самі війну і створимо".

За її словами, цьому посилу, "частково, повірили за межами України".

"Менше хлопати себе по спинах і вітати"

Критично оцінює успіхи реформ після Майдану журналіст і засновник міжнародного прес-центру Євромайдану Святослав Юраш.

"Ні "Томоси", ні точкова поліцейська реформа, ні безвізовий режим, на якому втрачаємо мільйони українців і який заслужили усіма хто махав європейськими зірками коли йшов на кулі, не виправдовує той феноменальний шанс яким знехтували наші керманичі у 2014 році", - пише він.

Він закликає українців "менше хлопати себе по спинах і вітати, а пам'ятати що за 5 років Гордієв вузол став тужчим. Й нам його розрубувати".

Дехто дуже песимістичний у своїх оцінках результатів Євромайдану.

Користувач Володимир Іванов вважає, що українці не скористалися правом змінити Україну, а довірили ці зміни проводити "негідникам".

"Нині перемогу Системи, яка коштувала життів "Небесної сотні", називають "Революцією Гідності", - пише він.

За його словами, суспільство залишається "зомбованим".

"Легіони полеглих у гібридно-ґешефтній війні мало чого людей навчили. Частина суспільства продовжує пишатися тим, як його політики цинічно використали заради свого доступу до корита", - написав Юрій Ситник.

Користувач Інна Алімова у коментарі написала, що після тодішніх подій ніхто й не планував "пускати українців щось міняти" в країні.

Підтримує її думку й Олег Сенечин, який вважає, що "метою організаторів був прихід до влади, а благородні гасла так і залишилися для наївного обивателя, любителя скакати з каструлею на голові".

Своєрідну жартівливу відповідь їм усім дає користувач Олександр Фірст:

"Революція триває"

Директор однієї з Київських шкіл Сергій Горбачов у коментарі під одним із постів написав: "Я і тоді знав і писав, що після перемоги Майдану чуда не станеться: інерція совка величезна".

"Жодних розчарувань, так і має бути: зміни необхідні - і вони тривають", - застерігає пан Горбачов.

Учасниця Євромайдану та ветеран АТО Юлія Паєвська пише, що не може сприймати Майдан "як завершену дію".

"Він (Євромайдан) продовжується у часі і просторі... І думаю, буде тривати тоді, коли разом з моїм життям закінчиться моя боротьба... Революція гідності триває", - написала вона.

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