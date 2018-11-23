Білка в шоці: обрано найсмішніші фото дикої природи

Шокована білка стала переможцем цьогорічного конкурсу найсмішніших фотографій дикої природи Comedy Wildlife Photography Awards.

Серед тисяч знімків, поданих на конкурс, головний приз отримало фото Мері Макгован з Тампи, штат Флорида, під назвою "Спіймали на гарячому".

У конкурсі також змагалися роздратований ведмідь, акула, що усміхається, та носоріг, нібито вдягнений у балетну пачку.

Ось кілька кумедних переможців та знімків, відзначених журі цьогорічного конкурсу.

Фотографії-переможці

Копирайт изображения Mary McGowan/CWPA/Barcroft Images Image caption Фото Мері Макгован, на якому зображено шоковану білку, стало головним переможцем, а також отримало приз глядацьких симпатій та нагороду в категорії "Істоти землі"

Копирайт изображения Shane Keena/CWPA/Barcroft Images Image caption Шейн Кіна отримав нагороду в категорії "Істоти повітря" з цим знімком сови, яка виглядає так, ніби хоче сказати "ку-ку!"

Копирайт изображения Tanya Houppermans/CWPA/Barcroft Images Image caption Усміхніться, вас знімають! Таня Хупперман перемогла в категорії "Під водою" за фото блакитної акули зі сліпучою усмішкою

Копирайт изображения Arshdeep Singh/CWPA/Barcroft Images Image caption Ця здивована сова, яку зняв в Індії 10-річний Аршдіп Сінгх, перемогла в молодшій категорії

Копирайт изображения Valtteri Mulkahain/CWPA/Barcroft Images Image caption Серія фото про родину бурих ведмедів у Фінляндії фотографа Валттері Мулкахайнена виграла в категорії "Неймовірне інтернет-портфоліо"

"Дуже схвально"

Копирайт изображения Kallol Mukherjee/CWPA/Barcroft Images Image caption Носоріг неначе вдягнувся у балетну пачку з пір'їв павича в національному парку Горумара в Індії на знімку фотографа Каллола Мухереджі, що отримав дуже схвальну оцінку на конкурсі

Копирайт изображения Danielle D'Ermo/CWPA/Barcroft Images Image caption Цього ведмедя, який виглядає так, ніби його все дістало, зняв Даніель Д'Ермо на Алясці

Копирайт изображения Roie Galitz/CWPA/Barcroft Images Image caption Фотограф Ройе Галітц зустрів цього колегу на Шпіцбергені

Копирайт изображения Geert Weggen/CWPA/Barcroft Images Image caption Геерт Вегген зняв цю білку в шпагаті у Швеції

Копирайт изображения Barney Koszalka/CWPA/Barcroft Images Image caption Лось показує язика товаришу на фото Барні Кошалки, знятому в американському штаті Вайомінг

Копирайт изображения Sergey Savvi/CWPA/Barcroft Images Image caption Дві ящірки танцюють танго на Шрі-Ланці на фотографії, яку зняв Сергій Савві

Копирайт изображения Sergey Savvi/CWPA/Barcroft Images Image caption Сергій Савві також спіймав на фото цих імлистих лутунгів під час драматичної бійки в національному парку Каенг Крачан в Таїланді

Премія Comedy Wildlife Photography Awards незабаром опублікує книгу, кошти від якої підуть на підтримку благодійної організації Born Free Foundation, що займається захистом тварин.