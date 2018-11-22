Як американці святкують День подяки - фото
- 22 листопада 2018
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США відзначають своє щорічне свято Дня подяки парадами та урочистостями.
Це день, коли люди дякують Богу за урожай, а також за усі досягнення упродовж року.
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