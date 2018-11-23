Постмайданна Україна: злети й падіння в Миколаївському аеропорті

Перед самим початком Євромайдану - Миколаївський міжнародний аеропорт зупинився. Один з останніх рейсів із нього був до Москви.

Упродовж двох перших років війни ним ніхто не цікавився. Місцева влада мала давати раду нагальнішим проблемам. З-поміж них - прийом переселенців з Донбасу.

І ось новий очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко в 2017-му ініціював його відновлення.

За п'ять років в аеропорту змінилося шість директорів.

Гроші на летовище збирала вся область - не без примусу з боку влади.

За них побудували нову смугу, одну з краших в Україні, та паркан. Ремонт аеровокзалу провели без тендеру, що спричинило скандал.

Дати відкриття аеропорту кілька разів змінювали. Зрештою там досі немає регулярних рейсів.

Сьогодні нове керівництво аеропорту веде перемовини з авіакомпаніями щодо організації польотів з Миколаєва до Києва, Стамбула й інших туристичних міст.

Наприкінці грудня там планують запустити регулярний чартер до Шарм-ель-Шейху