Як американці святкують День подяки - фото

США відзначають своє щорічне свято Дня подяки парадами та урочистостями.

Це день, коли люди дякують Богу за урожай, а також за усі досягнення упродовж року.

Копирайт изображения Reuters Image caption Тисячі людей вийшли на вулиці Нью-Йорка на традиційний парад до Дня подяки

Копирайт изображения Reuters Image caption Це найхолодніший День подяки у Нью-Йорку з 1901 року, повідомляє Національна метеослужба

Копирайт изображения AFP Image caption Величезні повітряні кульки розважали натовп. Сильний вітер їх хитав, але не зміг зіпсувати дійство

Копирайт изображения Reuters Image caption Легендарна співачка Даяна Росс теж була на святкуванні

Копирайт изображения Reuters Image caption Американські військові в Афганістані готують традиційний обід - з усіма прикрасами

Копирайт изображения AFP Image caption Коли президент США Дональд Трамп відвідував берегову охорону США, там розклали фрукти та бутерброди. Палм-Біч, Флорида

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сім'ї сезонних працівників сільського господарства отримують страви у День подяки в парку Іммокаллі, Флорида. Волонтери роздали їжу близько 1500 людям.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Паломники зі штату Массачусетс святкують День подяки у Нідерландах. Після того, як вони залишили Англію, і до того, як відправилися до Америки, вони жили в голландському місті Лейден, де щороку тепер святкують День подяки.

Копирайт изображения Reuters Image caption Це сумно, але сотні волонтерів проводять День подяки серед зруйнованих будинків через лісові пожежі в Каліфорнії. У вогні загинуло 83 людини навколо Paradise

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