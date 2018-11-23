Білка в шоці: обрано найсмішніші фото дикої природи

  • 23 листопада 2018

Шокована білка стала переможцем цьогорічного конкурсу найсмішніших фотографій дикої природи Comedy Wildlife Photography Awards.

Серед тисяч знімків, поданих на конкурс, головний приз отримало фото Мері Макгован з Тампи, штат Флорида, під назвою "Спіймали на гарячому".

У конкурсі також змагалися роздратований ведмідь, акула, що усміхається, та носоріг, нібито вдягнений у балетну пачку.

Ось кілька кумедних переможців та знімків, відзначених журі цьогорічного конкурсу.

Фотографії-переможці

Шокована білка Копирайт изображения Mary McGowan/CWPA/Barcroft Images
Image caption Фото Мері Макгован, на якому зображено шоковану білку, стало головним переможцем, а також отримало приз глядацьких симпатій та нагороду в категорії "Істоти землі"
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Сова виглядає Копирайт изображения Shane Keena/CWPA/Barcroft Images
Image caption Шейн Кіна отримав нагороду в категорії "Істоти повітря" з цим знімком сови, яка виглядає так, ніби хоче сказати "ку-ку!"
Акула під водою Копирайт изображения Tanya Houppermans/CWPA/Barcroft Images
Image caption Усміхніться, вас знімають! Таня Хупперман перемогла в категорії "Під водою" за фото блакитної акули зі сліпучою усмішкою
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Сова на стіні Копирайт изображения Arshdeep Singh/CWPA/Barcroft Images
Image caption Ця здивована сова, яку зняв в Індії 10-річний Аршдіп Сінгх, перемогла в молодшій категорії
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Три ведмедика лізуть на дерево, а внизу стоїть дорослий ведмідь Копирайт изображения Valtteri Mulkahain/CWPA/Barcroft Images
Image caption Серія фото про родину бурих ведмедів у Фінляндії фотографа Валттері Мулкахайнена виграла в категорії "Неймовірне інтернет-портфоліо"
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"Дуже схвально"

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Носоріг, позаду якого хвіст павича Копирайт изображения Kallol Mukherjee/CWPA/Barcroft Images
Image caption Носоріг неначе вдягнувся у балетну пачку з пір'їв павича в національному парку Горумара в Індії на знімку фотографа Каллола Мухереджі, що отримав дуже схвальну оцінку на конкурсі
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Ведмідь, який тримає лапу біля морди Копирайт изображения Danielle D'Ermo/CWPA/Barcroft Images
Image caption Цього ведмедя, який виглядає так, ніби його все дістало, зняв Даніель Д'Ермо на Алясці
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Білий ведмідь дивиться в камеру на штативі Копирайт изображения Roie Galitz/CWPA/Barcroft Images
Image caption Фотограф Ройе Галітц зустрів цього колегу на Шпіцбергені
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Білка тримається за гілки задніми лапами Копирайт изображения Geert Weggen/CWPA/Barcroft Images
Image caption Геерт Вегген зняв цю білку в шпагаті у Швеції
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Лось показує язика іншому лосю Копирайт изображения Barney Koszalka/CWPA/Barcroft Images
Image caption Лось показує язика товаришу на фото Барні Кошалки, знятому в американському штаті Вайомінг
Дві ящірки обіймаються Копирайт изображения Sergey Savvi/CWPA/Barcroft Images
Image caption Дві ящірки танцюють танго на Шрі-Ланці на фотографії, яку зняв Сергій Савві
Дві мавпи б'ються Копирайт изображения Sergey Savvi/CWPA/Barcroft Images
Image caption Сергій Савві також спіймав на фото цих імлистих лутунгів під час драматичної бійки в національному парку Каенг Крачан в Таїланді
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Премія Comedy Wildlife Photography Awards незабаром опублікує книгу, кошти від якої підуть на підтримку благодійної організації Born Free Foundation, що займається захистом тварин.

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