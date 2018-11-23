Бюджет 2019: що депутати ухвалили вночі

Копирайт изображения twitter.com/VGroysman Image caption Оксана Маркарова представляла остаточний варіант проекту бюджету на 2019 рік вже як міністр фінансів

О шостій ранку 240 депутатів проголосували за бюджет на 2019 рік.

Депутатам знадобилася година, аби розглянути сам бюджет, і вся ніч, щоб дійти згоди щодо змін у бюджетне і податкове законодавство.

Бюджет передбачає, що у 2019 році українська економіка зросте на 3% при інфляції у 7,4%.

Доходи і видатки бюджету перевищують 1 трильйон гривень, але між ними є розрив у майже 90 млрд грн, тож дефіцит бюджету наступного року становитиме 2,3% ВВП.

Між першим і другим читанням як доходи, так і видатки бюджету зросли на 18 млрд грн.

Чи не найбільшим джерелом такого підвищення - аж на 9 млрд грн - стало очікуване зростання рентних платежів за видобуток газу через рішення уряду про підвищення цін на газ для населення.

Депутати також не зрадили своїй багаторічній практиці розглядати зміни до Бюджетного і Податкового кодексів фактично, паралельно із розглядом проекту бюджету, який має враховувати ці зміни.

За кілька годин до розгляду проекту бюджету і ще до півночі депутати ухвалили зміни до Бюджетного кодексу, які впливають на низку норм проекту бюджету. Зміни мали 185 поправок, і остаточний варіант кількох із них ухвалювався з голосу.

До того ж попри те, що зміни і доповнення до законів України про оподаткування мають вноситися не пізніше, аніж за шість місяців до початку нового бюджетного року, і набувати чинності з початку нового бюджетного року, цьогоріч податкові зміни вчергове ідуть одночасно із бюджетним процесом.

Але цього разу у проект бюджету до другого читання уряд навіть вніс зміни, що визначалися законопроектом, ухваленими лише у першому читанні. Тож після кількох перерв, що тривали більшу частину ночі, депутати спочатку розглянули ці зміни до Податкового кодексу, і через годину вже внесли їх у проект бюджету.

Зокрема, йдеться про такі зміни:

підвищення рентної плати за використання лісових ресурсів, користування надрами,

підвищення акцизу на тютюнові вироби (має відбутися з 1 липня 2019 року),

підвищення ставки екологічного податку,

збільшення екологічного податку,

запровадження ПДВ на посилки вартістю у понад 100 євро.

Крім того, між першим і другим читанням доходи бюджету наступного року були збільшені за рахунок додаткових 2 млрд грн, які має перерахувати до казни Нацбанк. Загалом НБУ має перерахувати до бюджету 47,6 млрд грн.

Від розмитнення "євроблях" згідно із нещодавно ухваленим законом у бюджет має надійти ще майже 1 млрд грн.

Втім, активісти закликали президента накласти вето на цей закон, тож надходження цих коштів - під питанням.

Бюджет пересічного українця

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Мінімальна зарплатня з 1 січня 2019 року має зрости до 4173 гривень, що на 450 грн більше "мінімалки" на кінець поточного року.

Прожитковий мінімум з 1 січня 2019 року становитиме 1853 гривень, а наприкінці року зросте до 2027 гривні.

Сума видатків на комунальні субсидії, виділена у бюджету на 2019 рік, становить 55,1 млрд грн. Із них 20 млрд грн вперше передбачено для виплати субсидій "живими грошима". Їх отримають ті, хто оформлюватиме субсидію у січні 2019 року.

Загальна сума субсидій у 2019 році співставна із видатками на субсидії у 2018 році, хоча ціни на газ, а т акож опалення і гарчу воду зростуть. В уряді кажуть, що тут немає протиріччя, адже виплата субсидій стане більш адресною, а доходи українців зростатимуть.

Головні видатки і цікавинки бюджету 2019

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Понад 5% ВВП, або майже 212 млрд грн має бути витрачено на оборону і безпеку держави.

Трохи менше, ніж силові відомства, отримає Пенсійний фонд на покриття свого дефіциту - понад 167,5 млрд грн.

Фінансування будівництва доріг - понад 56 млрд грн.

У 2019 році уряд сподівається отримати від приватизації понад 17 млрд грн. Це трохи менше, ніж у попередні роки, коли очікування були на рівні понад 20 млрд грн. Але з огляду на те, що ті плани виконувалися на 1-2%, 17 млрд грн від приватизації також може бути надто оптимістичною цифрою.

Копирайт изображения MYKOLA LAZARENKO/PRESIDENT.GOV.UA Image caption Фонд з підтримки наукових та освітніх програм для молоді президент заснував лише на початку листопада 2018 року

Фонд президента з підтримки наукових та освітніх програм для молоді отримає 1 млрд грн. Цей фонд було створено президентом 6 листопада цього року. Відтак, видатки на фінансування цього фонду з'явилися у бюджеті між першим і другим читанням.

Для порівняння - так само 1 млрд грн виділено Міноборони на забезпечення "живучості та вибухонебезпеки арсеналів, баз і складів ЗСУ".

МВФ та інші

Після того, як уряд вирішив підвищити ціни на газ для населення, ухвалення збалансованого бюджету залишалося останньою принциповою умовою МВФ для відновлення кредитування України.

Відтак, схвалення бюджету на наступний рік відкриває можливість отримати кошти головного кредитора ще до кінця цього року. Разом із відновленням кредитування від МВФ Київ може розраховувати на розмороження позик від Світового банку та ЄС.