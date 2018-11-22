Як американці святкують День подяки - фото

  • 22 листопада 2018

США відзначають своє щорічне свято Дня подяки парадами та урочистостями.

Це день, коли люди дякують Богу за урожай, а також за усі досягнення упродовж року.

Тисячі людей вийшли на вулиці Нью-Йорка на традиційний парад до Дня подяки Копирайт изображения Reuters
Image caption Тисячі людей вийшли на вулиці Нью-Йорка на традиційний парад до Дня подяки
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Це найхолодніший День подяки у Нью-Йорку з 1901 року, повідомляє Національна метеослужба Копирайт изображения Reuters
Image caption Це найхолодніший День подяки у Нью-Йорку з 1901 року, повідомляє Національна метеослужба
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Величезні повітряні кульки розважали натовп. Сильний вітер їх хитав, але не зміг зіпсувати дійство Копирайт изображения AFP
Image caption Величезні повітряні кульки розважали натовп. Сильний вітер їх хитав, але не зміг зіпсувати дійство
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Легендарна співачка Даяна Росс теж була на святкуванні Копирайт изображения Reuters
Image caption Легендарна співачка Даяна Росс теж була на святкуванні
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Американські військові в Афганістані готують традиційний турецький обід - з усіма прикрасами Копирайт изображения Reuters
Image caption Американські військові в Афганістані готують традиційний обід - з усіма прикрасами
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Коли президент США Дональд Трамп відвідував берегову охорону США, там розклали фрукти та бутерброди. Палм Біч, Флорида Копирайт изображения AFP
Image caption Коли президент США Дональд Трамп відвідував берегову охорону США, там розклали фрукти та бутерброди. Палм-Біч, Флорида
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Сім'ї сезонних працівників сільського господарства отримують страви у День подяки в парку Іммокаллі, Флорида. Волонтери роздали їжу близько 1500 людям. Копирайт изображения Getty Images
Image caption Сім'ї сезонних працівників сільського господарства отримують страви у День подяки в парку Іммокаллі, Флорида. Волонтери роздали їжу близько 1500 людям.
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Thanksgiving celebration ceremony In Leiden, Netherlands. 22 Nov 2018 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Паломники зі штату Массачусетс святкують День подяки у Нідерландах. Після того, як вони залишили Англію, і до того, як відправилися до Америки, вони жили в голландському місті Лейден, де щороку тепер святкують День подяки.
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Це сумно, але сотні волонтерів проводять День подяки серед зруйнованих будинків через лісові пожежі в Каліфорнії. У вогні загинуло 83 людини навколо Paradise Копирайт изображения Reuters
Image caption Це сумно, але сотні волонтерів проводять День подяки серед зруйнованих будинків через лісові пожежі в Каліфорнії. У вогні загинуло 83 людини навколо Paradise
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