Білка в шоці: обрано найсмішніші фото дикої природи

Шокована білка стала переможцем цьогорічного конкурсу найсмішніших фотографій дикої природи Comedy Wildlife Photography Awards.
Серед тисяч знімків, поданих на конкурс, головний приз отримало фото Мері Макгован з Тампи, штат Флорида, під назвою "Спіймали на гарячому".
У конкурсі також змагалися роздратований ведмідь, акула, що усміхається, та носоріг, нібито вдягнений у балетну пачку.
Ось кілька кумедних переможців та знімків, відзначених журі цьогорічного конкурсу.
Фотографії-переможці
"Дуже схвально"
Премія Comedy Wildlife Photography Awards незабаром опублікує книгу, кошти від якої підуть на підтримку благодійної організації Born Free Foundation, що займається захистом тварин.